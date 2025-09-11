Mudvayne - The End Of All Things To Come Chronique The End Of All Things To Come

MUDVAYNE s’est introduit dans la sphère néo metal, nous pouvions déjà considérer que tous les albums emblématiques du genre étaient sortis et même si The End of All Things to Come » dès sa parution, la déception étant telle que c’est vers cette époque que j’ai complètement lâché cette mode, la rupture étant définitive à la sortie de l’exécrable « Vol. 3: (The Subliminal Verses) ». Je n’instruirai pas le procès de cette mouvance (parfois un calvaire côté France), à bien y regarder elle s’apparente presque à la tecktonik en termes de pérennité. Si je trouve un jour la motivation, je rédigerai bien un article sur la mode néo hexagonale.



Alors pourquoi vouloir revenir aujourd’hui sur cet album ? Tout simplement parce que cela fait quelques temps que YouTube me pousse régulièrement sous les yeux des live récents (2025) de MUDVAYNE, tous aussi pathétiques les uns que les autres (des gros Ricains lessivés à qui tu as envie d’offrir le scooter de mobilité de Cartman pour se déplacer sur scène, ce pauvre chanteur vocalement totalement à la ramasse) et que j’ai par conséquent eu envie de mieux comprendre pourquoi j’avais trouvé ce LP catastrophique. Et, à ma grande surprise, je le redécouvre sous un nouvel angle et parviens à lui trouver quelques vertus que mes oreilles obtuses de jadis avaient ignorées ou minimisées. En effet, cette deuxième galette des Américains ne possède pas le clinquant putassier du premier jet : les morceaux sont plus mélodiques, plus sombres, ils travaillent davantage sur des ambiances pesantes, l’ombre de Chad Gray, canalisé, moins dans la surenchère infantile du hurlement inutile, par conséquent davantage personnel. À ce titre, « (Per)version of a Truth », sous ses apparences simplistes, propose un travail rythmique basse – batterie d’une grande finesse, en ruptures et contre-temps, qui souligne l’intelligence dont la formation est capable derrière ses allures de freaks trop maquillés.



En revanche, c’est un défaut récurrent à l’époque, le LP est trop long. Treize titres, cinquante-deux minutes, on n’échappe pas au remplissage de la pseudo ballade « World So Cold » ainsi qu’aux morceaux (nombreux) qui ne se révèlent attractifs que par bribes éparses, le meilleur exemple étant probablement « Skyring » : les couplets sont insipides mais à 00:28, 01:07, 01:41 puis 04:20 les mecs ont une inspiration de génie, écrivant ce qui est encore parmi les secondes les plus marquantes de cet album mais également de la mouvance néo metal, je n’ai pas peur de l’écrire. Ces passages, je pourrai sans problème les écouter en boucle, cela étant encore plus frustrant compte-tenu de l’indigence de la seconde partie de l’album. Entre des chansons qui bourrinent à vide (« Solve Et Coagula »), l’auto-plagiat, le mauvais TOOL (« A Key to Nothing ») ainsi que le sentiment indélébile à la fin de l’écoute de n’avoir pas entendu une seule piste aussi marquante que « Dig », aucun hit, aucun gimmick instinctif qui inviterait l’auditeur à dégoupiller, si ce n’est « Silenced » en ouverture mais cette composition est déjà trop analytique pour convaincre des kids en mal de sensations fortes.



2002 - Epic Records Nu Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur Mudvayne

Nu Metal - 1996 - Etats-Unis

formats CD / 2002 - Epic Records

écoutez Silenced

(Per)version of a Truth

Skrying

tracklist 01. Silenced (03:01) 02. Trapped In The Wake Of A Dream (04:41) 03. Not Falling (04:04) 04. (Per)version Of A Truth (04:41) 05. Mercy, Severity (04:55) 06. World So Cold (05:40) 07. The Patient Mental (04:38) 08. Skrying (05:39) 09. Solve Et Coagula (02:49) 10. Shadow Of A Man (03:55) 11. 12:97:24:99 (00:11) 12. The End Of All Things To Come (03:01) 13. A Key To Nothing (05:07)

Durée : 52:22

line up Kud / Chant

Gurrg / Guitare

Ryan / Basse

Spag / Batterie

parution 19 Novembre 2002

