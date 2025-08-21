Admortem - Ad Extremum Supplicium Chronique Ad Extremum Supplicium (EP)

ADMORTEM par exemple. Une carrière aussi brève qu’intense, construite autour d’un EP, « Ad Extremum Supplicium » (1999), puis d’un LP en 2001 : « Living Through Blood ». Si les Parisiens n’ont pas vécu suffisamment longtemps pour marquer durablement les esprits, il ne faudrait pas pour autant minimiser la qualité de leur death metal. Aussi, afin de respecter la chronologie, intéressons-nous d’abord à l’EP.



Avec ses huit titres pour une durée de vingt-cinq minutes, nous sommes face à une offrande généreuse dont l’illustration gore sait mettre l’eau à la bouche. Quant au style, même si le groupe a déjà une personnalité marquée construite sur des morceaux brefs aux multiples changements de rythmes, nous ressentirons tout de même les influences (selon moi), de mid-tempo carré, sans recherche d’extravagance (« Reject » et globalement toutes les compositions hormis « Lifeless ») en appuyant sur ses points forts : le chant rageur de Chris L., dans l’esprit de celui de Max Otero à ses débuts, une basse placée très en avant qui va apporter un côté quasiment hardcore au disque, chose assez rare sachant qu’il y a deux guitaristes. C’est un choix artistique vraiment payant, en dépit de certains passages moins convaincants, notamment lorsque l’instrument sonne comme une fretless (« Mold World »), mais je chipote.



À mi-chemin de « Coloured Funeral » et de Living Through Blood ». Pourtant, passer d’un disque moyen à un bon disque se joue parfois à peu de choses, ici il faut attendre le dernier morceau « The End of Pleasure is Pain » pour être totalement convaincu du potentiel d’ADMORTEM : cinquante-huit secondes explosives qui ressemblent surtout à un gros délire du groupe plutôt qu’à une « vraie » chanson, avec son esprit grind et ses solos fumés mais qui préfigurent pourtant l’évolution stylistique à venir, davantage dans la déstructuration, avec une dimension hardcore renforcée dans les riffs ainsi que la rage vocale.



