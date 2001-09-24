chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
529 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Lestat		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   

The Defaced - Domination Commence

Chronique
The Defaced Domination Commence
Fin 90, début 2000, le groove thrash metal, également appelé power thrash metal, était le style à la mode. De ce mouvement musical dont on pourrait affirmer que l’acte fondateur fut la sortie de « Vulgar Display of Power » en 1992 (mais que d’autres préféreront peut-être attribuer à EXHORDER dès 1990 pour son album « Slaughter in the Vatican »), que « Burn My Eyes » enfonça le clou et qu’à partir de là, les formations évoluant dans ce registre ont commencé à poper un peu partout dans le monde. Quelques trucs sortirent du lot : DEARLY BEHEADED, DARKANE, THE HAUNTED, CARNAL FORGE… Beaucoup de Suédois dans cette histoire, au nombre desquels il s’agira de rajouter THE DEFACED qui, avec son premier album « Domination Commence » le bien-nommé, a fait sautiller pas mal de croupions.

Il faut dire que le casting initial pesait alors très lourd : le batteur de SOILWORK et de TERROR 2000 (Henry Ranta), le bassiste ainsi qu’un guitariste de DARKANE (Jörgen Löfberg, Klas Ideberg), un guitariste de KAYSER (Mattias Svensson)… À l’époque, il y avait de quoi filer le tournis sans compter qu’à la différence de nombre de formations au line-up jouissif qui ont terminé en triste pétard mouillé, cette première sortie tient absolument toutes ses promesses.

Ainsi, lorsque j’ai acheté le CD en 2001 et qu’« October Ruins » s’est lancé pour la première fois, j’ai immédiatement su que je tombais amoureux : gros riffs ultra efficaces, maxi patate, putain de chanteur puissant, breaks nets et précis dignes des meilleures horlogeries, énorme ralentissement « panteresque » à 02:42, il n’y aurait pas pu y avoir plus aguicheuse entrée en matière que cette composition. Dommage que ce soit peut-être la meilleure chanson de l’album car on a ensuite parfois l’impression de chercher à retrouver, sans totalement y parvenir, les sensations pures (oui, comme la publicité pour les produits laitiers en 1998) provoquées par cette ouverture tonitruante.

Cependant, lorsque j’écris cela, je ne cherche pas à sous-entendre que la suite du LP s’affaisse tel un vilain soufflet au fromage. Que ce soit « Grow », dont la dynamique plus basiquement thrash du fait de son tempo élevé maintient l’auditeur sur un haut niveau d’attention, ou globalement chacun des onze morceaux, tous contiennent au moins un passage, un gimmick saillant qui accroche instantanément l’oreille (par exemple le pont heavy à deux guitares suivi d’un superbe solo sur « Forsaken Life »), rattrapant facilement les minimes baisses d’inspiration sans doute dues à une certaine facilité : les mecs connaissent ce genre sur le bout des doigts, ils ne sortent jamais de leur zone de confort. Cela pourrait être un reproche, THE DEFACED n’apportant finalement pas grand-chose de plus que ce que l’on connaît des formations précédemment citées mais, au moins, c’est musicalement impeccable et j’adore cette production épaisse, bien groovy, qui met en valeur le travail rythmique (prestation nickel de monsieur Rata). J’ajouterai que le LP perdrait beaucoup de sa saveur sans le chant complètement dans l’air du temps de Henrik Sjöwall, hélas disparu des radars après la sortie de « Karma in Black » en 2003, remplacé par Jens Broman, lui aussi en provenance de DARKANE (il officia sur le « Demonic Art » de 2008).

C’est peut-être cette consanguinité qui finit par causer le déclin des Suédois car, s’ils sont au top lorsqu’il s’agit de tartiner les tronches (environ 80% du disque), le propos devient vite moins pertinent, voire anecdotique, sitôt qu’une trop grande part de mélodie est injectée, à l’image d’un « Sown by Greed » sauvé de la noyade grâce à son finish radicalement thrash (même si cela ne dure qu’une poignée de secondes) ou encore du trop gentil « Prozak Nation » qui ne doit sa survie qu’à l’excellent solo planté en son milieu. Le talent, ou l’intelligence, des musiciens est donc de savoir défendre un titre bateau par quelques éclairs d’inspiration, ces baisses de régime étant encore rares et largement compensées par ce qui se passe autour : des culs bottés à la chaîne (« The Icon », « Pitched World Collapse », « Fanatic Minds »). « Domination Commence » s’achève sur un dernier climax, « Destination Devastation » combinant le meilleur de tous les mondes : la force rythmique du thrash groove, la touche mélodique d’un héritage heavy metal.

La suite de la carrière ne sera en revanche plus jamais à la hauteur de ce commencement. Je pense sincèrement que si les musiciens étaient venus d’horizons musicaux plus variés, THE DEFACED aurait pu être un terrain de jeu intéressant, rafraîchissant, mais en l’absence de sang neuf, le truc a fini par tourner en rond, voire s’écrouler (« Anomaly » en 2008). Cela semble assez logique : si tu veux remettre un peu de piment dans ta vie de couple, tu évites de demander à ta sœur de se joindre à vous pour un plan à trois. Et si elle accepte, ne t’étonne pas de bander mou.
Thrasho Amazon Sosthène
26 Août 2025 - 51 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
The Defaced
Groove Power Thrash Metal
2001 - Scarlet Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  7.75/10

plus d'infos sur
The Defaced
 The Defaced
Groove Power Thrash Metal - 1999 - Suède		   

formats
  • CD / 2001 - Scarlet Records

tracklist
01.   October Ruins  (03:56)
02.   Grow  (04:52)
03.   Forsaken Life  (03:31)
04.   Sown by Greed  (04:03)
05.   Stoner  (04:05)
06.   Icon  (03:32)
07.   Entering Domination  (00:55)
08.   Pitched World Collapse  (03:39)
09.   Prozak Nation  (03:54)
10.   Fanatic Mind  (04:10)
11.   Destination Devastation  (03:23)

Durée : 40:00

line up
parution
24 Septembre 2001

Essayez aussi
Malkavian
 Malkavian
Annihilating The Shades
2017 - Finisterian Dead End		   

The Defaced
Domination Commence
Lire la chronique
Sulfuric Cautery
Killing Spree
Lire la chronique
Hexrot
Formless Ruin of Oblivion
Lire la chronique
Balmog
Laio
Lire la chronique
Illdisposed
Submit
Lire la chronique
Electric Wizard
Wizard Bloody Wizard
Lire la chronique
Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
Lire la chronique
Chainsword
Chapter XII (EP)
Lire la chronique
Altarage
Worst Case Scenario
Lire la chronique
TROLLCAVE
Lire l'interview
Admortem
Ad Extremum Supplicium (EP)
Lire la chronique
Afskræmi
Purification Through Pure D...
Lire la chronique
Devilium
Pagan at War
Lire la chronique
Gjallarhorn's Wrath
The Silver Key
Lire la chronique
Altarage
Endinghent
Lire la chronique
Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview
Lychgate
Lychgate
Lire la chronique
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique