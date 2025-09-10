chargement...

Starlit Pyre - Veins Of Sulfur

Chronique
Starlit Pyre Veins Of Sulfur (EP)
Annoncé quelques jours avant noël 2022 l’arrêt des activités de TEMNEIN a été une surprise pour nombre de fans de Death mélodique à la Française et dont il était l’étendard, tant ce registre a été peu représenté à l’échelon national et finalement jamais véritablement remplacé jusqu’à aujourd’hui (les très bons LYRSIDE étant visiblement eux aussi à l’arrêt). Car si la plupart des membres de la formation Lorraine semblent avoir rangé leurs instruments son guitariste et fondateur Florian Frandidier n’en a pas encore fini, vu qu’il a créé l’an dernier ce nouveau projet désormais basé en Gironde et qui musicalement reprend pas mal d’éléments de son ancien combo... mais sans pour autant faire du copier-coller, vu qu’on va y trouver des éléments plus modernes proches du Metalcore. Il faut dire qu’une partie de la nouvelle équipe qui entoure son géniteur a fait des armes dans divers groupes évoluant plus ou moins dans ce registre (SILICIUM, BLOODY RABBEAT), et il n’est donc pas étonnant que cela s’entende dans STARLIT PYRE qui livre ici son premier Ep composé de quatre morceaux pour près de dix-huit minutes impeccables. S’inspirant autant des vétérans scandinaves d’AT THE GATES, DARK TRANQUILLITY, SOILWORK et IN FLAMES que des rejetons actuels s’appelant ORBIT CULTURE, SYLOSIS ou encore DARKEST HOUR cette livraison nous montre un quintet très inspiré et dont l’expérience va faire mouche, vu qu’il va trouver le parfait équilibre entre ses deux versants si différents mais finalement assez complémentaires quand la recette est bien dosée.

Ce qui est surtout à remarquer c’est que le modernisme bien que présent sait rester discret et éviter ainsi de gâcher les titres par des effets dégueulasses et synthétiques, la preuve d’entrée avec le très bon « Empire’s Downfall » qui démarre pied au plancher en misant sur la rapidité et le versant Suédois énervé des grands noms cités en amont vu qu’on y retrouve cette énergie qui les caractérise et donne envie instinctivement de secouer la tête. Une fois cela fait durant un long moment les gars vont ensuite ralentir l’allure pour proposer des passages plus lourds où quelques riffs syncopés font leur apparition ainsi que quelques nappes claires mais discrètes et efficaces, avant qu’un solo mélodique ne vienne conclure les débats de très bonne façon tant c’est fluide et sans excès techniques. Cela sera d’ailleurs une constante par la suite et ce même quand les choses sont plus variées comme sur l’impeccable « Solar Rays » où l’ensemble des tempos sont dévoilés, avec en prime même quelques blasts histoire de donner le ton et de montrer que ça sait rester agressif malgré la présence d’une douceur relative. D’ailleurs il est intéressant de noter que chacune des plages est facilement identifiable du fait d’une relative personnalité, ce que « Veins Of Sulfur » va aisément confirmer vu qu’ici l’explosivité va être moins marquée afin de laisser place à plus de densification et de quelques redoutables passages en mid-tempo qui font bien mal là où il faut. Proposant donc un groove contagieux qui se mêle tranquillement aux instants énergiques comme plus posés cette palette livre un excellent rendu, avant que tout cela ne trouve son paroxysme sur « On My Own » où de légers passages Heavy vont se faire entendre du côté des guitares, ainsi que quelques harmonies du plus bel effet sur fond de rendu épique délicieux vu que les rythmiques en médium sont encore présentes et font parfaitement leur travail guerrier. Tout ça sans oublier le grand écart et l’on obtient donc en guise de conclusion une montée progressive vers les sommets... à l’instar de l’ensemble de cette livraison qui se dévoile au fur et à mesure en gagnant en force et attractivité.

Du coup on ne peut que s’incliner devant cet excellent coup d’essai des Girondins qui signent une moyen format plein de promesses pour le futur, car ça ne s’éternise jamais tout en n’en faisant jamais trop et ce quel que soit le domaine... afin de donner l’envie d’y revenir régulièrement. C’est exactement cela que l’on fait une fois arrivés au bout de l’écoute, celle de s’en remettre une couche pour mieux dévoiler les nombreux arrangements qui apparaîtront chaque fois que l’on penchera ses oreilles dessus tant c’est bien plus profond qu’on ne pourrait le croire à la base. On a donc hâte d’en entendre plus sur une durée plus longue et il fait peu de doutes que la réussite sera encore au rendez-vous si les gars appliquent cette même recette, mais avec leurs vécus musicaux réciproques cela ne devait être qu’une simple formalité et vu la place disponible en France sur ce style si peu pratiqué ils ont tout ce qu’il faut pour s’y placer en haut...c’est tout ce qu’on leur souhaite et ça sera mérité.
Thrasho Amazon Jean-Clint
10 Septembre 2025

Starlit Pyre
Melodeath Moderne
2025 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Starlit Pyre
 Starlit Pyre
Melodeath Moderne - 2024 - France		   

tracklist
01.   Empire's Downfall
02.   Solar Rays
03.   Veins Of Sulfur
04.   On my Own

Durée : 18 minutes

line up
parution
11 Juillet 2025
