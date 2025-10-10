Collier d'Ombre - ...The Piercing Winds Of Mortal Dawn Chronique ...The Piercing Winds Of Mortal Dawn (Démo)

Vous allez me dire que je vous gonfle avec Rory Flay par-ci, Rory Flay par-là, Rory Flay et ses multiples projets mais au-delà du fait que j’aime assez terminer ce que j’ai commencé, on ne peut pas dire que notre stakhanoviste américain soit du genre à viser à côté avec toutes ses sorties. De Collier d’Ombre à Ichors Glaive en passant par Karghet, Kveldstimer et d’autres dont je ne vous ai pas encore parlé, l’ancien tôlier de Vrasubatlat (label de qualité au sujet duquel je ne vais pas vous rabâcher une fois de plus les oreilles) est effectivement habitué à mettre dans le mille (en tout cas avec moi). Aussi comptez sur moi pour continuer à vous bassiner les oreilles avec tout ce qui touche de près ou de loin à sa discographie exemplaire.



Aujourd’hui nous allons nous intéresser à la seconde démonstration de Collier d’Ombre sortie en février 2024 avant que celle-ci ne soit rééditée plus largement par Final Agony Records deux mois plus tard toujours au seul format cassette. Intitulée ...The Piercing Winds Of Mortal Dawn et illustrée par une oeuvre crayonnée dont se dégagent noirceur, solitude et désolation, celle-ci est composée de sept nouveaux morceaux parmi lesquels quatre compositions instrumentales particulièrement réussies (notamment ces deux interludes acoustiques loin de jouer la carte du remplissage dispensable) faisant office d’introduction, d’interludes et de conclusion ("Opening Of The Frigid Path", "Trance Of Lightning's Cry", "Rain's Tomb" et "Denouement: Winding Entrancement Of Winter's Death, The Stifling White Light"). Une démonstration une fois encore relativement généreuse puisque celle-ci est affichée à un tout petit peu plus de trente minutes.



Mené par le même duo d’acolytes opérant une fois de plus sous les pseudonymes de Necklace Of Shadow et Root Of Ichor, …The Piercing Winds Of Mortal Dawn renoue sans surprise avec ce Black Metal véloce et féroce qui est celui de Collier d’Ombre. Une musique sombre servie par une production toujours un brin étouffée (même si comme pour les titres présents sur le split en compagnie de Venymysgourvleydh il y a effectivement du mieux en comparaison de ceux présents sur la première démo des Américains) et des claviers omniprésents dispensants de manière plus ou moins subtiles leurs sonorités spectrales et célestes particulièrement immersives et envoûtantes.

Malgré tout adeptes d’une certaine forme de nuance, les deux garçons vont prendre encore une fois plaisir à s’épancher sur des compositions au long cours oscillants ici entre six et sept minutes (à l’exception évidemment de ces pistes instrumentales évoquées plus haut). Des durées relativement étirées mises à profit par Collier d’Ombre afin de varier les plaisirs et apporter ce qu’il faut de contrastes, de moments forts et d’instants plus aériens et modérés afin de toujours garder l’auditeur en éveil. Aussi lorsqu’il s’agit de corser le ton, les Américains ne font jamais semblant, ces derniers menant effectivement leurs attaques à grand coups de blasts soutenus et quasi-interrompus ("Piercing Winds: Frozen In The Abaddon, Frenzied And Blind" à 2:43 et 3:51, "Every Soul Aghast: Blue Stream Of Anguished Howl" à 1:19, 2:38 et 3:58), de cavalcades galopantes et entrainantes ("Every Soul Aghast: Blue Stream Of Anguished Howl" à 4:37, "The Hall Of Mortal Dawn: Beyond The Gate Of Flesh Horizon" à 0:39) et enfin de riffs froids, belliqueux et décharnés exécutés le couteau entre les dents. Comme toujours, rien de bien compliqué dans cette formule dispensée par Collier d’Ombre mais que voulez-vous que je vous dise, les deux hommes savent y faire, c’est tout.

Même constat lorsque ces derniers lèvent le pied au profit de séquences plus "tranquilles". Pour commencer, celles-ci sont toujours aussi bien amenées et surtout extrêmement bien composées. Soutenues généralement par de long leads mélodiques particulièrement prenants (les deux / trois dernières minutes de "Piercing Winds: Frozen In The Abaddon, Frenzied And Blind" et de "Every Soul Aghast: Blue Stream Of Anguished Howl", "The Hall Of Mortal Dawn: Beyond The Gate Of Flesh Horizon" aux alentours de 5:26), ces dernières participent à étoffer le travail d’ambiance proposé par Collier d’Ombre en opposant à ces atmosphères sombres, frontales et belliqueuses évoquées plus haut un climat plus apaisé, parfois grandiose, souvent hypnotique, définitivement ensorcelant.



À la manière d’un Swartadauþuz avec qui il n’a d’ailleurs pas manqué de collaborer sur le dernier album en date d’Azelisassath ainsi que sur l’excellent premier album de Vörnir, Rory Flay impressionne encore aujourd’hui par le nombre de projets dans lequel celui-ci est impliqué, la fréquence à laquelle il enchaîne les sorties et surtout la qualité indiscutable de chacune de ces entités. Certes, il y a peut-être un peu de redondances ici et là mais l’Américain parvient toujours d’une entité à une autre à proposer quelque chose d’un tantinet différent. S’il est difficile de choisir entre toutes ces propositions, Collier d’Ombre continue quoi qu’il en soit d’offrir des sorties de qualité avec ici une deuxième démonstration toujours aussi inspirée et convaincante pour qui goûte son Black Metal à la sauce américaine (on pense pas mal à un groupe comme Leviathan par exemple). Bref, encore une fois, c’est un sans faute pour Rory et son pote et la bonne nouvelle est que si tout ça vous branche, une compilation CD intitulée Winter's Grip & Silent Stars vous propose de retrouver ces deux démonstrations sur un seul et même format bien plus pratique et facile à trouver.

tracklist 01. Opening Of The Frigid Path (02:07) 02. Piercing Winds: Frozen In The Abaddon, Frenzied And Blind (07:41) 03. Trance Of Lightning's Cry (02:24) 04. Every Soul Aghast: Blue Stream Of Anguished Howl (07:52) 05. Rain's Tomb (01:58) 06. The Hall Of Mortal Dawn: Beyond The Gate Of Flesh Horizon (06:49) 07. Denouement: Winding Entrancement Of Winter's Death, The Stifling White Light (01:51)

