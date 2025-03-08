chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
539 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
The Defaced
 The Defaced - Domination Co... (C)
Par Mitch		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Lestat		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   

Deapscufa - Spellbound

Chronique
Deapscufa Spellbound
DEAPSCUFA est apparu « musicalement », avec son premier EP en 2016, mais celui-ci fut un peu trop classique pour se faire remarquer. Nick Hadley n’a pas baissé les bras, et il a pris son temps pour revenir. C’est ainsi, en 2022, qu’il est réapparu véritablement et qu’il a proposé un premier album déjà plus abouti. Il a trouvé son rythme de croisière et il a enchaîné avec Eternal Tranquility en 2024, puis Spellbound, l’opus dont nous allons parler ici-même. Et la première chose qu’il faudra remarquer, c’est la pochette. C’est peut-être bien la première fois que je vois un groupe enchaîner deux albums avec la même illustration. Sauf qu’elle n’est pas cadrée de la même manière et que seul le chevalier noir est réutilisé. Cette fois-ci, ce n’est pas ce qui se trouve devant lui, mais derrière lui qui nous est montré. Intéressant, et signe que le groupe souhaite proposer une suite logique à ce qu’il a fait précédemment. Pour les curieux, précisons que cette peinture est l’œuvre de l’Américain Julian Russell Story, qu’elle date de 1888 et qu’elle représente la bataille de Crécy, celle-là même qui a lancé la guerre de Cent Ans au 14ᵉ siècle.

Est-ce que DEAPSCUFA s’intéresse à l’histoire et propose un black metal folk, avec des instruments qui renvoient à cette période ? Eh bien, pas vraiment. Il reste même plutôt sage de ce côté-là et se cantonne à jouer du black atmosphérique. Mais avec beaucoup de talent. Il intègre efficacement du piano, et ce dès les premières secondes, mais il n’y fait appel qu’à certains moments, préférant délivrer des explosions mélodiques proches de celles de la scène québécoise. Le tout est idéalement maîtrisé et il n’y a aucun temps mort, que des passages qui font frétiller. Il faut dire que l’album est court, avec 33 minutes, parce que les titres le sont aussi, allant toujours droit au but. La moyenne des 7 compositions est ainsi en dessous des 5 minutes, mais comme les morceaux s’imbriquent naturellement les uns dans les autres, on a véritablement l’impression d’écouter une œuvre logique d’un bout à l’autre.

Cet album est vivement recommandé à ceux qui aiment le black metal trépidant et qui laisse des espaces à quelques éléments clairs, mais sans jamais dépasser ni même s’approcher de la « limite de l’acceptable ». Je sais que cette limite n’est pas située au même endroit selon les auditeurs, mais justement, ils seront rares, ceux qui estimeront que les éléments sont trop clairs. Les vocaux restent toujours hurlés, les claviers et pianos ne font qu’accompagner le reste, l’accessibilité n’est que relative… C’est sûr, c’est une très bonne sortie !
Thrasho Amazon Sakrifiss
27 Août 2025 - 33 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Deapscufa
Black Metal atmosphérique
2025 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Deapscufa
 Deapscufa
Black Metal atmosphérique - 2013 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   A Dying Oath
02.   The Point of No Return
03.   Revelations of the Old Stones
04.   Nostalgia's Roam
05.   The Key
06.   A New Dark Age
07.   For the Realm and Throne

Durée : 32:48

parution
8 Mars 2025

Essayez aussi
Dauþuz
 Dauþuz
Monvmentvm
2019 - Naturmacht Productions		   
Earth and Pillars
 Earth and Pillars
Pillars I
2016 - Avantgarde Music		   
Ultha
 Ultha
All That Has Never Been True
2022 - Vendetta Records		   
Bacchus
 Bacchus
Bacchus (EP)
2021 - Solar Asceticists Productions		   
Pure Wrath
 Pure Wrath
Hymn to the Woeful Hearts
2022 - Debemur Morti Productions		   

Praetor
The Spiral Of Addiction
Lire la chronique
Deapscufa
Spellbound
Lire la chronique
The Defaced
Domination Commence
Lire la chronique
Sulfuric Cautery
Killing Spree
Lire la chronique
Hexrot
Formless Ruin of Oblivion
Lire la chronique
Balmog
Laio
Lire la chronique
Illdisposed
Submit
Lire la chronique
Electric Wizard
Wizard Bloody Wizard
Lire la chronique
Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
Lire la chronique
Chainsword
Chapter XII (EP)
Lire la chronique
Altarage
Worst Case Scenario
Lire la chronique
TROLLCAVE
Lire l'interview
Admortem
Ad Extremum Supplicium (EP)
Lire la chronique
Afskræmi
Purification Through Pure D...
Lire la chronique
Devilium
Pagan at War
Lire la chronique
Gjallarhorn's Wrath
The Silver Key
Lire la chronique
Altarage
Endinghent
Lire la chronique
Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview