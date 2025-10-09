chargement...

338 visiteurs
Deftones
 Deftones - Private Music (C)
Par Krokodil		   
Les news du 9 Octobre 2025
 Les news du 9 Octobre 2025 ... (N)
Par AxGxB		   
Death Feast Open Air 2025
 Death Feast Open Air 2025 -... (R)
Par Lestat		   
Hedonist
 Hedonist - Sepulchral Lacer... (C)
Par Jean-Clint		   
Leviathan
 Leviathan - Unfailing Fall ... (C)
Par Raimondakis		   
Violator
 Violator - Unholy Retribution (C)
Par Krokodil		   
Sa Meute
 Sa Meute - Hyperborée (C)
Par Arnwolf		   
Abigail Williams
 Abigail Williams - A Void W... (C)
Par Bras Cassé		   
Cénotaphe
 Cénotaphe - Chimères (C)
Par Sosthène		   
Unleashed
 Unleashed - Fire Upon Your ... (C)
Par Deathrash.		   
Shrimpaler
 Shrimpaler - Already Doomed... (C)
Par Niktareum		   
Gawthrop
 Gawthrop - Kuboa (C)
Par Krokodil		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
Dying Remains
 Dying Remains - Merciless S... (C)
Par AxGxB		   
Grave Hex
 Grave Hex - Vermian Death (C)
Par Sosthène		   
Décryptal
 Décryptal - Simulacre (C)
Par Keyser		   

Deftones - Private Music

Chronique
Deftones Private Music
Si la musique adoucit les moeurs, elle aide aussi à rendre certaines périodes de la vie plus tolérables. Bien qu’à titre personnel je n’ai pas eu une adolescence particulièrement compliquée, pouvoir me plonger corps et âme dans la musique de tous ces groupes, ceux qui ont marqué mon adolescence, m’a sûrement permis d’oublier au moins momentanément mes petits soucis du quotidien de collégien / lycéen, mon manque de confiance et mes insécurités de grand dadais mal dans sa peau.

Naturellement, si je vous raconte tout cela, c’est parce qu’on se connait bien vous et moi mais aussi et surtout parce que Deftones est évidemment de ces groupes qui ont compté à un moment de ma vie. Et même si mon intérêt pour la formation s’est quelque peu estompé durant quelques années, notamment après la sortie de l’excellent Saturday Night Wrist, j’ai fini par y revenir frappé comme bon nombre d’auditeurs vieillissants (mais pas vieux cons) par ces vagues de nostalgies qui, déclenchées par une discussion, un film, une chronique ou un élément du quotidien tout ce qu’il y a de plus anodin, vont et viennent et vous submergent sans trop prévenir. Sur les rails depuis maintenant presque quarante ans (formation en 1988 tout de même), les Californiens auraient pu comme bien d’autres groupes après autant d’années de services et quelques galères dont ils se seraient évidemment bien passées (à commencer par l’accident et le décès de Chi Cheng) commencer à perdre petit à petit en efficacité et plus généralement en pertinence (même si la chose se discute avec un album comme Gore) mais il suffit de lire les avis concernant ce dixième album pour se rendre à l’évidence qu’il n’en est rien. Absolument rien.

Après le poney, la chouette et les flamands roses, Deftones a fait le choix d’illustrer son nouvel album avec cette fois-ci un hypnotique serpent albinos. Si celui-ci est dans la majorité des cas apposé sur un fond vert, certaines éditions plus rares le place également sur un fond bleu ou bien encore sur un fond violet ce qui devrait forcément susciter quelques envies pas toujours très rationnelles chez plus d’un collectionneur. Côté production, Private Music de son petit nom marque le retour de Nick Raskulinecz (Diamond Eyes, Koi No Yokan) derrière les manettes pour un résultat qui évidemment, au-delà d’avoir suscité pas mal d’enthousiasme avant même la sortie du premier single, ne souffre d’aucun véritable défaut et offre à ces onze nouvelles compositions l’appui nécessaire pouvoir espérer convaincre.

Si Ohms avait su plus ou moins remettre les pendules à l’heure après un Gore assez plat (du moins de prime abord) et déroutant, Private Music parvient d’emblée à séduire par ses nombreuses évocations du passé. Celles d’Adrenaline, Around The Fur et White Pony auxquelles viennent s’ajouter quelques pointes de Saturday Night Wrist et de Koi No Yokan. Bref, tout ce que le groupe californien a fait de mieux tout au long d’une carrière pourtant essentiellement jalonnée de succès (d’ailleurs, soit dit en passant, l’éponyme mérite mieux que le manque de reconnaissance dont il est encore victime aujourd’hui mais ça, on y reviendra). Alors évidemment, renouer avec Deftones c’est savoir parfaitement où l’on met les pieds. Aussi n’attendez pas de ce nouvel album qu’il redéfinisse les limites et les codes de ce qui caractérise la musique de nos cinq Californiens (marquée ici par l’intronisation officielle de Fred Sablan (ex-Marilyn Manson) en tant que "nouveau" bassiste du groupe) mais plutôt qu’il vous offre l’opportunité de renouer avec des émotions que nous n’avions pas oubliées mais que l’on n’avait néanmoins plus vraiment ressenti à l’écoute d’un nouvel album de Deftones depuis la sortie du très bon Koi No Yokan en 2012 (même si Ohms s’en approchait tout de même grandement).

Soucieux de marquer les esprits sans attendre, les Américains vont avec "My Mind Is A Mountain" sortir le grand jeu dès les premières secondes et cela à coups de riffs étonnamment cadencés et lourds qui réjouiront probablement autant les auditeurs de longue date qu’un Stephen Carpenter qui à l’issu d’un Gore sur lequel il ne voulait même pas jouer a effectivement retrouver des couleurs. Alors n’ayez crainte, je ne vais pas vous faire l’article de chaque titre ici présent (exercice que je n’apprécie guère) mais plutôt confirmer à mon tour ce qui a déjà été dit un petit partout que ce soit dans la presse spécialisée, sur les réseaux sociaux, les forums ou d’autres webzines qui tous s’accordent à dire que Private Music est effectivement un excellent cru sur lequel les Américains nous reviennent particulièrement revigorés. De "Locked Club" et sa dynamique chaloupée à "Ecdysis" et sa courte introduction synthétique des plus réussies en passant par quelques bribes de "Souvenir", "CXZ", "Infinite Source", "Milk Of The Madonna" très inspiré par le Deftones des années 90, "Cut Hands" ou "Metal Dream", les compositions plutôt pêchues mêlant sonorités Nu Metal (à la sauce deftonienne), Post-Hardcore à tendance Shoegaze et Shoegaze à tendance Post-Hardcore ne manquent pas et donnent le ton d’un album tout en énergie mais aussi en nuances. En effet, en plus d’être ponctué par quelques séquences et titres également plus calmes et introspectifs tels "Souvenir" (en partie), "I Think About You All The Time" ou "Departing The Body", on notera la manière plus subtile et moins encombrante dont Frank Delgado habille ces onze nouvelles compositions de ses sonorités synthétiques futuristes et éthérées mais aussi et surtout comment Chino, lui qui n’a pas toujours été très en voix ces dernières années (en tout cas sur les planches), réussi le tour de force de sonner comme le fougueux et versatile chanteur qu’il était en 1997. Un panel toujours aussi large d’intentions et d’émotions offrant une dose d’énergie et de hargne supplémentaire lors des moments les plus agressifs et dynamiques de l’album tout en étant toujours capable de changer aussi facilement de registre le temps de passages et autres refrains mélodiques toujours aussi envoûtants et imparables.

Sans être tout à fait inattendu dans la mesure où Ohms était déjà sur la bonne voie à sa sortie, Private Music constitue néanmoins une excellente surprise pour tous les fans du Deftones de la première heure qui retrouveront ici tout au long de ces quarante-deux minutes le charme des premiers albums du groupe californien. Bien sûr ce dixième longue-durée porte sur lui quelques traces de ces évolutions passées ayant conduit à des sorties parfois conspuées (Gore et Diamond Eyes en tête) mais c’est exact, les onze compositions de ce nouvel album sont franchement chouettes et attestent en effet qu’après toutes ces années de carrière Deftones en 2025 se porte toujours comme un charme.
9 Octobre 2025
9 Octobre 2025 - 174 lectures

1 COMMENTAIRE(S)

Krokodil citer
Krokodil
09/10/2025 13:58 		note: 8/10
À sa découverte j'avoue qu'Infinite Source a un peu monopolisé mon attention (Cunningham et Carpenter sont sur une autre planète dessus), mais maintenant c'est kif à peu près intégral. Encore un grand disque pour un décidément grand groupe.

Deftones
Nu Metal
2025 - Warner Bros. / Reprise Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs : (1)  8/10
Webzines : (2)  7.74/10

plus d'infos sur
Deftones
 Deftones
Nu Metal - Etats-Unis		   

vidéos
My Mind Is A Mountain
 My Mind Is A Mountain
Deftones
Extrait de "Private Music"		   
Milk Of The Madonna
 Milk Of The Madonna
Deftones
Extrait de "Private Music"		   

tracklist
01.   My Mind Is A Mountain  (02:50)
02.   Locked Club  (02:52)
03.   Ecdysis  (03:28)
04.   Infinite Source  (03:32)
05.   Souvenir  (06:10)
06.   CXZ  (03:12)
07.   I Think About You All The Time  (04:08)
08.   Milk Of The Madonna  (04:08)
09.   Cut Hands  (03:01)
10.   Metal Dream  (03:02)
11.   Departing The Body  (05:59)

Durée : 42:22

line up
parution
22 Août 2025

voir aussi
Deftones
 Deftones
Around The Fur
1997 - Maverick Records		   
Deftones
 Deftones
My Own Summer (Shove It) (EP)
1998 - Maverick Records		   
Deftones
 Deftones
White Pony
2000 - Maverick Records		   
Deftones
 Deftones
Ohms
2020 - Reprise Records		   
Deftones
 Deftones
Adrenaline
1995 - Maverick Records		   

Essayez aussi
Korn
 Korn
The Nothing
2019 - Roadrunner Records		   
Mudvayne
 Mudvayne
The End Of All Things To Come
2002 - Epic Records		   
Korn
 Korn
Korn
1994 - Epic Records		   
Bleed
 Bleed
Bleed
2025 - 20 Buck Spin Records		   
Shovel
 Shovel
Latitude 60° Low
1999 - Headstrong Records		   

