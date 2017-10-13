Altarage - Endinghent Chronique Endinghent

Endinghent tant celui-ci paraît vouloir dépasser en tout point son prédécesseur.



Plus de dissonances, plus de riffs caverneux, plus de noirceur, lourdeur, violence, plus. Endinghent montre que



C’est que, comme évoqué dans ma chronique de Endinghent ne déroge pas à la règle, possédant encore – bien que plus lointainement – des rappels aux envies de batailles du précédent groupe de Javier Gàlvez, Horn of the Rhino. Les armes se sont ainsi perfectionnées, encore plus mécaniques et radicales qu’auparavant – cette base rythmique implacable, cf. « Cataclysmic Triada » –, les évocations de Morbid Angel devenant des griffes avec lesquelles déchirer la chair aussi bien que le voile de la réalité.



S’il serait excessif de qualifier le death metal des Espagnols d’« efficace », Endinghent brille par une lisibilité étrange, chaque instrument étant parfaitement entendable dans la cacophonie générale. Un équilibre entre variété (les tempos pouvant passer du blast-beat sentencieux à une lourdeur suffocante en un instant) et répétition se trouve, ces vieux briscards – possédant déjà des années d’expérience avant la formation du groupe – ayant peaufiné leur art derrière une sauvagerie d’apparat. Une fluidité d’ensemble se dessine davantage que sur



Pour autant, ce déluge d’excès laisse à Endinghent pousse plus loin tout en gardant une violence conquérante en ligne d’horizon mais, comme un jeu des sept différences entre son artwork et celui de son prédécesseur le montre, s’avère moins cru dans ses visions d’une planète dédiée au combat. Ses harangues envers le Dieu du sang prennent ici une aura plus globale et abstraite, moins dirigée vers une victime en particulier. On se sent à la fois matraqué par telle férocité et extérieur, auditeur fortuit d’un enregistrement pris in situ.



