Axis of Eden », nouvelle incarnation de la période sans doute la plus metal des Américains de TODAY IS THE DAY. Je ne me fendrai pas d’un laïus sur l’idéologie véhiculée, le culte des armes, la politique, la masculinité, je m’en cire complètement puisqu’il s’agit uniquement ici de parler musique.



Afin de rester cohérent avec cette orientation radicalisée, Steve Austin a une nouvelle fois changé de batteur : c’est le père Mike Rosswog, voire sur l’intégralité de «



Pour faire court, revenons à « Axis of Eden ». Plus que jamais, l’homme qui valait trois milliards aime à jouer sur les ambivalences. Ainsi, alors que l’album débute de façon on ne peut plus tonitruante, « IED » pouvant être le pendant épuré de « Why They Hate Us » qui ouvrait « noise au frisson malsain d’un rythme quasiment langoureux, il n’y a guère que les coups de bucheron du père Roddy pour rappeler qu’on est bien en train d’écouter une formation estampillée brutale.



En dépit de sa qualité, heureusement que cette composition adoucissante n’est qu’un assagissement ponctuel, le LP baignant globalement dans une ambiance de massacre à la « American Nightmare » : de bons darons issus de la middle class et vivant en banlieue pavillonnaire qui pètent les plombs et exécutent en masse famille, voisins et amis, sans motif autre qu’une explosion de violence gratuite. Toutefois, c’est sur cet album que l’un des défauts récurrents se fait le plus saillant : le manque cruel d’homogénéité stylistique des morceaux, chose qui jusqu’à « Sadness Will Prevail » (2021) ne m’avait jamais dérangé. En effet, quel est le rapport entre la furie brute de « IED », le faussement calme « Free at Last », le grunge « No Lung Baby », le très traditionnel (au sens TISD du terme) « Black Steyr Aug » ou le presque death metal « Axis of Eden » ?



Le problème vient certainement de moi. Habitué à parcourir des disques où les artistes recherchent une cohérence d’ensemble, S. Austin semble plutôt aborder ses chansons comme des tranches de vie, des instants décousus faits de fugacité (« The Worst Thing That Ever Happened to Me »), d’éphémère. La conception même de l’écoute s’en trouve chamboulée car cela revient à essayer d’avoir une discussion avec une personne à l’attention limitée qui change constamment de sujets, d’humeur, de personnalité. Un exemple simple : tu entames un échange sur « Circus Maximus », tu causes noise rock, catalogue d’Amphetamine Reptile et, d’un seul coup, le mec se braque. Il passe en mode « Total Resistance », avec son riffing death, sa voix décharnée ainsi qu’une agressivité qui explose brusquement en bouffées délirantes… Impossible à suivre puisqu’impossible à comprendre. Les moments anthologiques sont pourtant nombreux, à l’image de cette basse foudroyante sur « The Worst Thing That Ever Happened to Me » où l’on retrouve un peu de l’âme profonde de TODAY IS THE DAY, jamais aussi bon que dans les errances bruitistes, ou encore son opposé total qu’est le morceau éponyme, bêtement brutal donc férocement jouissif.



