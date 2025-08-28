chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
555 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Today Is The Day
 Today Is The Day - Axis of ... (C)
Par Ikea		   
Iron Lung
 Iron Lung - Sexless // No Sex (C)
Par Ikea		   
The Defaced
 The Defaced - Domination Co... (C)
Par Mitch		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Lestat		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   

Iron Lung - Sexless // No Sex

Chronique
Iron Lung Sexless // No Sex
Qu’est-ce qui départage un très bon album de powerviolence d’un album de powerviolence marquant ? On peut se poser cette question tant le style – extrêmement codifié et plein de faux-amis en réalité plus proche du metal extrême ou du grindcore (Nails étant le meilleur exemple) – laisse peu de place à une personnalité particulièrement notable.

Iron Lung apporte sa réponse : le flot. Sexless // No Sex est bourré de convulsions, changements intempestifs de tempos, court-jus se succédant sans interruption, punk, hardcore et noise étant tous présents selon le codex établi à la fin des années 80. Une obédience qu’il reconnait jusqu’à l’artwork confié à Nick Blinko de Rudimentary Peni et son anarcho-punk préfigurant, avec d’autres, la radicalité politique et morbide qui fera émerger le genre, courbettes qu’il a déjà pu effectuer lors des nombreuses démos, EPs et Splits précédent l’œuvre nous intéressant aujourd’hui (l’écoute des compilations « Cold Storage » est fortement conseillée pour retracer sa généalogie, de même que simplement prendre son pied) ainsi que le brûlot Life. Iron Lung. Death..

Mais il manquait le petit tour-de-force qui allait départager Iron Lung d’autres aussi compétents. Sexless // No Sex le trouve dans sa dynamique d’ensemble, semblant être un seul gigantesque spasme de violence, s’écroulant, se tortillant et se contorsionnant sans donner l’impression d’une coupure ou même d’un instant de répit. Le duo – oui, seulement deux personnes derrière tant de bruits – a beau remplir le cahier des charges, il ne sonne comme aucun autre tant il s’avère ici sauvage, intense et, surtout, organique, collant par sa musique à ces références aux virus et autres cancers qu’il aime user dans ses paroles.

Même quand il paraît arrêter de proliférer à toute vitesse, il métastase à d’autres endroits et se fait sinistre (« Here // Alone » et le final « Cancer »). L’exécution a cette urgence caractéristique et pourtant, rien ne semble laissé au hasard. Le vice est permanent, du texte (le morceau-titre, grinçant et fataliste) à la musique, maniaque jusqu’à attraper une aura industrielle dans ses répétitions durant quelques secondes. On enchaîne comme au travail à la chaîne, Iron Lung rappelant des formations telles que Dystopia (à qui la production tirant parfois sur le sludge peut faire penser) ou Man Is The Bastard, celles qui préfèrent mettre le nez dans les horreurs du monde moderne plutôt qu’offrir un exutoire.

Car, sans surprise, le flot de Sexless // No Sex n’a rien de sensuel. Il est le roulement parfois huilé, parfois rouillé, des machines broyant les ouvriers, la fluidité du quotidien qui annihile, chamboulé seulement par de mauvaises surprises. Derrière la violence, l’accroche qui s’en dégage – oui, tout cela n’est pas joyeux et donne pourtant envie d’être répété encore et encore –, l’ingénierie implacable déployée laisse poindre les hurlements bien humains de ses victimes, personnifiées par les cris désespérés de Jon Kortland et Jensen Ward.

Bien sûr, cela est purement subjectif ; d’autres préféreront le plus frontal Life. Iron Lung. Death. ou les expérimentations de White Glove Test, Iron Lung ayant eu dans sa carrière une remarquable constance en qualité encore récemment avec Adapting // Crawling. Mais Sexless // No Sex les dépasse tous au minimum d’une bonne tête pour moi, possédant une noirceur d’autant plus prégnante qu’elle paraît s’écouler comme un seul et unique torrent. Un sentiment impalpable, qui s’enfuit comme de l’eau et pourtant, coule de source, frappant avec la dureté du réel. Un classique personnel.
Thrasho Amazon Ikea
28 Août 2025 - 161 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

2 COMMENTAIRE(S)

Ikea citer
Ikea
28/08/2025 17:49
De rien // Service !
Lestat citer
Lestat
28/08/2025 14:49
Merci de la découverte !

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Iron Lung
Powerviolence
2007 - Prank Records
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Iron Lung
 Iron Lung
Powerviolence - 1996 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Pig Hands  (00:42)
02.   Stone Hands  (00:44)
03.   Future Corpses  (01:26)
04.   Sexless // No Sex  (02:03)
05.   Lost Appeal  (00:40)
06.   Pressure  (01:26)
07.   Politics Of Science  (01:23)
08.   Medic  (01:08)
09.   White Flag  (00:30)
10.   Contested  (00:31)
11.   Here // Alone  (00:31)
12.   Autojector  (01:27)
13.   First Night In  (00:47)
14.   Liars  (01:00)
15.   Unattended Funeral  (00:37)
16.   Leave As Ashes  (00:45)
17.   Skills  (00:53)
18.   Lumbar Puncture Test  (01:00)
19.   A Farce  (00:58)
20.   Cancer  (02:37)

Durée : 21:18

line up
parution
1 Décembre 2007

voir aussi
Iron Lung
 Iron Lung
Adapting // Crawling
2025 - Iron Lung Records		   

Essayez aussi
Gets Worse
 Gets Worse
Snubbed
2019 - Autoproduction		   
Fumist
 Fumist
Coaltar
2024 - Lixiviat Records		   
ACxDC
 ACxDC
Satan Is King
2020 - Prosthetic Records		   
Charles Bronson
 Charles Bronson
Youth Attack!
1997 - Lengua Armada Discos		   

Today Is The Day
Axis of Eden
Lire la chronique
Iron Lung
Sexless // No Sex
Lire la chronique
Praetor
The Spiral Of Addiction
Lire la chronique
Deapscufa
Spellbound
Lire la chronique
The Defaced
Domination Commence
Lire la chronique
Sulfuric Cautery
Killing Spree
Lire la chronique
Hexrot
Formless Ruin of Oblivion
Lire la chronique
Balmog
Laio
Lire la chronique
Illdisposed
Submit
Lire la chronique
Electric Wizard
Wizard Bloody Wizard
Lire la chronique
Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
Lire la chronique
Chainsword
Chapter XII (EP)
Lire la chronique
Altarage
Worst Case Scenario
Lire la chronique
TROLLCAVE
Lire l'interview
Admortem
Ad Extremum Supplicium (EP)
Lire la chronique
Afskræmi
Purification Through Pure D...
Lire la chronique
Devilium
Pagan at War
Lire la chronique
Gjallarhorn's Wrath
The Silver Key
Lire la chronique
Altarage
Endinghent
Lire la chronique
Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique