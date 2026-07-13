Imprecation - Vomitum Tempestas Chronique Vomitum Tempestas (EP)

Vomitum Tempestas est passé quelques semaines plus tard entre les mains de Nuclear War Now! Productions afin de pouvoir proposer aux potentiels auditeurs / acheteurs un choix de formats plus conséquent (CD et vinyle).



Sorti en avril 2025, celui-ci revêt par endroits des airs de compilation puisque sur les sept titres qu’il propose, on retrouve en effet une version restée jusque-là inédite du titre "Devil’s Furnace" déjà présent sur l’album Vomitum Tempestas des airs de EP plutôt que de sortie un tantinet fourre-tout même si cela s’entend assez clairement si l’on y prête vraiment attention.



Superbement illustré par le Russe Alexander Shadrin (Bloodsoaked Necrovoid, Cambion, Dead And Dripping, Esoctrilihum, Father Befouled, Fornicus, Persecuotry...), Vomitum Tempestas s’affiche à plus de vingt-sept minutes. Une EP généreux qui trois ans après un

Enregistrés pour la plus grande majorité d’entre eux il y a donc quelques années déjà (et très probablement issus des mêmes sessions d’enregistrement que les morceaux qui figurent sur

Vomitum Tempestas est ainsi constitué de titres relativement courts tournés vers l’essentiel. La formule n’est pas nouvelle et a déjà été largement utilisée précédemment par les Américains mais celle-ci est largement maitrisée et ce EP en est une fois de plus la preuve malgré peut-être quelques séquences un petit moins heureuses (deux / trois riffs dispensés ici et là qui ne me convainquent pas autant que le reste). Aussi, malgré un grand classicisme dans le fond comme dans la forme, on ne manquera pas de se laisser séduire une fois de plus par ces attaques infernales menées à coups de riffs incandescents et de blasts suffisamment soutenus pour insuffler à l’ensemble une cadence des plus haletantes, par ces quelques ralentissements faisant office de parfaits contrepoints et par ces quelques leads démoniaques et autres solos habités permettant d’étoffer un petit peu plus ces atmosphères suffocantes et blasphématoires qui caractérisent le Death Metal d’Imprecation, par ces quelques nappes de synthétiseurs qui insufflent aux passages où elles se font entendre une coloration à la fois sinistre et presque gothique ("Wretched Majesty" à 2:42, "Cursed Into Black" à 2:22, "Ancient Portals Of The Faceless Lord" à 3:03, les premiers instants de "Fire Salvation" puis plus loin à compter de 2:09).



Probablement constitué de titres n’ayant pas réussis à passer la ligne d’arrivée pour terminer sur Vomitum Tempestas n’en demeure pas moins un EP tout à fait sympathique. Tout n’y est pas parfait avec notamment quelques séquences un poil plus anecdotiques que le reste mais dans l’ensemble ces vingt-sept minutes s’avèrent tout à fait plaisantes pour qui apprécie ce genre de Death Metal sombre et blasphématoire puisant son inspiration dans le Death Metal américain des années 90. Rien de bien nouveau donc mais une certaine constance qui nous permettra comme je le disais plus haut de patienter en attente quelque chose d’un petit peu plus consistant et homogène. Paru dans un premier temps au seul format cassette via le label espagnol Down With The Most High (Baxaxaxa, Crucifixation, Domains, Proclamation, Sacrificio, Witchcraft...), ce dernier EP d’Imprecation intituléest passé quelques semaines plus tard entre les mains de Nuclear War Now! Productions afin de pouvoir proposer aux potentiels auditeurs / acheteurs un choix de formats plus conséquent (CD et vinyle).Sorti en avril 2025, celui-ci revêt par endroits des airs de compilation puisque sur les sept titres qu’il propose, on retrouve en effet une version restée jusque-là inédite du titre "Devil’s Furnace" déjà présent sur l’album In Nomine Diaboli paru en 2022 sur Dark Descent Records ainsi qu'"Unlock The Ancient Portals Of The Faceless Lord", titre tiré d’un split en compagnie de Blaspherian (2014, Dark Descent Records) et rebaptisé pour l’occasion "Ancient Portals Of The Faceless Lord". Précisons également qu’il s’agit des tout derniers enregistrements du groupe sur lesquels figure le batteur Ruben Elizondo puisque celui-ci est malheureusement décédé en 2021 des suites du Covid-19 (Matt Heffner (Cruciamentum, Oath Of Cruelty, ex-Cemetarian, ex-Blaspherian...) qui a rejoint la formation la même année n’est donc présent derrière les fûts que sur "Cursed Into Black" et "Daemonium"). Enfin, si vous vous posiez la question, sachez que par un travail d’harmonisation signé Mike BBQ et Harris John, le groupe est parvenu à lisser ce qui pouvait l’être afin de rendre l’ensemble le plus homogène possible et ainsi donner àdes airs de EP plutôt que de sortie un tantinet fourre-tout même si cela s’entend assez clairement si l’on y prête vraiment attention.Superbement illustré par le Russe Alexander Shadrin (Bloodsoaked Necrovoid, Cambion, Dead And Dripping, Esoctrilihum, Father Befouled, Fornicus, Persecuotry...),s’affiche à plus de vingt-sept minutes. Une EP généreux qui trois ans après un In Nomine Diaboli particulièrement solide nous permettra de patienter en attendant un retour d’Imprecation par la grande porte.Enregistrés pour la plus grande majorité d’entre eux il y a donc quelques années déjà (et très probablement issus des mêmes sessions d’enregistrement que les morceaux qui figurent sur In Nomine Diaboli ), ces quelques titres s’inscrivent évidemment dans la continuité des précédents travaux de la formation texane. Dès les premières notes de "Wretched Majesty" on va ainsi retrouver ce Death Metal ardent et fuligineux dont les riffs semblent avoir été forgés par les flammes de l’Enfer. Une phrase d’une banalité confondante mais qui, quoi que l’on en dise, traduit bien la sensation que procure l’écoute de ces quelques compositions qui transpirent toutes l’occultisme, le satanisme et le blasphème. L’originalité ne sera donc clairement pas au rendez-vous de cette petite demi-heure puisque c’est une fois de plus vers une nouvelle lecture retravaillée et personnelle de groupes tels que Morpheus Descends, Incantation et Morbid Angel que tendent nos cinq Texans.est ainsi constitué de titres relativement courts tournés vers l’essentiel. La formule n’est pas nouvelle et a déjà été largement utilisée précédemment par les Américains mais celle-ci est largement maitrisée et ce EP en est une fois de plus la preuve malgré peut-être quelques séquences un petit moins heureuses (deux / trois riffs dispensés ici et là qui ne me convainquent pas autant que le reste). Aussi, malgré un grand classicisme dans le fond comme dans la forme, on ne manquera pas de se laisser séduire une fois de plus par ces attaques infernales menées à coups de riffs incandescents et de blasts suffisamment soutenus pour insuffler à l’ensemble une cadence des plus haletantes, par ces quelques ralentissements faisant office de parfaits contrepoints et par ces quelques leads démoniaques et autres solos habités permettant d’étoffer un petit peu plus ces atmosphères suffocantes et blasphématoires qui caractérisent le Death Metal d’Imprecation, par ces quelques nappes de synthétiseurs qui insufflent aux passages où elles se font entendre une coloration à la fois sinistre et presque gothique ("Wretched Majesty" à 2:42, "Cursed Into Black" à 2:22, "Ancient Portals Of The Faceless Lord" à 3:03, les premiers instants de "Fire Salvation" puis plus loin à compter de 2:09).Probablement constitué de titres n’ayant pas réussis à passer la ligne d’arrivée pour terminer sur In Nomine Diaboli n’en demeure pas moins un EP tout à fait sympathique. Tout n’y est pas parfait avec notamment quelques séquences un poil plus anecdotiques que le reste mais dans l’ensemble ces vingt-sept minutes s’avèrent tout à fait plaisantes pour qui apprécie ce genre de Death Metal sombre et blasphématoire puisant son inspiration dans le Death Metal américain des années 90. Rien de bien nouveau donc mais une certaine constance qui nous permettra comme je le disais plus haut de patienter en attente quelque chose d’un petit peu plus consistant et homogène.

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