Joyeux anniversaire au couple formé par le groupe allemand DER WEG EINER FREIHEIT et le label français Season of Mist. Voilà dix ans qu’ils sont liés et sortent des albums ensemble. Leur première collaboration remonte à Stellar, troisième essai de la formation, paru en 2015. Depuis, Finisterre (2017) et Noktvrn (2021) ont suivi, et Innern devient ainsi leur quatrième œuvre commune. La relation semble donc toujours aussi fructueuse – ce qui n’est guère étonnant : les Allemands continuent d’explorer leur style sans jamais trahir leur orientation ni les ambiances qu’ils cultivent depuis leurs débuts.



Fondé en 2009, DER WEG EINER FREIHEIT n’a conservé qu’un seul membre originel : Nikita Kamprad. Il est à la fois le cœur et le moteur du groupe, mais aussi l’un de ses guitaristes et son chanteur principal. Tobias Schuler, son plus ancien complice, a rejoint l’aventure à la batterie dès 2011, tandis que Nicolas Rausch officie aux guitares depuis 2017. Le dernier arrivé est le bassiste Alan Noruspur, qui a intégré le groupe début 2025, juste avant l’enregistrement des six nouvelles compositions. Peu connu jusque-là, il n’a pas encore une grande expérience dans des groupes d’envergure, mais se distingue au moins par une singularité notable : il est de nationalité iranienne, contrairement à ses partenaires.



Je l’ai déjà souligné : DER WEG EINER FREIHEIT livre un album fidèle à son identité musicale, c’est-à-dire un black metal moderne que certains qualifieront de « post-black metal », tandis que d’autres lui préféreront les termes de « progressif », « expérimental » ou encore « avant-gardiste ». Ce qui est certain, c’est que leur musique mêle une violence brute à des passages d’une grande finesse émotionnelle, introspectifs et presque transcendants. Le groupe possède une vraie personnalité, et sa signature sonore reste reconnaissable, même si la scène s’est beaucoup étoffée depuis une décennie. DER WEG EINER FREIHEIT se montre toujours aussi méticuleux dans la construction musicale et ne s’impose aucune limite. Les vocaux alternent ainsi entre screams puissants et interventions plus aiguës qui participent à l’élévation des ambiances.



L’album s’apparente à une course mentale. À chaque écoute, j’ai eu la sensation que mon corps restait figé, comme aspiré par la musique, tandis que mon esprit s’élevait loin au-dessus. Ce n’est pas un voyage vers des contrées lointaines ni une plongée dans un passé révolu, mais plutôt l’impression de sortir de soi et de monter plus haut, vers une forme de lucidité pure.



Les paroles – en allemand ou en anglais selon les morceaux – ne parlent ni de vikings ni de Satan. Elles abordent plutôt des thèmes existentiels : l’effacement de l’identité, la perte de soi, la douleur d’exister, mais aussi les connexions humaines et la possibilité d’une guérison émotionnelle.



Finalement, cet opus est particulièrement évocateur, et chaque morceau parvient à transmettre des émotions fortes, mais toujours maîtrisées. Certaines pistes comptent parmi les meilleures du groupe à ce jour – comme « Marter », notamment – à condition de ne pas faire partie de ceux qui estiment que DER WEG EINER FREIHEIT a déjà tout dit dans les années 2010…

