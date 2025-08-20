chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
369 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par satteliteblu...		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   
The Pale Riders
 The Pale Riders - Ballades ... (C)
Par Raimondakis		   
Manhole
 Manhole - All is not Well (C)
Par Sosthène		   
Les news du 12 Août 2025
 Les news du 12 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
MetalFeSt-Thelo #2
 MetalFeSt-Thelo #2 - (I)
Par Sosthène		   
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   

Afskræmi - Purification Through Pure Demolition

Chronique
Afskræmi Purification Through Pure Demolition (Démo)
A l’heure où sa scène Black semble ralentir la cadence du côté de ses sorties il est appréciable de voir que l’Islande a encore des choses à dire dans ce style qui lui a tant apporté côté notoriété, car s’il est vrai que de nombreux ténors locaux sont assez silencieux depuis un bon moment (CARPE NOCTEM, SINMARA, NAÐRA, AUÐN, ZHRINE) ou ont même carrément mis fin à leurs activités (SVARTIDAUÐI) on ne peut donc que se satisfaire de voir émerger de nouveaux noms prometteurs. C’est le cas de AFSKRÆMI qui livre ici une première Démo particulièrement prometteuse et qui en seulement trois compositions rugueuses et endiablées montre une vision très rudimentaire du genre, portée par l’expérience de son unique membre qui s’est occupé de tout de A à Z. Sous cette dénomination (qui veut dire "Elimination " dans sa langue natale) on trouve Oddur Blöndal que l’on a déjà pu entendre au sein de DRAUGSÓL, ÚLFUÐ et qui officie actuellement dans FÓRSMAN, qui durant un peu plus de vingt minutes va faire preuve de tout son vécu musical pour placer directement la barre assez haut. S’il ne faut pas s’attendre à quelque chose d’original en revanche on va avoir droit à un rendu authentique et sincère, où la violence tellurique des éléments locaux va être parsemée de légers éléments mélodiques et atmosphériques particulièrement bien sentis.

Mais pour le moment les choses débutent directement et sans artifices via le très bon « Sadists We Claim To Loath » où l’équilibre des forces en présence est constant, offrant ainsi une vision froide et tumultueuse propre au climat local vu qu’on y sent du brouillard comme une longue nuit hivernale de par l’ajout de quelques notes gelées au milieu de ce méandre météorologique. Brutal, venteux et sans concessions dans son exécution cette plage très classique dans l’écriture se montre néanmoins suffisamment chaotique et virulente pour qu’on y adhère totalement, tant elle nous renvoie chez le voisin norvégien des années 90 avec ces accents qui sentent bon les débuts d’IMMORTAL ou encore URGEHAL. Si ici l’ensemble était dense malgré son écriture relativement rudimentaire le morceau-titre va aller plus loin dans la radicalité en proposant de longues boucles entre blasts dévastateurs et ralentissements bridés, misant ainsi sur un grand-écart marqué et primitif où la virulence fait mouche tant on est embarqué dans un univers tortueux où la testostérone est reine mais où la subtilité est quand même présente, le tout en réussissant à accrocher en permanence sans lassitude malgré la durée générale. Car avec à chaque fois une durée qui tourne à un peu plus de sept minutes il aurait été facile de tomber dans la simplicité comme la redondance, chose qui ici n’arrive jamais, preuve donc de la qualité d’écriture du bonhomme qui va réussir son ultime tour de force avec le redoutable « Extermination Symphony » aux accents remuants et épiques. Gardant sous le coude les accélérations et ralentissements massifs le chanteur et multi-instrumentiste rajoute ici de nombreuses cassures pour renforcer le sentiment de perdition, variant de fait plus son propos et ajoutant le sentiment d’être perdu et seul dans les hautes terres de l’île en étant un proscrit et donc vulnérable à toute chose. De fait l’idée d’avoir ajouté un lead plein d’émotion se révèle être une excellente idée qui rajoute à la dimension dramatique de cette conclusion (qui ressemble d’ailleurs au travail fourni par son créateur sur l’album « Volaða Land »), montrant ainsi les deux visages antagonistes à la fois furieux et apaisés qui clôturent une réalisation impeccable et très prometteuse pour le futur.

Sommaire dans sa manière d’être exécuté ce « Purification Through Pure Demolition » se révèle donc être plus profond qu’on ne pourrait le penser originellement, offrant ainsi de bons moments en perspective où l’on appréciera chaque riffs et passages un peu différents du reste créant ainsi une atmosphère propice au voyage et à la nostalgie qui défile à vive allure sans qu’il n’y ait besoin de fioritures extérieures (intro, interlude, outro). Avec en prime un vrai feeling permanent et un groove discret mais efficace on ne saurait donc que conseiller de se pencher sur cette affaire de famille (vu que c’est le frangin qui s’est occupé du mixage et de l’enregistrement) au talent déjà indéniable, qui confirme que le style a encore de beaux restes dans Reykjavík et ses alentours et qu’il a tout pour plaire aux amateurs de Metal noir à l’ancienne, et ils seront nombreux c’est certain tant ils y trouveront ici aisément leur compte.
Thrasho Amazon Jean-Clint
20 Août 2025 - 121 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

2 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
20/08/2025 15:53
Keyser a écrit : Le nom du groupe on dirait Achraf Hakimi en condensé.

Mort de Rire
Keyser citer
Keyser
20/08/2025 14:00
Le nom du groupe on dirait Achraf Hakimi en condensé.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Afskræmi
Black Metal
2025 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Afskræmi
 Afskræmi
Black Metal - Islande		   

tracklist
01.   Sadists We Claim To Loath
02.   Purification Through Pure Demolition
03.   Extermination Symphony

Durée : 22 minutes

line up
parution
24 Mars 2025

Essayez aussi
Gevlerkt
 Gevlerkt
De Grote Sterfte
2017 - New Era Productions		   
Malokarpatan
 Malokarpatan
Vertumnus Caesar
2023 - Invictus Productions		   
Nirnaeth
 Nirnaeth
From Shadow To Flesh
2018 - Malpermesita Records		   
Veštac
 Veštac
Ključ Na Nebu, Katanac U Moru
2020 - ASRAR		   
Horna
 Horna
Kuoleman Kirjo
2020 - World Terror Committee Records		   

Afskræmi
Purification Through Pure D...
Lire la chronique
Devilium
Pagan at War
Lire la chronique
Gjallarhorn's Wrath
The Silver Key
Lire la chronique
Altarage
Endinghent
Lire la chronique
Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview
Lychgate
Lychgate
Lire la chronique
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report
Graf Valthrakar
Through Searing Skies and G...
Lire la chronique
Nocturnus AD
Unicursal
Lire la chronique
Today Is The Day
Kiss The Pig
Lire la chronique
Cryptual
Convulsing Above The Ground...
Lire la chronique
Cannibalism
Primitive Ways to Extermina...
Lire la chronique
Leper Colony
Those Of The Morbid
Lire la chronique
Deliquesce
Saviour / Enslaver
Lire la chronique