Lutemkrat - The Eternal Resonance of Death Chronique The Eternal Resonance of Death

LUTEMKRAT est un groupe brésilien qui ne doit pas être connu de beaucoup d’entre nous, malgré ses plus de vingt ans d’existence. Il n’a jamais été très actif et a livré ses compositions lentement, à son propre rythme. Une démo en 2003, mais un premier album seulement quatre ans plus tard. Pire : il a ensuite fallu patienter encore cinq ans pour un EP. Puis, quatre ans plus tard, une compilation. Et une nouvelle fois, il aura fallu attendre quatre années supplémentaires pour le voir réapparaître sur un split aux côtés de UTU et THE KRYPTIK. Les forts en maths auront compris que nous étions alors déjà en 2020. La nouvelle décennie ne l’aura pas fait accélérer, et c’est finalement en 2025 qu’il revient avec un deuxième album.



Et encore, ce retour reste timide : cinq titres, trente-cinq minutes au compteur. Quatre morceaux autour de six minutes, un dernier de onze — pas de quoi s’étouffer. Le one-man band mené par Wolf Lutemkrat donne l’impression de faire le strict minimum pour rester dans les radars.



Mais avions-nous vraiment besoin de beaucoup plus ? Le black metal proposé ici est particulièrement classique, et les seules qualités notables sont sa capacité à cocher la plupart des cases du « cahier des charges » du genre. Les ambiances sont là, les compétences instrumentales aussi, la voix caverneuse est bien présente, les structures des morceaux tiennent la route… Le check-up est réussi. Mais il manque encore de nombreux éléments pour atteindre un niveau supérieur, et le principal défaut reste l’incapacité à se démarquer.



Je reviens souvent à la même hypothèse, mais elle est ici plus valable que jamais : donnez-moi cet album à écouter dans un blind-test dans un mois, je suis persuadé que je serai incapable d’en retrouver l’auteur. Il est même probable que je réponde : « Jamais entendu ça… C’est bien fait, mais un peu bateau, non ? »



Il faudrait donc que le Brésilien trouve quelque chose de plus personnel s’il souhaite convaincre une audience plus large. En revanche, si son objectif est simplement de jouer une musique qui lui plaît, sans chercher à apporter la moindre pierre à l’édifice, alors parfait : il peut continuer ainsi. De toute façon, il y a sans doute des fans du genre qui recherchent exactement ce type de compositions.



En l’état, c’est un disque qui s’écoute comme on grignote une barre de céréales en attendant un vrai repas. Pas désagréable, mais vite oublié.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - Black Hearts Records Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Lutemkrat

Black Metal - 2002 - Brésil

nouveaute A paraître le 22 Août 2025

tracklist 01. Emanation from the Infinite Void 02. Inferior Substance 03. Black Fire Diffusion 04. Supreme Ritual of Decomposition 05. Ethereal Vortex

Durée : 35:27

Essayez plutôt Vreid

Milorg

2009 - Indie Recordings Whoredom Rife

Winds Of Wrath

2021 - Terratur Possessions Balmog

Vacuum

2018 - War Anthem Records Conspiracy

Concordat

2009 - Pulverised Records Zorn

Gegen alles

2014 - Christhunt Productions

