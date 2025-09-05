chargement...

Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   
The Pale Riders
 The Pale Riders - Ballades ... (C)
Par Raimondakis		   
Manhole
 Manhole - All is not Well (C)
Par Sosthène		   
Les news du 12 Août 2025
 Les news du 12 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
MetalFeSt-Thelo #2
 MetalFeSt-Thelo #2 - (I)
Par Sosthène		   
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   

Gjallarhorn's Wrath - The Silver Key

Chronique
Gjallarhorn's Wrath The Silver Key
La rentrée, c’est un moment important. Un moment où l’on commence quelque chose, même si c’est à nouveau le même recommencement. C’est tout de même un véritable début de « saison » scolaire, professionnelle, culturelle… Alors souvent, on a envie de bien commencer le mois de septembre, qui marque également le compte à rebours avant la fin de l’année. On espère alors découvrir de bons albums, qui nous accompagneront pendant que nous regarderons les feuilles tomber des arbres et sentirons les températures baisser progressivement. Des albums parfaits pour cela, il y en aura. Par contre, ce ne sera pas le cas de celui de GJALLARHORN'S WRATH.

Ce groupe est encore très récent, formé en 2023 autour de trois Espagnols et d’un Québécois. Les premiers sont Arash à la guitare, son vieux compagnon Lord Ashler à la basse, et Javi Iron à la batterie. Le dernier est Alex Caron, assigné au chant. Et que proposent-ils donc ? Du black metal symphonique comme on n’en fait plus — ou presque ! Et ils le font bien, comme on en faisait il y a vingt ans. Problème : nous ne sommes plus dans les années 2000, et ce ne sont pas ces compositions qui vont nous rendre nostalgiques…

Les hostilités commencent avec une minute très cinématographique : un passage au synthé sur lequel apparaît une grosse voix narrative. On est embarqué pour 47 minutes dans une attraction « black metal grand huit ». Plusieurs timbres pour les vocaux : certains sont nasillards, comme un Dani Filth ; d’autres plus gutturaux, comme… n’importe quel groupe du genre. Ils sont bien utilisés, et les variations fonctionnent. La musique, quant à elle, est fidèle à ce qu’on imaginait : une resucée trop banale des modèles du genre, avec des passages évoquant les vieux EMPEROR, d’autres lorgnant vers DIMMU BORGIR. On ressent aussi beaucoup d’inspirations venues du death metal, que ce soit dans certains vocaux ou dans les riffs plus lourds. Les synthés sont assez légers, mais aussi plutôt prévisibles, et quelques chœurs — masculins ou féminins — se font entendre à l’occasion.

Franchement, même si le résultat est honnête, c’est du déjà-entendu. La lassitude vient très rapidement. Il y a évidemment des passages qui sortent du lot — il faudrait être un génie pour être insipide tout au long de dix compositions — mais ils n’empêchent pas l’ennui. Résultat : cette sortie reste anecdotique au mieux, pénible au pire…
Thrasho Amazon Sakrifiss
19 Août 2025 - 83 lectures

Gjallarhorn's Wrath
Black Metal Symphonique
2025 - Non Serviam Records
notes
Chroniqueur : 6/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Gjallarhorn's Wrath
 Gjallarhorn's Wrath
Black Metal Symphonique - 2023 - Canada / Espagne		   

nouveaute
A paraître le 5 Septembre 2025

tracklist
01.   At the Center of Infinity
02.   Wiccan Wyrd
03.   The Abysswalker
04.   Mistletoe's Secret
05.   Fangs of Fate
06.   Through the Gates of the Silver Key
07.   Falcon of Darkness
08.   With Souls Reborn
09.   Pain Remains the Core of this World
10.  A Silent Scream

Durée : 47:30

Essayez plutôt
Emperor
 Emperor
Emperial Live Ceremony (Live)
2000 - Candlelight Records		   
Netherbird
 Netherbird
Arete
2021 - Eisenwald Tonschmiede		   
Cradle Of Filth
 Cradle Of Filth
Existence is Futile
2021 - Nuclear Blast Records		   
Emperor
 Emperor
Anthems To The Welkin At Dusk
1997 - Candlelight Records		   
Apotheosis
 Apotheosis
Farthest From The Sun
2002 - Nocturnal Art Productions		   

