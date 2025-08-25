chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
409 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Sosthène		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   

Hexrot - Formless Ruin of Oblivion

Chronique
Hexrot Formless Ruin of Oblivion
J’ai cru que cet album pourrait me parler. Je me suis dit que ce groupe était peut-être pour moi. Pourquoi ? À cause de sa biographie, qui cite des influences telles que BLUT AUS NORD et DEATHSPELL OMEGA. Ces deux noms ont suffi à attiser ma curiosité, et je n’ai même pas pris la peine de lire le reste de la liste FFO. Erreur fatale : un peu plus d’attention m’aurait permis de repérer DEATH (pas du black), ULCERATE (pas du black), FELGRAVE (pas du black), CONSTRUCT OF LETHE (pas du black) et VEILBURNER (pas totalement du black). J’aurais aussi dû me rappeler que j’ai souvent du mal avec le label Transcending Obscurity Records, et qu’il y avait peu de chances pour qu’HEXROT fasse exception.

Le groupe est américain, composé de deux membres encore inconnus : Arkain (guitares, basse, vocaux) et Melmoth (batterie, vocaux). Ils avaient sorti un EP de 20 minutes en 2022, et voici leur premier album complet. Il ne dure que 35 minutes, mais se veut narratif : une histoire s’étend sur quatre morceaux courts (moins de 5 minutes), deux instrumentaux encore plus courts (moins de 2 minutes) et un morceau-fleuve de 16 minutes, qui représente presque la moitié de l’album.
On y suit le destin du fils d’un empereur, dans un empire en déclin. Il découvre un secret cosmique et tente désespérément d’échapper à un destin apocalyptique. Malgré une tentative de manipuler le temps, la ruine s’abat sur le monde. Mais la mort elle-même est illusoire : le cataclysme se répète dans un cycle éternel de souffrance et de corruption. Rien ne peut arrêter le retour spectral du passé.
Ça vous parle ? Ça vous intrigue ? Personnellement, je reste un peu froid… Mais bon, ce n’est pas un frein si la musique est bonne.

Sauf que la musique est aussi brouillonne que l’histoire. Je comprends les références à DEATHSPELL OMEGA et BLUT AUS NORD : on retrouve effectivement un black metal disharmonique et déstructuré. Mais deux gros problèmes me font très vite appuyer sur « stop ». Le premier, ce sont les éléments death, beaucoup trop présents pour moi. Le second, c’est l’incapacité du groupe à construire des ambiances mémorables. Ils accélèrent, freinent d’un coup, partent à gauche, puis à droite, titubent, courent, retitubent, reculent… mais ne vont nulle part.
Résultat : ça sonne comme une démonstration technique sans direction.

Seul « Formless Ruin of Oblivion », le fameux morceau à rallonge, tient à peu près debout. Et encore : s’il n’était pas précédé de catastrophes sonores, il semblerait sans doute lui aussi particulièrement confus. Mais là, on lui trouve des qualités — peut-être parce que le cerveau est complètement lessivé au bout de 20 minutes…
Thrasho Amazon Sakrifiss
25 Août 2025 - 11 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Hexrot
Death Black déstructuré
2025 - Transcending Obscurity Records
notes
Chroniqueur : 4/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Hexrot
 Hexrot
Death Black déstructuré - 2022 - Etats-Unis		   

nouveaute
A paraître le 29 Août 2025

tracklist
01.   What Lies Veiled
02.   Heavenward
03.   Consecrating Luminous Conflagration
04.   Ghostly Retrograde I
05.   Clandestine Haunt
06.   Ghostly Retrograde II
07.   Formless Ruin of Oblivion

Durée : 35:21
Sulfuric Cautery
Killing Spree
Lire la chronique
Hexrot
Formless Ruin of Oblivion
Lire la chronique
Balmog
Laio
Lire la chronique
Illdisposed
Submit
Lire la chronique
Electric Wizard
Wizard Bloody Wizard
Lire la chronique
Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
Lire la chronique
Chainsword
Chapter XII (EP)
Lire la chronique
Altarage
Worst Case Scenario
Lire la chronique
TROLLCAVE
Lire l'interview
Admortem
Ad Extremum Supplicium (EP)
Lire la chronique
Afskræmi
Purification Through Pure D...
Lire la chronique
Devilium
Pagan at War
Lire la chronique
Gjallarhorn's Wrath
The Silver Key
Lire la chronique
Altarage
Endinghent
Lire la chronique
Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview
Lychgate
Lychgate
Lire la chronique
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique