Today Is The Day - Axis of Eden

Chronique
Today Is The Day Axis of Eden
« Kiss the Pig » s’ouvrait sur la détonation d’un flingue, ce dernier illustre à présent « Axis of Eden », nouvelle incarnation de la période sans doute la plus metal des Américains de TODAY IS THE DAY. Je ne me fendrai pas d’un laïus sur l’idéologie véhiculée, le culte des armes, la politique, la masculinité, je m’en cire complètement puisqu’il s’agit uniquement ici de parler musique.

Afin de rester cohérent avec cette orientation radicalisée, Steve Austin a une nouvelle fois changé de batteur : c’est le père Derek Roddy qui prend les baguettes et cela va s’entendre dès les premières secondes de « IED » avec cette double pédale de grosse caisse très en avant. Pourquoi diable aller chercher de tels batteurs d’ailleurs ? Même si je suis présentement (insérer l’accent de Michel Leeb faisant l’Africain) en train de revoir à la hausse mon avis sur la performance précédente de Mike Rosswog, voire sur l’intégralité de « Kiss the Pig », ce type de cogneurs me semble terriblement éloigné de l’esprit initial du groupe et j’irai même jusqu’à parler d’anomalie quant à l’emploi de tels marteleurs de fûts là où, jusqu’à présent, les compositions rendaient hyper biens en étant rythmées par des mecs au jeu un peu fin… Évidemment, si l’objectif est de s’ancrer davantage dans la scène extrême, s’appuyer sur de telles personnalités s’avère un atout majeur mais on perd un truc, cette période n’étant clairement pas ma favorite au sein d’une discographie sans tache.

Pour faire court, revenons à « Axis of Eden ». Plus que jamais, l’homme qui valait trois milliards aime à jouer sur les ambivalences. Ainsi, alors que l’album débute de façon on ne peut plus tonitruante, « IED » pouvant être le pendant épuré de « Why They Hate Us » qui ouvrait « Kiss the Pig », « Free at Last » vient immédiatement nous rappeler que cet Américain est un homme sensible : sorte de ballade noise au frisson malsain d’un rythme quasiment langoureux, il n’y a guère que les coups de bucheron du père Roddy pour rappeler qu’on est bien en train d’écouter une formation estampillée brutale.

En dépit de sa qualité, heureusement que cette composition adoucissante n’est qu’un assagissement ponctuel, le LP baignant globalement dans une ambiance de massacre à la « American Nightmare » : de bons darons issus de la middle class et vivant en banlieue pavillonnaire qui pètent les plombs et exécutent en masse famille, voisins et amis, sans motif autre qu’une explosion de violence gratuite. Toutefois, c’est sur cet album que l’un des défauts récurrents se fait le plus saillant : le manque cruel d’homogénéité stylistique des morceaux, chose qui jusqu’à « Sadness Will Prevail » (2021) ne m’avait jamais dérangé. En effet, quel est le rapport entre la furie brute de « IED », le faussement calme « Free at Last », le grunge « No Lung Baby », le très traditionnel (au sens TISD du terme) « Black Steyr Aug » ou le presque death metal « Axis of Eden » ?

Le problème vient certainement de moi. Habitué à parcourir des disques où les artistes recherchent une cohérence d’ensemble, S. Austin semble plutôt aborder ses chansons comme des tranches de vie, des instants décousus faits de fugacité (« The Worst Thing That Ever Happened to Me »), d’éphémère. La conception même de l’écoute s’en trouve chamboulée car cela revient à essayer d’avoir une discussion avec une personne à l’attention limitée qui change constamment de sujets, d’humeur, de personnalité. Un exemple simple : tu entames un échange sur « Circus Maximus », tu causes noise rock, catalogue d’Amphetamine Reptile et, d’un seul coup, le mec se braque. Il passe en mode « Total Resistance », avec son riffing death, sa voix décharnée ainsi qu’une agressivité qui explose brusquement en bouffées délirantes… Impossible à suivre puisqu’impossible à comprendre. Les moments anthologiques sont pourtant nombreux, à l’image de cette basse foudroyante sur « The Worst Thing That Ever Happened to Me » où l’on retrouve un peu de l’âme profonde de TODAY IS THE DAY, jamais aussi bon que dans les errances bruitistes, ou encore son opposé total qu’est le morceau éponyme, bêtement brutal donc férocement jouissif.

Il y a cependant un dernier point qui me dérange : Derek Roddy me paraît réduit à un simple rôle de double pédale, que le mix met bien en évidence. Si les causes varient, les conséquences demeurent les mêmes : lui comme Mike Rosswog en son temps déjouent complètement, ramenés à leur condition de batteur de metal et ayant beaucoup de mal à s’adapter. Oui, ça tartine sévèrement, cela fonctionne sur les passages les plus rapides mais cela n’engendre pas le monstre que le line-up laissait présager. Ce sera d’ailleurs la dernière expérience du genre, les trois LP suivants (« Pain Is a Warning » ; « Animal Mother » ; « No Good to Anyone ») convoquant des batteurs moins connus et surtout moins voire pas du tout affiliés au metal.
Thrasho Amazon Sosthène
28 Août 2025 - 95 lectures

1 COMMENTAIRE(S)

Ikea citer
Ikea
28/08/2025 18:07
Marrant, on publie le même jour des chroniques sur des albums sortis en 2007. Une année incroyable pour les musiques extrêmes, elle mériterait un bouquin à elle seule (Deathspell Omega, Lunar Aurora, Reverend Bizarre, Abscess, Evoken, Ramesses, Arkhon Infaustus, Cobalt, Mayhem, Yearning, Elend, Iron Lung, Between the Buried and Me, Pulling Teeth... que de l'excellent et dans plein de genres différents) !

Today Is The Day
Noise Rock Core
2007 - SuperNova Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs : (2)  8.25/10
Webzines : (3)  8.03/10

plus d'infos sur
Today Is The Day
 Today Is The Day
Noise Rock Core - 1992 - Etats-Unis		   

formats
  • CD / 2007 - SuperNova Records

tracklist
01.   IED  (01:18)
02.   Free At Last  (03:48)
03.   Broken Promises and Dead Dreams  (02:00)
04.   If You Want Peace Prepare For War  (06:02)
05.   No Lung Baby  (03:57)
06.   Black Steyr Aug  (04:11)
07.   My Wish Is Your Command 0(2:06)
08.   Circus Maximus  (03:58)
09.   Total Resistance  (04:10)
10.   The Worst Thing That Ever Happened To Me  (02:53)
11.   Axis of Eden  (03:29)
12.   Desolation  (04:03)

Durée : 41:55

line up
parution
18 Septembre 2007

voir aussi
Today Is The Day
 Today Is The Day
Kiss The Pig
2004 - Relapse Records		   
Today Is The Day
 Today Is The Day
Today Is The Day
1996 - Amphetamine Reptile Records		   
Today Is The Day
 Today Is The Day
Willpower
1994 - Amphetamine Reptile Records		   
Today Is The Day
 Today Is The Day
Supernova
1993 - Amphetamine Reptile Records		   

Essayez aussi
Mutoid Man
 Mutoid Man
Helium Head (EP)
2015 - Sargent House		   
Kabul Golf Club
 Kabul Golf Club
Le Bal Du Rat Mort (EP)
2012 - Uproar For Veneration		   
American Heritage
 American Heritage
Prolapse
2014 - Solar Flare		   
Chat Pile
 Chat Pile
Cool World
2024 - The Flenser		   
Harkonen
 Harkonen
Shake Harder Boy
2002 - Hydra Head Records		   

