NECROKINESIS en 2020 pour cause de rhume des foins, les obligations m’avaient bien vite rattrapé en 2023 puisque j’avais ici même parlé, plutôt en bien d’ailleurs, d’thrash death metal réalisé par un homme seul, l’Irlandais Adrian Foley (bizarre que je n’ai fait aucune allusion à Eddie Murphy dans l’article). Sans surprise, sur ce troisième LP intitulé « Death is the Hammer », le mec joue toujours tout en solo, sans que je puisse vraiment dire si cela est un freint à la qualité artistique ou si l’adjonction d’une tierce personne n’y changerait rien.



Je dis cela parce que d’un point de vue cadence de production, le musicien est dans une moyenne très correcte (un disque tous les deux ou trois ans), il n’a donc vraisemblablement aucun problème pour composer et enregistrer, la diffusion étant encore une fois assurée en collaboration avec le label allemand death metal avec des rythmiques maousse costauds mais, à l’image de cette pochette trop chargée d’un classicisme absolu (les décombres, le masque à gaz, le bocal de formol, la typographie) je peine aujourd’hui à m’enthousiasmer pour ces riffs trop standardisés.



Comme toujours, je salue le travail fourni ainsi que le professionnalisme de l’ensemble car il est évident à l’écoute des neuf compositions que l’homme sait jouer (le contraire serait étonnant) mais, surtout, composer des chansons qui ont du sens avec des progressions, des refrains mémorables (« A. Icon »), des variations d’intensité et, c’est le cadeau bonus, un panel varié tant en ce qui concerne les chants que les jeux de guitare. Sur ces différents points précisément, je n’ai vraiment rien à redire. Cela dit, pour un riff ultra efficace (l’introduction de « The Power »), il faudra tout de même cohabiter avec de nombreux passages trop entendus, la dimension principalement rythmique ou l’arrivée de voix claires n’aidant pas à personnaliser la musique.



