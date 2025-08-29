chargement...

Coal Chamber
 Coal Chamber - Coal Chamber (C)
Par Keyser		   
Les news du 29 Août 2025
 Les news du 29 Août 2025 - ... (N)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Axis Of ... (C)
Par Ikea		   
Iron Lung
 Iron Lung - Sexless // No Sex (C)
Par Ikea		   
The Defaced
 The Defaced - Domination Co... (C)
Par Mitch		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Lestat		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   

Coal Chamber - Coal Chamber

Chronique
Coal Chamber Coal Chamber
La grande spécialité des formations de néo metal, c’était de savoir démarrer leurs albums avec des morceaux chocs : « Blind », « Bored », « Juste Like This » (même si moins impactant que « Nookie »), « Suite-Pee », « Dig », les exemples sont légion et « Loco », qui ouvre ce premier LP éponyme de COAL CHAMBER ne déroge pas à la règle. Accompagné par un clip complètement cintré puis découvert pour ma part en 1998 sur une scène espagnole (à Pampelune je crois) en ouverture de SOULFLY, SLAYER et BLACK SABBATH, tous les ingrédients étaient réunis pour transformer le quatuor en la nouvelle sensation venue d’Amérique : un look excentrique, une bassiste canon, des tresses, des baggys, des cheveux teints, beaucoup de piercings, beaucoup de tatouages, il n’en fallait souvent pas plus pour devenir une vedette.

Sauf que l’étiquette de sous-KORN, ou tout du moins de sa version clownesque, lui colle à la peau. Parfois à juste titre (« Oddity » ou le riff mimétique d’« Unspoiled ») mais, globalement, si l’on occulte le jeu de basse et ce son râpeux de guitare qui étaient de toute façon l’apanage de tous les musiciens de l’époque, il faudrait alors reconnaître que la bande à Dez Fafara possède sa propre singularité en dépit du recyclage d’éléments convenus. Ce qui marque surtout ces quatorze titres, c’est leur incroyable sens du groove, chacun contenant au moins un passage qui fera sauter au plafond, sans parler la gouaille du vocaliste : la montée en puissance progressive de « Bradley », le simplissime « Big Truck » qui pousse à la gesticulation incontrôlée, « Sway » bien entendu, morceau que tu retiens à vie dès la première écoute, « Clock », voilà pour un premier niveau de lecture de « Coal Chamber » : un disque barré mais jovial, que tout le monde possédait au point qu’il était impossible de participer à une soirée sans se bouffer au moins une fois « Loco ». Ok, tout le mode voulait avoir l’air cool, c’est bien légitime.

Seulement, il y a une vraie épaisseur derrière la guignolade et le problème de ces formations misant énormément sur l’esthétique, c’est que l’auditeur s’arrête souvent à cela et ne descend pas plus bas. Pourtant, il existe « First ». Une chanson en retenue, tendue, dotée d’une mélodie lugubre, sobre, qui détonne fortement dans cet univers de Beetlejuice tout en y tenant parfaitement sa place. Elle ne peut certes pas s’empêcher d’exploser de temps à autre, elle n’en dévoile pas moins ce qui adviendra sur les sorties suivantes : davantage de profondeur, de mélodies, comme si finalement ce premier jet n’était qu’un chemin facile, immédiat, de rapidement être connu et d’obtenir les moyens des réelles ambitions musicales, ce que ne pourra pas réfuter « Chamber Music », un LP ambitieux quasi parfait (si ce n’est l’horrible « Shock the Monkey »), murement travaillé dans ses idées, ses arrangements et qui, comme souvent, décevra une bonne partie du public initial de par ses orientations enfin extraites de l’adolescence paumée.

Le final « Pig » contribuera également à ouvrir le groupe sur des horizons moins simplistes que le frontal « Loco », dont il est le pendant opposé : plus complexe, avec une introduction prenante qui laisse l’auditeur entrer dans la danse à son rythme plutôt que de venir le chopper par le col pour le balancer de force dans le pit, conclusion de huit minutes parfaite pour un disque trop inégal qui ne résiste pas même à la nostalgie et auquel, à ce jour, je préfère ces petits-frères.
29 Août 2025

3 COMMENTAIRE(S)

Keyser citer
Keyser
29/08/2025 20:00 		note: 9/10
Ah ouais grosse nostalgie là ! Un groupe et un album que j'adorais ! J'aimais beaucoup le suivant aussi, assez différent, moins brutal, plus varié et plus "émotionnel".
AxGxB citer
AxGxB
29/08/2025 18:38
Acheté à sa sortie mais finalement jamais accroché plus que ça... Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté mais je suis assez certain que ça n'a pas hyper bien vieillit... Mais le genre semble revenir en force, j'ai d'ailleurs vu que Mudvayne était également sur le retour avec un nouveau morceau partagé il y a quelques jours Mr Green
Jean-Clint citer
Jean-Clint
29/08/2025 16:11 		note: 7.5/10
Ohlala la séquence nostalgie à mort... J'avais découvert le groupe via le clip de "Loco" puis eu l'occasion de les voir en live en première partie de Pantera puis de Machine Head au Zénith, avant une séance de dédicace mémorable à l'ancienne Fnac Bastille. Effectivement musicalement c'est basique au possible mais ça groove à mort du début à la fin, mentions spéciales aux excellents "Bradley", "Big Truck" ou encore "Sway"... dommage que la suite n'ait pas été du même niveau.

Coal Chamber
Nu Metal
1997 - Roadrunner Records
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs : (3)  8/10
Webzines : (1)  5/10

plus d'infos sur
Coal Chamber
 Coal Chamber
Nu Metal - 1994 - Etats-Unis		   

formats
  • CD / 1997 - Roadrunner Records

vidéos
Loco
 Loco
Coal Chamber
Extrait de "Coal Chamber"		   

tracklist
01.   Loco  (04:15)
02.   Bradley  (03:04)
03.   Oddity  (03:19)
04.   Unspoiled  (02:59)
05.   Big Truck  (03:31)
06.   Sway  (03:35)
07.   First  (4:12)
08.   Maricon Puto  (00:46)
09.   I  (03:49)
10.   Clock  (02:59)
11.   My Frustration  (03:59)
12.   Amir Of The Desert  (00:44)
13.   Dreamtime  (03:43)
14.   Pig  (08:27)

Durée : 49:22

line up
parution
11 Février 1997

voir aussi
Coal Chamber
 Coal Chamber
Rivals
2015 - Napalm Records		   

