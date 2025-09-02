chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
316 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Glare
 Glare - Sunset Funeral (C)
Par Sosthène		   
Goath
 Goath - IV: Silencing The P... (C)
Par Sosthène		   
Catasexual Urge Motivation
 Catasexual Urge Motivation ... (C)
Par BBB		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Coal Chamber (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Août 2025
 Les news du 29 Août 2025 - ... (N)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Axis Of ... (C)
Par Ikea		   
Iron Lung
 Iron Lung - Sexless // No Sex (C)
Par Ikea		   
The Defaced
 The Defaced - Domination Co... (C)
Par Mitch		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Lestat		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   

Lutemkrat - The Eternal Resonance of Death

Chronique
Lutemkrat The Eternal Resonance of Death
LUTEMKRAT est un groupe brésilien qui ne doit pas être connu de beaucoup d’entre nous, malgré ses plus de vingt ans d’existence. Il n’a jamais été très actif et a livré ses compositions lentement, à son propre rythme. Une démo en 2003, mais un premier album seulement quatre ans plus tard. Pire : il a ensuite fallu patienter encore cinq ans pour un EP. Puis, quatre ans plus tard, une compilation. Et une nouvelle fois, il aura fallu attendre quatre années supplémentaires pour le voir réapparaître sur un split aux côtés de UTU et THE KRYPTIK. Les forts en maths auront compris que nous étions alors déjà en 2020. La nouvelle décennie ne l’aura pas fait accélérer, et c’est finalement en 2025 qu’il revient avec un deuxième album.

Et encore, ce retour reste timide : cinq titres, trente-cinq minutes au compteur. Quatre morceaux autour de six minutes, un dernier de onze — pas de quoi s’étouffer. Le one-man band mené par Wolf Lutemkrat donne l’impression de faire le strict minimum pour rester dans les radars.

Mais avions-nous vraiment besoin de beaucoup plus ? Le black metal proposé ici est particulièrement classique, et les seules qualités notables sont sa capacité à cocher la plupart des cases du « cahier des charges » du genre. Les ambiances sont là, les compétences instrumentales aussi, la voix caverneuse est bien présente, les structures des morceaux tiennent la route… Le check-up est réussi. Mais il manque encore de nombreux éléments pour atteindre un niveau supérieur, et le principal défaut reste l’incapacité à se démarquer.

Je reviens souvent à la même hypothèse, mais elle est ici plus valable que jamais : donnez-moi cet album à écouter dans un blind-test dans un mois, je suis persuadé que je serai incapable d’en retrouver l’auteur. Il est même probable que je réponde : « Jamais entendu ça… C’est bien fait, mais un peu bateau, non ? »

Il faudrait donc que le Brésilien trouve quelque chose de plus personnel s’il souhaite convaincre une audience plus large. En revanche, si son objectif est simplement de jouer une musique qui lui plaît, sans chercher à apporter la moindre pierre à l’édifice, alors parfait : il peut continuer ainsi. De toute façon, il y a sans doute des fans du genre qui recherchent exactement ce type de compositions.

En l’état, c’est un disque qui s’écoute comme on grignote une barre de céréales en attendant un vrai repas. Pas désagréable, mais vite oublié.
Thrasho Amazon Sakrifiss
2 Septembre 2025 - 31 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Lutemkrat
Black Metal
2025 - Black Hearts Records
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Lutemkrat
 Lutemkrat
Black Metal - 2002 - Brésil		   

nouveaute
A paraître le 22 Août 2025

tracklist
01.   Emanation from the Infinite Void
02.   Inferior Substance
03.   Black Fire Diffusion
04.   Supreme Ritual of Decomposition
05.   Ethereal Vortex

Durée : 35:27

Essayez plutôt
Vreid
 Vreid
Milorg
2009 - Indie Recordings		   
Whoredom Rife
 Whoredom Rife
Winds Of Wrath
2021 - Terratur Possessions		   
Balmog
 Balmog
Vacuum
2018 - War Anthem Records		   
Conspiracy
 Conspiracy
Concordat
2009 - Pulverised Records		   
Zorn
 Zorn
Gegen alles
2014 - Christhunt Productions		   

Lutemkrat
The Eternal Resonance of Death
Lire la chronique
Glare
Sunset Funeral
Lire la chronique
Goath
IV: Silencing The Prophets ...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Lychgate
The Contagion in Nine Steps
Lire la chronique
Coal Chamber
Coal Chamber
Lire la chronique
Bear Mace
Slaves Of The Wolf
Lire la chronique
Today Is The Day
Axis Of Eden
Lire la chronique
Iron Lung
Sexless // No Sex
Lire la chronique
Praetor
The Spiral Of Addiction
Lire la chronique
Deapscufa
Spellbound
Lire la chronique
The Defaced
Domination Commence
Lire la chronique
Sulfuric Cautery
Killing Spree
Lire la chronique
Hexrot
Formless Ruin of Oblivion
Lire la chronique
Balmog
Laio
Lire la chronique
Illdisposed
Submit
Lire la chronique
Electric Wizard
Wizard Bloody Wizard
Lire la chronique
Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
Lire la chronique
Chainsword
Chapter XII (EP)
Lire la chronique
Altarage
Worst Case Scenario
Lire la chronique
TROLLCAVE
Lire l'interview
Admortem
Ad Extremum Supplicium (EP)
Lire la chronique
Afskræmi
Purification Through Pure D...
Lire la chronique
Devilium
Pagan at War
Lire la chronique
Gjallarhorn's Wrath
The Silver Key
Lire la chronique
Altarage
Endinghent
Lire la chronique
Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique