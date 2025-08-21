chargement...

Admortem - Ad Extremum Supplicium

Chronique
Admortem Ad Extremum Supplicium (EP)
À défaut de pouvoir traiter la totalité de l’actualité extrême, illusion perdue d’avance même en rédigeant à temps plein, il devient alors agréable de se retourner sur les trésors oubliés, ADMORTEM par exemple. Une carrière aussi brève qu’intense, construite autour d’un EP, « Ad Extremum Supplicium » (1999), puis d’un LP en 2001 : « Living Through Blood ». Si les Parisiens n’ont pas vécu suffisamment longtemps pour marquer durablement les esprits, il ne faudrait pas pour autant minimiser la qualité de leur death metal. Aussi, afin de respecter la chronologie, intéressons-nous d’abord à l’EP.

Avec ses huit titres pour une durée de vingt-cinq minutes, nous sommes face à une offrande généreuse dont l’illustration gore sait mettre l’eau à la bouche. Quant au style, même si le groupe a déjà une personnalité marquée construite sur des morceaux brefs aux multiples changements de rythmes, nous ressentirons tout de même les influences (selon moi), de MERCYLESS, LOUDBLAST ou encore DEATH. Cela fonctionne très bien dès que les membres se mettent à tartiner sans discernement, c’est beaucoup moins inspiré sitôt qu’il y a trop de solos et / ou de mélodies (« Lifeless »), le quintette étant définitivement plus à son aise lorsqu’il officie dans un strict mid-tempo carré, sans recherche d’extravagance (« Reject » et globalement toutes les compositions hormis « Lifeless ») en appuyant sur ses points forts : le chant rageur de Chris L., dans l’esprit de celui de Max Otero à ses débuts, une basse placée très en avant qui va apporter un côté quasiment hardcore au disque, chose assez rare sachant qu’il y a deux guitaristes. C’est un choix artistique vraiment payant, en dépit de certains passages moins convaincants, notamment lorsque l’instrument sonne comme une fretless (« Mold World »), mais je chipote.

À mi-chemin de « Coloured Funeral » et de « Sublime Dementia », ce premier EP brille donc par sa maîtrise, la pleine maturité devant s’exprimer deux ans plus tard au sein de « Living Through Blood ». Pourtant, passer d’un disque moyen à un bon disque se joue parfois à peu de choses, ici il faut attendre le dernier morceau « The End of Pleasure is Pain » pour être totalement convaincu du potentiel d’ADMORTEM : cinquante-huit secondes explosives qui ressemblent surtout à un gros délire du groupe plutôt qu’à une « vraie » chanson, avec son esprit grind et ses solos fumés mais qui préfigurent pourtant l’évolution stylistique à venir, davantage dans la déstructuration, avec une dimension hardcore renforcée dans les riffs ainsi que la rage vocale.

Quoi qu’il en soit, il sera difficile de prétendre être un fin connaisseur de la scène death française sans être capable de citer ADMORTEM.
Thrasho Amazon Sosthène
21 Août 2025 - 58 lectures

Admortem
Death Metal
1999 - Noise Solution Records
0 - Noise Solution Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  3.25/5

plus d'infos sur
Admortem
 Admortem
Death Metal - 1997 † 2000 - France		   

formats
  • CD / 0 - Noise Solution Records

tracklist
01.   Nightmare  (02:11)
02.   Yog Sothoth  (04:20)
03.   Underground  (03:10)
04.   Yersinia Pestis  (03:29)
05.   Mold World  (03:48)
06.   Lifeless  (04:34)
07.   Reject  (03:10)
08.   The End of Pleasure Is Pain  (00:58)

Durée : 25:40

line up
