Catasexual Urge Motivation
 Catasexual Urge Motivation ... (C)
Par Raimondakis		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Coal Chamber (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Août 2025
 Les news du 29 Août 2025 - ... (N)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Axis Of ... (C)
Par Ikea		   
Iron Lung
 Iron Lung - Sexless // No Sex (C)
Par Ikea		   
The Defaced
 The Defaced - Domination Co... (C)
Par Mitch		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Lestat		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   

Lychgate - The Contagion in Nine Steps

Chronique
Lychgate The Contagion in Nine Steps
Comment décrire « The Contagion in Nine Steps » ? Toujours plus haut perché. De plus en plus progressif et expérimental. De moins en moins black metal aussi, il faut l’admettre, aussi fumé soit-il. Ce troisième album vient achever le travail initié sur « An Antidote for the Glass Pill » (2015) en proposant six longs titres (entre quatre et presque neuf minutes) qui accentuent ce qui ne se dessinait alors qu’à traits fins : encore moins de musique extrême au sens où l’entendait le premier éponyme, davantage de complexité dans les jeux de guitares qui se croisent, se cherchent, semblant vivre des existences dissociées, davantage d’orgue également, instrument central et moteur dans les compositions des Anglais. Plus que jamais LYCHGATE m’apparaît comme une adaptation sérielle du long métrage que serait ESOTERIC.

Je le pense, cet accroissement de la complexité des structures aux métriques étranges rend définitivement l’écoute de la formation anglaise peu évidente, surtout pour des oreilles débutantes. Nous aurons beau tenter de nous accrocher aux quelques voix claires donnant un semblant d’image de normalité, il faudra être bien malin pour pouvoir suivre à la trace un titre tel que « Unity of opposites » dont les circonvolutions t’entrainent sans torche au fond d’une grotte obscure et te laissent y crever sans remords. J’entends bien que ces musiciens n’ont jamais été particulièrement friands de la formule standardisée « couplet – refrain », ce n’est d’ailleurs absolument pas ce que l’on attend d’un disque de black expérimental mais, à ce point de déconstruction que l’on pourrait comparer au jazz (le jeu de basse n’a par exemple rien de metal, ni de près ni de loin), couplé à des plongeons à répétition dans les marais saumâtres des tempos doom, tout en ne dévoilant son humanité qu’à travers des chants en route vers la sainte canonisation (la beauté des voix claires…), il est plus que jamais une gageure d’adhérer à la vision musicale des Anglais, dont la bizarrerie ne cesse de croître au fil des ans.

Pourtant, écoute après écoute, le constat demeure le même : le sentiment supérieur d’écouter une musique unique où la place accordée au chant est désormais prépondérante. D’ailleurs, pour épauler Greg Chandler, le groupe s’est adjoint les services de deux invités : Chris Hawkins (ENDEAVOUR, ONE MACHINE) et Alexandros Antoniou (MACABRE OMEN, NECROMANIAC, THYRATEN). Cela transforme le LP en une sorte de polyphonie vocale mais il fallait bien cela pour coller un peu de chair autour du labyrinthe instrumental autrement proposé. Pour tenter de l’expliquer autrement, plus la discographie de la formation s’étoffe, plus celle-ci s’enfonce dans un élitisme dont le rejet serait compréhensible mais qui ne fera pas pour autant oublier à quel point ces instrumentistes géniaux s’efforcent de transcender le genre black doom pour lui insuffler la richesse du rock progressif, le goût de l’expérimentation sans le bourrage de mou nombriliste des groupes ultra techniques… Je m’y perds un peu, dans mes explications, comme je me perds dans cette accumulation de solos posés sur d’autres solos devenant finalement une rythmique, avec une section basse – batterie s’entraînant pour intégrer un concept dark jazz, les vocaux animant nos funérailles, louant notre grandeur puis pleurant nos honteuses bassesses, tout étant uniquement redevable au guitariste Vortigen, parolier et compositeur unique… Tant de talent, ça en devient écœurant, je jalouse sans amertume aucune une telle inspiration, j’admire le génie, je fonds face à l’angélisme de « Remembrance ».

Pour finir, il sera possible aux auditeurs d’aduler autant que de détester LYCHGATE. Les fans de black soigné pourront chérir le premier et conchier les suivants, les plus intellectuels se féliciteront de l’évolution quasi philosophique de la musique, qui a su transcender ses origines extrêmes pour aboutir à une fusion irréelle qui remet en perspective les concepts de qualité, d’innovation, de personnalité, tout en restant dans une clandestinité ahurissante. Je ne parviendrai pas à écrire quoi que ce soit d’intelligent sur ce groupe si ce n’est que son positionnement est nécessaire, exigeant, que l’on sort de l’écoute de « The Contagion in Nine Steps » avec l’illusion d’avoir regagné les points de QI perdus au bar la veille et qu’au moment où je termine ces lignes il me reste encore à traiter « Also Sprach Futura », un EP qui ne m’avait pas marqué lors de sa sortie mais que j’ai sans doute écouté à la va-vite, comme un pauvre con.
Sosthène
31 Août 2025

Lychgate
Doom Black Metal Expérimental
2018 - Blood Music
notes
Chroniqueur : 9.5/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  8/10

plus d'infos sur
Lychgate
 Lychgate
Doom Black Metal Expérimental - 2011 - Royaume-Uni		   

formats
tracklist
01.   Republic  (06:09)
02.   Unity of Opposites  (06:10)
03.   Atavistic Hypnosis  (08:44)
04.   Hither Comes the Swarm  (07:37)
05.   The Contagion  (08:43)
06.   Remembrance  (04:48)

Durée : 42:11

line up
parution
30 Mars 2018

voir aussi
Lychgate
 Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
2015 - Blood Music		   
Lychgate
 Lychgate
Lychgate
2013 - Mordgrimm		   

