chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
357 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
 Interview de STARLIT PYRE p... (I)
Par Lestat		   
Vulvectomy
 Vulvectomy - Aberrant Vagin... (C)
Par Xxxav		   
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par Lestat		   
Glare
 Glare - Sunset Funeral (C)
Par Krokodil		   
Alienator
 Alienator - Meat Locker (EP) (C)
Par Sosthène		   
Goath
 Goath - IV: Silencing The P... (C)
Par Jean-Clint		   
Catasexual Urge Motivation
 Catasexual Urge Motivation ... (C)
Par BBB		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Coal Chamber (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Août 2025
 Les news du 29 Août 2025 - ... (N)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Axis Of ... (C)
Par Ikea		   
Iron Lung
 Iron Lung - Sexless // No Sex (C)
Par Ikea		   

Iron Lung - White Glove Test

Chronique
Iron Lung White Glove Test
Ceux qui prennent le melon après un disque phénoménal et nous sortent alors un disque-concept particulièrement fouillé mais où même l’archéologue se demande où se trouve le plaisir sous les couches… Il faudrait en faire une liste. Et elle serait encore plus longue que la première phrase de cette chronique.

On est tenté de mettre Iron Lung et son White Glove Test dans cet inventaire de ceux ayant trop pris la confiance. Jugez plutôt : les auteurs de la brute et industrielle sauvagerie qu’était (et reste) Sexless // No Sex décident de pousser à l’extrême leur schizophrénie en sortant un album double ne devant faire qu’un (mais qui est deux, vous suivez ?) avec un hémisphère droit dédié au powerviolence et un gauche à la noise / ambient. A la charge de l’auditeur de recomposer lui-même un cerveau avec tout cela, alors qu’il espérait se démonter le sien ! Voilà ce qu’on appelle dans le jargon « faire une Neurosis » – en souvenir du doublet Times of Grace / Grace avec l’excroissance Tribes of Neurot –, rarement une bonne idée quand vient l’heure de casser des dents.

Car c’est bien le duo Jon Kortland / Jensen Ward qui en ressort tête basse et avec un rendez-vous chez le dentiste. White Glove Test souhaite proposer trois œuvres en une ; il ne convainc dans aucune des moitiés prises seules, son powerviolence semblant handicapé de silences et pauses rachitiques, sa noise peu variée et obsédante. Coté violence, la puissance reste présente, notamment dans ces accélérations typiques qui renouent avec la qualité de Sexless // No Sex. Cependant, le flot particulier qui permettait à l’ensemble de venir marquant au-delà d’un genre – tellement codifié qu’il dépasse ses interprètes, à la manière du grindcore qui n’en peut plus de répéter la table des lois écrites par Scum de Napalm Death – est absent, engoncé dans une sensation de manque qui fait faire la moue lors de patterns de batterie évoluant dans un silence qu’on imagine celui de l’auditoire (« Hidden Task » ; « Plasma Separatist » ; « Reductive Living »). Mais c’est bien dans ses expérimentations bruitistes – pourtant point de départ de ce nouvel essai – que le projet déçoit le plus, ses collages sonores semblant aller nulle part, l’atmosphère industriel et froide, les images d’usines nocturnes écrasant les êtres de leur rouille, n’ayant pas ce pouvoir de suggestion qui rend ce type d’exercice notable.

Un envoi à la benne à recyclage pourrait perpétuer ce discours sur l’humain comme étant le premier déchet rejeté par les fabriques ? Oui, pour qui aura pris la version double-CD sans l’installation sonore requise pour écouter les deux disques ensemble. Ceux ayant la version numérique – permettant un véritable comparatif – nous regarderont pantois, se demandant si l’on a bien écouté la même œuvre. White Glove Test révèle toute sa radicalité dans sa version « merged », powerviolence et noise réunis. On prend alors en pleine face tout le potentiel gâché de ces deux fois vingt-et-une minutes, leur sadisme qui va encore plus loin que la dépression induite par l’écrasement constant – le changement de vitesse comme simple variante – de Sexless // No Sex. Chacun s’alimente et s’accentue, formant un décor de ruines mécaniques, stérilité du paysage où tout semble mort, un sentiment claustrophobique signalant que nous sommes les prochains à finir broyés.

Disons-le : White Glove Test serait sorti comme tel avec un mixage approprié – et non le soin de laisser faire l’auditeur (on n’aime pas les devoirs en musique ici) –, il aurait été un quasi-égal de son prédécesseur, la sensation de course folle en moins mais suffisamment différent pour ne pas donner une impression de redite, tout en conservant ce qui fait la particularité d’Iron Lung. Ce n’est malheureusement pas le chemin pris, les Ricains ayant usé leur cervelle partout sauf là où cela compte. Me concernant, je ne vais pas m’embêter outre mesure et mettre ici un guide clair pour qui voudrait tenter sa chance si jamais cela n’était pas déjà fait :

Disque Powerviolence : 7/10
Disque Noise : 4/10
Les deux ensembles : 8,5/10
Moyenne générale : 6,5/10

Parce que faire simple est souvent la meilleure des manières de se faire comprendre.
Thrasho Amazon Ikea
12 Septembre 2025 - 62 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Iron Lung
Powerviolence / Noise / Dark Ambient
2013 - Prank Records / Iron Lung Records
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Iron Lung
 Iron Lung
Powerviolence - 1996 - Etats-Unis		   

tracklist
Disque un

01.   Pain Directive  (00:18)
02.   Heirs To The Prize  (00:54)
03.   Non-Contact Visit  (00:54)
04.   II  (00:33)
05.   Containment  (02:09)
06.   Absurdity  (01:07)
07.   Hidden Task  (00:53)
08.   Brutal Supremacy I  (01:47)
09.   Brutal Supremacy II  (01:19)
10.   Brutal Supremacy III  (01:18)
11.   Plasma Separatist  (01:11)
12.   Stress Test  (01:08)
13.   Monolith  (00:20)
14.   Reductive Living  (00:59)
15.   Efficiency Expert  (00:43)
16.   [sic]  (00:41)
17.   White Glove Test  (00:49)
18.   Deep Brain Stimulation Device  (00:28)
19.   Nothing  (02:36)
20.   Industry Endings  (02:29)

Disque deux

01.   White Glove Test Finds More Filth

Durée : 22:49 x 3

line up
parution
1 Mars 2013

voir aussi
Iron Lung
 Iron Lung
Adapting // Crawling
2025 - Iron Lung Records		   
Iron Lung
 Iron Lung
Sexless // No Sex
2007 - Prank Records		   

Malformed
Confinement Of Flesh
Lire la chronique
Inhuman Condition
Mind Trap
Lire la chronique
Iron Lung
White Glove Test
Lire la chronique
Der Weg einer Freiheit
Innern
Lire la chronique
Cancer Void
First Metastasis (EP)
Lire la chronique
Mudvayne
The End Of All Things To Come
Lire la chronique
Impetuous Ritual
Iniquitous Barbarik Synthesis
Lire la chronique
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
Lire l'interview
Starlit Pyre
Veins Of Sulfur (EP)
Lire la chronique
Stangarigel
Za Striebornou Horou
Lire la chronique
Vëlhtrhaq
Stelle cadenti
Lire la chronique
Au Loin
Au Loin
Lire la chronique
Autrest
Burning Embers, Forgotten W...
Lire la chronique
Necrokinesis
Death Is the Hammer
Lire la chronique
Stonehelm
Stonehelm
Lire la chronique
White Mantis
Arrows at the Sun
Lire la chronique
Vader
Humanihility (EP)
Lire la chronique
Messa
The Spin
Lire la chronique
Gruiiiik
Ça parle de ta mère ! (EP)
Lire la chronique
Void
Forbidden Morals
Lire la chronique
Serpent Corpse
Retaliate (EP)
Lire la chronique
Doska
Lassahr
Lire la chronique
Alienator
Meat Locker (EP)
Lire la chronique
Lutemkrat
The Eternal Resonance of Death
Lire la chronique
Glare
Sunset Funeral
Lire la chronique
Goath
IV: Silencing The Prophets ...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Lychgate
The Contagion in Nine Steps
Lire la chronique
Coal Chamber
Coal Chamber
Lire la chronique
Bear Mace
Slaves Of The Wolf
Lire la chronique