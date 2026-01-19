chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
164 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   

Innumerable Forms - Pain Effulgence

Chronique
Innumerable Forms Pain Effulgence
Profound Lore Records a eu ce que l’on peut appeler une année 2025 particulièrement chargée. Entre les derniers albums d’Evoken, One Of Nine, Caustic Wound, Ancient Death, Pissgrave ou Blood Monolith, on peut dire en effet que le label canadien n’a pas chômé durant ces douze derniers mois. À cette liste déjà bien noircie sur laquelle on trouve d’ailleurs pas mal de prétendants au titre d’albums de l’année, il convient également d’ajouter Innumerable Forms qui en août dernier faisait son retour avec la sortie de son troisième album. Un disque intitulé Pain Effulgence qui fait suite à l’excellent Philosophical Collapse paru en 2022 mais aussi à The Fall Down, un EP trois titres beaucoup plus discret paru au seul format cassette chez Iron Lung Records et sur lequel, vous l’aurez remarqué, je ne me suis pas (encore) attardé.

Enregistré, mixé et masterisé par l’indéboulonnable Arthur Rizk qui depuis 2018 n’a semble-t-il jamais cessé de collaborer avec le groupe de Boston, ce nouvel album a pour l’occasion été illustré par une jeune artiste américaine du nom de Katie Müller. Si son curriculum vitae sur Metal Archives est encore un peu léger (Cemetery Filth, Acrid Rot...), son Instagram laisse à penser qu’il ne risque pas de le rester encore très longtemps. Surtout que pour le coup, je trouve cette illustration particulièrement chouette même si à vrai dire celle-ci n’a rien de véritablement remarquable, notamment dans un registre où ce genre de représentation morbide constitue quelque peu la norme. Bref, visuellement très appétissant, Pain Effulgence se montre à la hauteur des attentes même si pour être tout à fait honnête avec vous, j’ai été plutôt surpris de constater malgré ces trois années d’absence que le groupe était déjà de retour.

Avec huit nouveaux morceaux pour une durée relativement modérée d’une bonne trentaine de minutes, on reste dans les standards affichés par Innumerable Forms depuis la sortie de son premier album paru en 2018. Le seul véritable changement à signaler vient de l’absence du bassiste Doug Cho dont la position est ici tenue par le guitariste Chris Ulsh (Power Trip, Impalers, Mammoth Grinder, Morte Triunfante...). Défection définitive ou impondérable l’ayant tenu éloigné des studios lors de l’enregistrement ? Je ne saurais le dire mais une chose est sûre, cela n’a pas beaucoup d’incidence sur le résultat final...
Rangé à juste titre sous la bannière des formations "Death / Doom", Innumerable Forms s’avère pourtant légèrement à part justement grâce aux formats relativement courts de ses compositions. À l’exception d’un "Austerity And Attrition" frôlant de peu les sept minutes, tous les autres morceaux sont ici compris entre deux et cinq minutes seulement. Des durées peu excessives compte tenu du style pratiqué mais qui constituent malgré tout un atout pour les Américains probablement plus à même de séduire les plus réfractaires à ce genre d’union. Ainsi comme ses prédécesseurs avant lui, Pain Effulgence s’impose comme un album particulièrement dynamique alternant saillies Death Metal menées bien souvent à coups de blasts et autres tapis de double pédale ("Impulse" à 0:35, "Indignation" à 0:52, "Dissonant Drift" à 2:00, "Ressentiment" à 1:58, "Overwhelming Subjugation" à 1:48...), passages plus chaloupés au groove relativement irrésistible ("Impulse" à 1:26, "Indignation" à 1:00, les premières mesures de "Blotted Inside" ou les dernières de "Dissonant Drift" et "Ressentiment", l’entame de "Austerity And Attrition") et bien évidemment nombre de séquences plombées aux ambiances à la fois moribondes et mélancoliques permettant de dresser une fois de plus ces parallèles, que ce soir avec le fameux Peaceville Three qu’avec leurs compatriotes de Winter (toute la seconde partie de "Impulse" à compter de 0:52, les cinquante premières secondes de "Indignation" suivi par cet autre passage débuté aux alentours de 1:35 , « Blotted Inside » à 2:07, les deux premiers tiers de "Overwhelming Subjugation", les cinq minutes endeuillées de "Pain Effulgence", l’essentiel de "Austerity And Attrition", etc). Toujours concernant ces atmosphères, saluons également le soin apporté une fois de plus aux solos et autres leads mélodiques qui entretiennent désormais plus ouvertement ce lien avec des groupes tels que Paradise Lost ou Hooded Menace. Des arrangements mélodiques particulièrement bien troussés qui naturellement ne viennent jamais se poser comme un cheveux sur la soupe et qui surtout contribuent largement à cette dimension mélancolique, funeste et définitivement résignée qui fait le charme du Death / Doom d’Innumeral Forms en particulier et de ces quelques groupes évoqués plus haut en général ("Impulse" à 2:30, "Indignation" à 2:07, "Blotted Inside" à 2:48, "Dissonant Drift" à 1:01 et 2:41, "Ressentiment" à 1:03, "Overwhelming Subjugation" à 0:53...).

Constant dans l’excellence, Innumerable Forms poursuit ici son petit bout de chemin sans jamais fauter un seul instant. Parfaitement balancé avec toujours cet heureux mélange d’attaques particulièrement frontales, d’instants plus chaloupés et de longs passages bien plus funéraires et mélodiques, les Américains récidivent avec toujours autant de réussite. Certes, album après album l’effet de surprise finit évidemment par s’estomper mais cela n‘a pas vraiment d’importance puisque demeurent des compositions variées, extrêmement bien composées et surtout toutes plus efficaces les unes que les autres que ce soit lors des passages purement Death Metal ou lors des séquences bien plus sinistres et pesantes. Bref, un retour une fois de plus couronné de succès qui comme ses petits copains de label aura mérité sa place parmi les meilleures sorties de l’année.
Thrasho Amazon AxGxB
19 Janvier 2026 - 38 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Innumerable Forms
Death / Doom
2025 - Profound Lore Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Innumerable Forms
 Innumerable Forms
Death / Doom - 2007 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Impulse  (04:34)
02.   Indignation  (03:45)
03.   Blotted Inside  (04:02)
04.   Dissonant Drift  (04:54)
05.   Ressentiment  (03:05)
06.   Overwhelming Subjugation  (02:49)
07.   Pain Effulgence  (05:02)
08.   Austerity And Attrition  (06:59)

Durée : 35:10

line up
parution
22 Août 2025

voir aussi
Innumerable Forms
 Innumerable Forms
Punishment In Flesh
2018 - Profound Lore Records		   
Innumerable Forms
 Innumerable Forms
Philosophical Collapse
2022 - Profound Lore Records		   

Essayez aussi
Amorphis
 Amorphis
The Karelian Isthmus
1992 - Relapse Records		   
Kuolemanlaakso
 Kuolemanlaakso
Tulijoutsen
2014 - Svart Records		   
Wormridden
 Wormridden
Festering Grave (Compil.)
2019 - Me Saco Un Ojo Records		   
Unearthly Rites
 Unearthly Rites
Ecdysis
2024 - Prosthetic Records		   
Hooded Menace
 Hooded Menace
Darkness Drips Forth
2015 - Relapse Records		   

Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique
Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique
KEN Mode
Null
Lire la chronique
Perfidious
Savouring His Flesh
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Castle Rat
The Bestiary
Lire la chronique
Ectospire
Spiritual Dismemberment (EP)
Lire la chronique
Defamatory
Path Of No Return
Lire la chronique
Buried Souls
Here Comes the Void (EP)
Lire la chronique
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique
Chaos Inception
Vengeance Evangel
Lire la chronique
Enthroned
Ashspawn
Lire la chronique
Filthcrawl / Peine Kapital
Split (Split-tape)
Lire la chronique
KEN Mode
Entrench
Lire la chronique
Dead Twilight
Endless Prophecy (Compil.)
Lire la chronique
Karévana
夜明けの空へ – To the Dawn Sky...
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Autumnal Fortress
Lire la chronique
Caronte
Spiritus
Lire la chronique
The Body
All The Waters Of The Earth...
Lire la chronique
Various Artists
Judgment Night (Music From ...
Lire la chronique
Gloombound
Dreaming Delusion
Lire la chronique
Death Reich
Stockholm Syndrome (EP)
Lire la chronique
Downthesun
Downthesun
Lire la chronique
Werewolves
The Ugliest Of All
Lire la chronique