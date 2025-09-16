chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
272 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
 Interview de STARLIT PYRE p... (I)
Par Lestat		   
Vulvectomy
 Vulvectomy - Aberrant Vagin... (C)
Par Xxxav		   
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   
Glare
 Glare - Sunset Funeral (C)
Par Krokodil		   
Alienator
 Alienator - Meat Locker (EP) (C)
Par Sosthène		   
Goath
 Goath - IV: Silencing The P... (C)
Par Jean-Clint		   
Catasexual Urge Motivation
 Catasexual Urge Motivation ... (C)
Par BBB		   

Reverence To Paroxysm - Lux Morte

Chronique
Reverence To Paroxysm Lux Morte
Je termine ces quelques jours de chroniques dédiées aux groupes présents lors de la dernière édition du Kill-Town Death Fest avec les Mexicains de Reverence To Paroxysm dont le cas méritait également de ne pas être passé ainsi sous silence.
Formé en 2020 à Mexico City, le groupe compte dans ses rangs quelques musiciens pour le moins expérimentés puisque l’on va effectivement retrouver Antimo Buonanno García (Castelumbra, Hacavitz, Demonized, ex-Disgorge, ex-Ravager, ex-Impiety...) au chant et à la guitare, César Sánchez Silva (Castelumbra, Demonized, Hacavitz...) à la seconde guitare, Alan Di González (Hacavitz...) à la basse et enfin Leonardo Cardoso (Fumata...) à la batterie. Un line-up qui ne devrait pas manquer de susciter un brin d’intérêt parmi les amateurs de Death Metal sud-américain habitués en règle générale à se faire bousculer par ce genre de formations plutôt bas du front.

Débutée il y a cinq ans, la carrière du groupe est aujourd’hui pavée de quelques sorties plus ou moins modestes. Pour commencer un split en compagnie des Espagnols de Pestilength (Congruence Of The Ends) sous les couleurs de Triangle Circle Records et Obliteration Records. À celui-ci succèdera deux ans plus tard un album live intitulé Cadaveric Continuity Of Unreal Perspectives + Live Burial constitué en grande partie de titres encore inédits. Il faudra attendre août 2023 pour que le groupe sorte enfin son premier album. Un disque intitulé Lux Morte sur lequel on va justement retrouver quelques-uns des titres présentés sur l’album live des Mexicains.

Sortie sur la triplette Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo Records / Extremely Rotten Productions, ce premier album aligne six "nouvelles" compositions pour une durée qui fricote de très près avec les trois quarts d’heure. De fait, il ne va évidemment pas être question ici de Grindcore ni de Punk ou de Hardcore mais plutôt d’un Death Metal particulièrement lourd et rampant servi par une production des plus saisissantes. C’est en effet la première chose qui nous attrape l’oreille à l’écoute de Lux Morte : un son gras, épais et étouffant qui vous colle aux tympans et vient poser une lourde chape de plomb sur nos épaules qui n’en demandaient probablement pas tant. Ce choix, on ne le doit naturellement pas au hasard puisque Reverence To Paroxysm, avec ses penchants Doom particulièrement prononcés, se devait en effet d’avoir une production alignée avec cette vision consistant à faire cohabiter ces deux genres. D’ailleurs, si elle n’est pas la seule responsable, celle-ci participe à sa manière au développement de ces atmosphères des plus sinistres qui enveloppent chacune de ces six compositions particulièrement suffocantes.
Bien évidemment, le plus gros de ces ambiances lugubres est principalement dû à ces riffs sombres et faisandés dispensés par le duo Antimo Buonanno García / César Sánchez Silva. Car si sans surprise le jeu de nos deux protagonistes n’a rien de révolutionnaire, il n’en demeure pas moins d’excellente facture, autant dans les moments les plus intenses et les plus virulents lors desquels celui-ci va se faire relativement simple et direct ("Astray Descent" à 3:42, "AD Putrefactio" à 1:49, "Burial Absolute" à 4:57, "Necropacity" à 1:10...) que lors des passages plus tempérés où le duo va offrir, en plus de riffs plombés et écrasants du meilleur effet, tout un tas de leads (très Finlandais dans l’esprit) qui bien évidemment contribuent eux aussi à ces ambiances délétères et moribondes ("Astray Descent" à 0:31 et 6:06, "Burial Absolute" à 3:14 et 4:14, "Necropacity" à 0:26, 1:31 et 5:05, "Portals To Dark Misery" à 0:39, 3:07 et 5:27...). Bref, vous l’aurez compris, ça ne rigole pas des masses chez nos chers Mexicains…
Heureusement, du haut de ses presque quarante-cinq minutes, Lux Morte est un album relativement varié puisque malgré des titres au long court dont la durée moyenne est comprise entre près de six minutes et plus de neuf minutes, on va effectivement trouver du blast, des accélérations thrashisantes, des passages chaloupés, d’autres beaucoup plus lourdingues, un soupçon (juste ce qu’il faut) de mélodies faisandées, des ambiances de mort… Rien d’extravagant mais tout ce qu’il faut pour varier les plaisirs sans pour autant renoncer un tant soit peu à l’efficacité et encore moins à cette capacité à créer des atmosphères particulièrement épaisses et étouffantes.

Sombre et implacable le Death Metal assurément très Doom de Reverence To Paroxysm n’est pas des plus simples à appréhender, en grande partie à cause de sa nature dense et suffocante (à laquelle, je ne l’ai pas encore mentionné, il convient également d’ajouter le growl particulièrement monstrueux de monsieur Antimo Buonanno García). Mais le caractère relativement varié de compositions pourtant relativement longues aide également beaucoup à ne pas se sentir accablé par cette noirceur et cette sinistrose ambiante. Comme bien souvent, Reverence To Paroxysm n’est pas d’une quelconque originalité mais dans ces musiques où l’atmosphère joue un rôle majeur dans l’appréciation de chaque composition ainsi que dans l’immersion de l’auditeurs dans ces univers imaginés par chaque formation, on ne manquera pas d’apprécier le travail des Mexicains pour nous contraindre à embrasser pleinement ces ténèbres qui nous appellent...
Thrasho Amazon AxGxB
16 Septembre 2025 - 38 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Reverence To Paroxysm
Death / Doom
2023 - Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo Records / Extremely Rotten Productions
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Reverence To Paroxysm
 Reverence To Paroxysm
Death / Doom - 2020 - Mexique		   

tracklist
01.   Astray Descent  (08:19)
02.   AD Putrefactio  (05:54)
03.   Burial Absolute  (07:07)
04.   Necropacity  (07:19)
05.   Portals To Dark Misery  (06:45)
06.   Care Data Vermibus  (09:22)

Durée : 44:46

line up
parution
31 Août 2023

Essayez aussi
My Dying Bride
 My Dying Bride
The Dreadful Hours
2001 - Peaceville Records		   
Mortiferum
 Mortiferum
Disgorged From Psychotic Depths
2019 - Profound Lore Records		   
Atriarch
 Atriarch
Dead as Truth
2017 - Relapse Records		   
Worm
 Worm
Bluenothing (EP)
2022 - 20 Buck Spin Records		   
Swallow The Sun
 Swallow The Sun
Songs from the North
(I, II & III)
2015 - Century Media Records		   

Reverence To Paroxysm
Lux Morte
Lire la chronique
Vardan
Night's Darkened Knells
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rippikoulu
Musta Seremonia (Démo)
Lire la chronique
Intrepid
Juxtaposition
Lire la chronique
Live Report MOTOCULTOR 2025
Lire le podcast
Godsend
A Wayfarer's Tears
Lire la chronique
Early Graves
We: The Guillotine
Lire la chronique
Malformed
Confinement Of Flesh
Lire la chronique
Inhuman Condition
Mind Trap
Lire la chronique
Iron Lung
White Glove Test
Lire la chronique
Der Weg einer Freiheit
Innern
Lire la chronique
Cancer Void
First Metastasis (EP)
Lire la chronique
Mudvayne
The End Of All Things To Come
Lire la chronique
Impetuous Ritual
Iniquitous Barbarik Synthesis
Lire la chronique
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
Lire l'interview
Starlit Pyre
Veins Of Sulfur (EP)
Lire la chronique
Stangarigel
Za Striebornou Horou
Lire la chronique
Vëlhtrhaq
Stelle cadenti
Lire la chronique
Au Loin
Au Loin
Lire la chronique
Autrest
Burning Embers, Forgotten W...
Lire la chronique
Necrokinesis
Death Is the Hammer
Lire la chronique
Stonehelm
Stonehelm
Lire la chronique
White Mantis
Arrows at the Sun
Lire la chronique
Vader
Humanihility (EP)
Lire la chronique
Messa
The Spin
Lire la chronique
Gruiiiik
Ça parle de ta mère ! (EP)
Lire la chronique
Void
Forbidden Morals
Lire la chronique
Serpent Corpse
Retaliate (EP)
Lire la chronique
Doska
Lassahr
Lire la chronique