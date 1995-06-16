chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
341 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Ikea		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   

Illdisposed - Submit

Chronique
Illdisposed Submit
Personne n’ayant pris la relève de l’assidu Thomas Johansson concernant la carrière d’ILLDISPOSED, un énième éternel second couteau comme on les aime, je vais m’autoriser un petit plaisir en parlant de mon disque favori de sa discographie fournie : « Submit ». Certes son entrée en scène avec « Four Depressive Seasons » (1993) avait été, à raison, fort remarquée et c’est plutôt « There’s Something Rotten… In the State of Denmark » qui est cité comme étant son album de référence mais, à mon goût, ce deuxième LP est ce qui définit le mieux ce qu’aurait toujours dû être la formation : un monstre de groove triple épaisseur molletonnée, incarné dans la voix grasse, bien qu’un peu modifiée en l’occurrence, de Bo Summer (oui, le mec s’appelle « bel été », ça te défrise ?).

Neuf titres, neuf hits, neuf mandales. Nine Shots, Nine Kills, histoire de faire un clin d’œil appuyé. Pas un pet de lard, pas l’ombre d’un déchet, chaque note se transforme en un coup de marteau asséné sur la tronche. Il est vrai, les tempos sont toujours peu ou prou les mêmes mais, d’une, le batteur Ross Rognvard-Hansen abat un boulot monstrueux pour varier, pulser les rythmes, de deux il y a dans chaque composition un plan spécifique qui apporte une couleur particulière, une singularité. Il vous faut des preuves ? Soit.

« Purity of Sadness » : déjà, le riff introductif butte tout ce qui vit à cinquante kilomètres à la ronde mais ce ralentissement soudain à 01:03 n’est-il pas délicieux ? Et l’accélération à 01:47 suivie du hachoir à viande à partir de 02:02, c’est de la gnognotte ? Je ne le pense pas.

« A Frame of Mind » : le solo magnifique à 02:18 démontre à lui tout seul qu’ILLDISPOSED ne s’adresse pas qu’aux gros neuneus du fond de la classe et, évidemment, ce titre contient une collection de crochets imparables dont la simplicité n’a d’égal que l’évidence.

« Vesuvio » : une minute et trente-sept secondes exactement de trépanation. Court, certes, mais ce moment quasiment grind procure un bien fou, d’autant qu’il se fond idéalement dans le paysage, les messieurs n’étant jamais avares d’intensifications brutales.

« The Hidden Ache » : lui aussi, son introduction me tue à chaque fois que je l’entends et comme en plus le chanteur y adopte quelques tonalités « Asphyxiantes », quel régal ! Cela, ainsi que ce moment à 01:33 où l’arrivée d’une nappe de clavier te cueille à froid, sans que tu ne la voies venir. Mais ce n’est pas tout puisqu’à compter de 03:50 il y a encore un putain de riff pas death pour un rond qui se pointe, un autre solo superbe… Une chanson mémorable !

« Memories Expanded » est ambitieux du haut de ses six minutes, il est pourtant à la hauteur des attentes. En effet, on ne compte plus les leads de guitares, les variations de tonalités vocales, les changements de rythmiques et ça groooove nom de dieu !

« Slow Death Factory » : la composition pourrait paraître plus anodine que les autres mais entre le batteur qui se démène pour balancer des blasts titanesques et un Bo qui donne le meilleur de lui-même, c’est déjà fort. Mais si tu ajoutes cette guitare acoustique flamenco à 02:40 dont le thème est ensuite repris façon rouleau-compresseur, on frise le génie ! Finalement, une perle à l’état brut.

« Submit » : les éponymes, ils se doivent d’être au-dessus du lot. Le premier punch te baisse le pantalon aux chevilles et tu es fin prêt à t’astiquer le nœud comme un forcené. Surprise à 01:38, un chant clair complètement épique, une mélodie venue de nulle part vient te coller la petite chair de poule… Qui n’aimerait pas hein ? Sincèrement ?

« Flogging a Dead Horse » : bon, je reconnais qu’il s’agit un peu d’une redite de « Vesuvio » de prime abord sauf que non puisque le tempo finit par redescendre brutalement en cours de route et que ça cause de sérieux dégâts aux hanches de se faire ainsi casser en deux.

« Die Kingdom » : chant monastique en gimmick récurrent du morceau, rythmiques poilues à tous les étages, je n’aurais pu concevoir meilleure conclusion.

Avec ce petit travail de défrichage, je ne cherche pas à dire que « Submit » est génial, j’espère juste clarifier le fait que si ce que l’on retient des primes écoutes, c’est le sentiment d’écrasement total, les Danois se montrent en réalité bien plus fins que cela dès lors que l’on pousse un peu l’attention et que l’on se montre réceptif aux détails.

Oui, évidemment, ce qu’il y a de plus notable sur ce disque ce sont les riffs. Grâce au choix d’une production ultra sourde, ILLDISPOSED entend bien s’affirmer comme le numéro un du death groove metal européen, une approche encore peu prisée et dont ces musiciens ont finalement tout dit en trois efforts majeurs (les trois premiers donc). Mais, sous les tonnes de goudron, il y a la limpidité des solos, l’aisance du batteur dont les patterns transfigurent les plans les plus anodins, faisant de chaque instant une tarte au béton.

Il resterait encore à parler du choix vocal. Il surprend, certainement, Bo Summer n’ayant pas vraiment besoin de tous ces effets pour être à l’époque l’un des plus féroces vocalistes du circuit. Aussi, ce growl dénaturé, synthétique, peut repousser et sans doute qu’il a contribué à donner mauvaise presse à « Submit ». Pourtant, si je peux comprendre qu’à l’époque (1995), il devait y avoir une espèce de code de pureté qui impliquait que la gutturalité devait être exempte de modifications pour sonner authentique, autant la question ne se pose plus vraiment aujourd’hui. Mais moi, même à sa sortie, j’ai toujours adoré ce timbre glitché, il colle totalement à l’aspiration globale du LP, à savoir développer une atmosphère brutalement cotonneuse, un truc qui t’enserre, t’étouffe. Donc oui le chant est trafiqué, rien n’est mis en place pour le cacher d’ailleurs, il y a néanmoins suffisamment de passages sans effets pour se rendre compte que même sans cela, le frontman reste un seigneur.

Rien à ajouter, je l’écoute régulièrement depuis sa parution, dans dix ans encore il m’accompagnera. Album culte ? Evidemment. Le réécouter aujourd’hui me donne d’ailleurs une forte envie de partir à la découverte d’« In Chambers of Sonic Disgust » (2024).
Thrasho Amazon Sosthène
24 Août 2025 - 11 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Illdisposed
Death Metal
1995 - Progress Records
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  5/10

plus d'infos sur
Illdisposed
 Illdisposed
Death metal - 1991 - Danemark		   

formats
  • CD / 1995 - Progress Records

tracklist
01.   Purity of Sadness  (04:39)
02.   A Frame of Mind  (04:27)
03.   Vesuvio  (01:36)
04.   The Hidden Ache  (05:04)
05.   Memories Expanded  (06:09)
06.   Slow Death Factory  (04:33)
07.   Submit  (03:37)
08.   Flogging a Dead Horse  (02:48)
09.   Die Kingdom  (05:12)

Durée : 38:05

line up
parution
16 Juin 1995

voir aussi
Illdisposed
 Illdisposed
To Those Who Walk Behind Us
2009 - Massacre Records		   
Illdisposed
 Illdisposed
The Prestige
2008 - AFM Records		   
Illdisposed
 Illdisposed
1-800 Vindication
2004 - Roadrunner Records		   
Illdisposed
 Illdisposed
Burn Me Wicked
2006 - Roadrunner Records		   
Illdisposed
 Illdisposed
Kokaiinum
2001 - DieHard Music		   

Essayez aussi
Nominon
 Nominon
Terra Necrosis
2007 - Konqueror Records		   
Unleashed
 Unleashed
Where No Life Dwells
1991 - Century Media Records		   
Cardiac Arrest
 Cardiac Arrest
A Parallel Dimension Of Despair
2018 - Memento Mori		   
Bloodsoaked
 Bloodsoaked
The Death Of Hope
2011 - Comatose Music		   
Lost Soul
 Lost Soul
Chaostream
2005 - Earache Records		   

Illdisposed
Submit
Lire la chronique
Electric Wizard
Wizard Bloody Wizard
Lire la chronique
Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
Lire la chronique
Chainsword
Chapter XII (EP)
Lire la chronique
Altarage
Worst Case Scenario
Lire la chronique
TROLLCAVE
Lire l'interview
Admortem
Ad Extremum Supplicium (EP)
Lire la chronique
Afskræmi
Purification Through Pure D...
Lire la chronique
Devilium
Pagan at War
Lire la chronique
Gjallarhorn's Wrath
The Silver Key
Lire la chronique
Altarage
Endinghent
Lire la chronique
Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview
Lychgate
Lychgate
Lire la chronique
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report