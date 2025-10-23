Angurvadal - Vetr + Blodskald Chronique Vetr + Blodskald (Compil.)

Mystérieuse entité américaine dont les premiers remous remontent à 2022, Angurvadal est l’auteur de deux démos et un EP intitulés respectivement A Flame Immemorial... (2023), Vetr (2024) et Blodskald (2024). Sortis chacun au seul format cassette chez Blud Auk Tapes, petite structure basée à Anchorage, Alaska, à qui l’on doit quelques sorties tout à fait sympathiques (Heilig Vuur, Garmsblod, Mystic Spear, Ululatum Tollunt, Ichors Glaive et quelques autres), ces réalisations n’ont pas manqué de susciter un semblant d’intérêt parmi ceux qui scrutent les sorties les plus obscures de la scène Black Metal soit en fouinant dans les méandres de l’Internet soit en étant plus simplement abonnés aux bonnes chaînes YouTube.



Si la cassette est encore aujourd’hui un support de choix pour tous ces groupes de l’ombre, on appréciera cependant de voir certains labels s’efforcer d’offrir un peu plus de rayonnement à quelques-unes de ces sorties limitées jusque-là à une petite poignée d’exemplaires. C’est le cas par exemple de Medieval Prophecy Records qui a choisi de réunir sur vinyle les deux derniers enregistrements d’Angurvadal. Alors évidemment, pourquoi ne pas y faire figurer les titres de A Flame Immemorial… me direz-vous ? Eh bien tout simplement pour des histoires de limitations liées au support vinyle (on ne peut mettre que 20 à 30 minutes maximum de musique par face) puisque si cette compilation ne compte effectivement que cinq titres, celle-ci avoisine tout de même les cinquante minutes.



Reprenant en guise d’illustration ce musculeux guerrier païen qui ornait déjà fièrement la couverture de Vetr (une oeuvre signée de l’artiste polonais Stanislaw Szukalski), cette collection de titres dont les parutions se sont faites à seulement quelques mois d’intervalle n’a finalement de compilation que le nom. En effet, à moins de le savoir (et encore, cela n’a vraiment rien d’évident), difficile d’affirmer que les deux titres de Blodskald (novembre 2024) ne sont pas issus des mêmes sessions d’enregistrement que ceux de Vetr (juillet 2024) dans la mesure ou il se dégage de l’ensemble une évidente homogénéité, aussi bien en matière de production (un caractère dépouillé et naturel favorisant grandement cette impression même si en tendant un petit peu l’oreille on peut tout de même percevoir quelques petites différences) qu’en matière d’écriture et d’interprétation (aucune évolution significative à constater à l’écoute de ces quelques titres, du moins en apparence). Une uniformité qui comme souvent dans ce genre de cas donnerait presque à cette compilation des allures d’album.



Sans grande originalité mais avec efficacité et panache, Angurvadal propose tout au long de ces deux enregistrements un Black Metal païen très inspiré par les scènes d’Europe de l’Est des années 90 et notamment par les premiers albums de Graveland qui est probablement l’influence principale ici. Un Black Metal marqué par une approche simple et dépouillée (la production, les riffs...), par de chouettes passages hypnotiques (l’entêtant "Icy River Of Grief"), par des mélodies gorgées de mélancolie et de mystère, par d’entrainantes accélérations partagées entre blasts plus ou moins soutenus ("Icy River Of Grief" à 2:23 et 5:04, "Vetr" à 4:38, l’entame en fanfare de "Follow The Blood Of Victory", "Blodskald" à 8:32...) et passages Punk entêtants ("Icy River Of Grief" à 2:48, "Vetr" à 0:07, "Follow The Blood Of Victory" à 5:16) et enfin par des vocalises âpres et profondes évoquant nombre de mythes, croyances et autres histoires de combats victorieux et sanglants. Plutôt friand de titres au long-cours, le groupe américain va prendre également le temps de dérouler chacune de ses compositions en prenant soin d’y apporter toujours ce qu’il faut de variations et de nuances dans l’espoir de maintenir intact l’intérêt de l’auditeur à travers notamment de nombreux changements de rythmes (passages plus ou moins rapides, séquences plus atmosphériques et hypnotiques, changement de vocalises...). On appréciera également le soin apporté par Angurvadal à la notion d’atmosphère à laquelle le groupe semble effectivement très attaché. De ces longues séquences purement instrumentales conduites uniquement à grands renfort de nappes synthétiques aux évocations ancestrales (les introductions de "Icy River Of Grief" et "Mountain’s Windsong", cet interlude positionné à mi-chemin et qui porte effectivement très bien son nom, les conclusions de "Follow The Blood Of Victory" et "Mountain's Windsong") à ces nombreux passages sur lesquels ces mêmes synthétiseurs sont utilisés cette fois-ci en appui de la musique en passant par ces quelques lignes de chants prophétiques et habitées ("Icy River Of Grief" à 1:04, "Vetr" à 1:13, "Follow The Blood Of Victory" à 3:36 et surtout 4:43 ou bien encore sur les dernières secondes de "Blodskald"), se plonger dans l’univers d’Angurvadal est aisé et surtout particulièrement immersif.



Comme tant d’autres, Angurvadal ne changera pas la face du Black Metal avec sa formule empruntée pour l’essentiel au père Darken mais qu’importe car les amateurs de ce genre de musique aux sonorités et aux atmosphères païennes n’y seront pas sans trouver leur compte. Authentique, nuancé, efficace et terriblement prenant, le Black Metal d’Angurvadal séduit dès les premières écoutes et laisse planer l’espoir de choses au moins aussi convaincantes pour la suite. Aussi cette compilation, malgré l’absence des titres de A Flame Immemorial... que j’aurai aimé retrouver également ici, constitue aujourd’hui du pain bénit pour tous les clients de ce genre de Black Metal aux ambiances d’un autre temps particulièrement marquées qui pourront se délecter de ces quelques titres autrement que sur cassette ou sur YouTube. Bref, une compilation plus que bienvenue avant, on l’espère, la sortie d'un premier album du même acabit.

tracklist 01. Icy River Of Grief (09:19) 02. Vetr (05:38) 03. Follow The Blood Of Victory (10:38) 04. Blodskald (11:13) 05. Mountain's Windsong (12:42)

Durée : 49:30

parution 18 Juillet 2025

