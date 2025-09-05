Vader - Humanihility Chronique Humanihility (EP)





On espère en tout cas que celui-ci sera d’un niveau supérieur à ce qui est proposé ici, car force est de reconnaître qu’ici ces dix minutes ne vont rien avoir d’enthousiasmantes tant on va avoir la sensation d’un pilotage automatique constant pour les deux premiers titres, et pour le dernier d’un criant manque d’inspiration pour un rendu pantouflard et ennuyeux. En effet concernant « Genocide Designed » et « Rampage » on va avoir exactement le même sentiment... celui d’avoir déjà entendu cela chez la bande un nombre incalculable de fois par le passé. Alors oui ça fait le taf comme il faut en envoyant à foison des missiles et autres douceurs débridées sur fond de rythmiques jouées à toute berzingue en continu (et à l’efficacité sans bornes), mais on a quand même l’impression que tout cela a été composé et mis en boîte à l’arrache... même si l’exécution est impeccable et l’énergie déployée impressionnante. C’est donc hyper efficace et ça ne ralentit jamais l’allure tout en étant taillé pour la scène, mais on a quand même connu mieux dans ce registre rudimentaire de la part de ses auteurs... tout comme quand ils lèvent le pied. En effet « Unbending (Mystic Festival Anthem 2025) » est loin de valoir certaines de leurs vieilles compos pachydermiques, car ici malgré le fait d’essayer d’être remuant et d’y ajouter quelques influences Heavy l’ensemble n’arrive jamais à décoller ni à atteindre le cerveau de l’auditoire qui s’ennuie prodigieusement. Gardant tout du long son train de sénateur le résultat vire carrément au pépère pantouflard... entre un frappeur en mode économie et des guitares minimalistes, recyclant d’anciennes idées mais nettement moins bien exploitées.



Du coup avec ces deux visions opposées mais à l'intérêt minimal on peut passer aisément sur cette sortie réservée uniquement aux fans hardcore des Polonais, car si c'est certes distrayant et toujours plaisant de les écouter on les a connus néanmoins plus en forme, vu qu'au final on ne retient rien ou presque de cet enregistrement qui sert juste à meubler en attendant plus long. En souhaitant désormais que le futur long-format aura d'autres choses à offrir que cela tant il y aura à parier que ça sera une vraie déception si ça reste en l'état, mais pour l'instant on n'y est pas encore et on reste optimiste même si pour l'instant on passera outre ce « Humanihility » pour se recentrer sur qui l'a précédé d'un niveau nettement supérieur et mémorable.

