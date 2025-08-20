chargement...

Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par satteliteblu...		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   
The Pale Riders
 The Pale Riders - Ballades ... (C)
Par Raimondakis		   
Manhole
 Manhole - All is not Well (C)
Par Sosthène		   
Les news du 12 Août 2025
 Les news du 12 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
MetalFeSt-Thelo #2
 MetalFeSt-Thelo #2 - (I)
Par Sosthène		   
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   

Devilium - Pagan at War

Chronique
Devilium Pagan at War
Quelle misère que DEVILIUM n’ait pas poursuivi sa carrière au-delà de « Pagan at War ». Au même titre qu’un ADMORTEM, le groupe fait partie de ces engeances ultra prometteuses qui, pour je ne sais quelles raisons, ont choisi de rapidement mettre fin à leurs aventures. Pourtant, quel line-up pour interpréter ces neuf compositions ! Que des gars qui ont joué ou seront amenés à jouer dans des formations aujourd’hui incontournables du paysage hexagonal : BELËF, IMPERIAL SODOMY, PHAZM, j’en passe pour ne pas être trop long…

Aujourd’hui, lorsqu’on attend le mot « pagan », on a tendance à s’imaginer du black metal évidemment, aussi fiez-vous plutôt au logo ainsi qu’à la pochette pour avoir un bref aperçu de la teneur des trente-cinq minutes proposées : du pur brutal death metal, déjà sévèrement technique, qui baigne dans une ambiance poisseuse de guerre et de violence (rien que l’introduction de « Warpath » donne le ton). L’album se serait appelé « sans pitié », personne n’aurait trouvé à y redire. Morceau après morceau, comme autant de membres arrachés à coups de hache, l’auditeur se fait massacrer sur tous les tempos, des blasts flirtant avec le grindcore de « Kill Hymn », « Human Meat » ou « Skeletons in Armor » aux rythmes écrasants d’un « Pagan at War », toujours avec la même vindicte, la même détermination, la même volonté de composer l’un des disques les plus brutaux de la scène française. Essai plus que transformé, le LP restant encore aujourd’hui d’une brutalité ahurissante, d’une modernité indéniable malgré ses vingt-quatre ans. Comme quoi, ce n’est pas qu’une question de production, même si le choix d’une approche très compacte, sourde, rappelant la scène brutal death américaine, joue pour beaucoup dans le fait de ne pas avoir pris une ride. Mais ce sera surtout l’inspiration démentielle des riffs, la voix possédée de Mordred, aussi bien dans le guttural que dans le hurlement, ou encore la prestation phénoménale de Gorgor derrière la batterie qui rendent « Pagan at War » encore incontournable à ce jour.

Si les rythmes sont majoritairement blastés à outrance, la formation ne rechigne pas à planter des ralentissements surhumains (le final de « Kill Hymn »), rivalisant avec un SUFFOCATION des grands soirs et c’est vraiment chagrin que de ne pas voir cet album davantage célébré. Moi-même d’ailleurs je n’y pense que rarement alors qu’à l’heure où nous sommes parfois noyés sous les sorties, ayant du mal à distinguer le bon grain de l’ivraie, il est primordial de savoir se tourner vers les valeurs sûres de notre patrimoine, DEVILIUM se révélant comme un carnassier de premier ordre.

Peut-être que si je cherchais la petite-bête, je glisserai un mot sur les solos, peu soignés et donnant parfois l’impression de tartiner de trop sans forcément avoir une idée précise de ce qui en sortira mais ce côté chaotique, foutraque, accentue davantage la rage quasi animale qui émane des compositions. Dans ce contexte, des leads léchés paraitraient sans doute incongrus, desservant finalement l’objectif fixé : saccager, en meute assoiffée de sang.

Il n’y a guère plus à dire sur cette bande dont les membres se sont ensuite éparpillés dans différents projets mais, en dépit de la qualité de leurs parcours respectifs, l’auditeur amateur de brutal ne pourra que regretter qu’aucune suite ne paraisse jamais car, même en réfléchissant à l’international, ces mecs ont écrit l’une des pages les plus extrêmes du death metal. On dit merci, évidemment.
Thrasho Amazon Sosthène
20 Août 2025

3 COMMENTAIRE(S)

satteliteblues666 citer
satteliteblues666
20/08/2025 18:06 		note: 9/10
Il m'avait mis une énorme claque à sa sortie! Je vais le réécouter tiens
Keyser citer
Keyser
20/08/2025 13:57 		note: 8.5/10
Quel bonne surprise que de voir cet album chroniqué ici. Un des meilleurs albums de brutal death français.
Jean-Clint citer
Jean-Clint
20/08/2025 09:12 		note: 9/10
Pas mieux... quel album d'une violence inouïe et que peu de groupes ont fait en France. Inspiré, brutal, sale et sombre on ne que regretter que le combo n'ait pas été plus loin mais il reste ce disque implacable au panthéon du genre dans notre pays.

Devilium
Brutal Death Metal
2001 - Criminal Records
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs : (3)  8.83/10
Webzines : (2)  7.5/10

plus d'infos sur
Devilium
 Devilium
Brutal Death Metal - 1996 - France		   

formats
  • CD / 2001 - Criminal Records

tracklist
01.   Warpath  (00:50)
02.   Kill Hymn  (05:03)
03.   To the Ancient Ones  (03:09)
04.   Manifest  (04:10)
05.   Angel Devourer  (03:49)
06.   Human Meat  (03:17)
07.   Skeletons in Armor  (04:51)
08.   Kill Kill War  (03:32)
09.   Pagan at War  (06:31)

Durée : 35:12

line up
parution
16 Décembre 2001

