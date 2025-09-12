Inhuman Condition - Mind Trap Chronique Mind Trap





Pourtant au départ on avait de quoi être satisfait avec l’impeccable « Severly Lifeless » qui va proposer un large éventail rythmique du combo, qui joue ici sur les variations régulières entre parties lentes rampantes et accélérations diverses sous la forme de vraies pointes de vitesse comme de mid-tempo impeccable pour secouer la nuque. Si forcément tout cela sonne réchauffé ça passe néanmoins facilement et se révèle efficace du fait d’un dynamique constante, et où le headbanging va être immédiat. D’ailleurs ce point va être encore plus présent sur l’excellent « Face For Later » où là encore l’équilibre des forces est de mise, mais avec une variété plus marquée et surtout un groove implacable qui donne instantanément envie d’en découdre vu que ça file à vive allure sans jamais faiblir en intensité ni en intérêt. Du coup pour éviter de se répéter la bande via « GodShip » va jouer la carte d’une facette plus sombre et opaque en appuyant nettement sur la pédale de frein, vu qu’ici elle va être omniprésente créant ainsi un sentiment d’étouffement intense mais où heureusement quelques accélérations fugaces et impeccables sont présentes pour éviter la redondance... ce qui arrive effectivement facilement avec des compositions si primitives et rudimentaires. D’ailleurs après ce premier tiers particulièrement réussi on va ressentir une nette baisse de régime, tout d’abord sur « The Betterment Plan » particulièrement poussif et plan-plan qui ne décolle jamais et s’enlise rapidement dans une linéarité malvenue... à l’instar de « Chaos Engine » qui malgré ses tentatives régulières de pousser sur le champignon ne recueille qu’ennui et indifférence. Cependant au milieu de tout cela quelques passages intéressants vont émerger comme « Mind | Tool | Weapon » qui assume son grand écart et ses nombreuses variations avec une fluidité indécente, avant que « Recollections Of The Future » ne vienne montrer que les gars savent encore être redoutables quand ils sortent un peu de leur zone de confort. C’est ici que l’ensemble va se montrer plus mélodique et dense sans que cela ne tombe à côté, tant ça reste dans une base classique et particulièrement dynamique en voyant l’ajout de quelques plans tribaux et d’une montée en pression progressive qui sert de rampe de lancement aux parties débridées.



Et même si le pataud et ennuyeux « Obscurer » va faire redescendre l’intérêt global à cause d’un manque criant de variété (ça reste désespérément bloqué en mode poids lourd enrayé) l’ensemble va se terminer plus correctement avec le réussi et entraînant « Science Of Discontent » qui propose une ultime fois le grand écart idéal pour secouer la tête avec envie. Même si on pourra reprocher un manque de couilles assez récurrent (on a l’impression que les Américains sont dans la retenue et n’osent pas lâcher les chevaux) pour le reste ça reste agréable et bien exécuté même si tout cela est encore de la deuxième division, et que ça n’est pas avec cette livraison qu’ils vont grimper plus haut dans la hiérarchie locale comme internationale, tant ils donnent l’impression de stagner voire même de s’essouffler un peu. Dommage donc qu’on n’y retrouve pas la relative homogénéité qui faisait le charme de leurs précédentes livraisons, au lieu de cela on écoutera tout ça en dilettante mais nul doute qu’on n’aura rien retenu une fois arrivé à l’ultime seconde... et ce malgré la courte durée de chacune des compositions, qui hélas à quelques exceptions près passeront totalement inaperçues. A voir donc si au prochain épisode les choses repartiront correctement ou si au contraire on est ici bel et bien en présence d’un déclin qui se fait doucement mais sûrement sentir... ce qui est sûr c’est qu’ils ont intérêt à se reprendre, peut-être tout simplement en ralentissant la cadence de production... c’est un conseil d’ami. Toujours aussi productif depuis ses débuts en 2020 le trio de Floride est déjà de retour avec un nouvel album (qui fait suite au sympathique Ep « Panic Prayer » publié il y a quasiment deux ans), qui va une fois encore prolonger l’œuvre de MASSACRE pour offrir une musique sympathique et sans prise de tête où le feeling et le groove priment sur tout le reste. Il aurait été surprenant en effet que ce nouvel opus diffère de tout ce qu’a proposé le groupe jusque-là et du coup on ne va pas être dépaysé par ces neuf nouveaux titres qui continuent le travail déjà commencé en amont, histoire de ne pas chambouler les habitudes de ses auteurs comme de leur public. 2025 - Listenable Insanity Records Massacre Death Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 6.15/10

plus d'infos sur Inhuman Condition

Massacre Death Metal - 2020 - Etats-Unis

écoutez Severely Lifeless

Face For Later

GodShip

The Betterment Plan

Mind | Tool | Weapon

Chaos Engine

Recollections Of The Future

Obscurer

Science Of Discontent

tracklist 01. Severely Lifeless 02. Face For Later 03. GodShip 04. The Betterment Plan 05. Mind | Tool | Weapon 06. Chaos Engine 07. Recollections Of The Future 08. Obscurer 09. Science Of Discontent

Durée : 31 minutes

line up Jeramie Kling / Chant - Batterie

Taylor Nordberg / Guitare

Terry Butler / Basse

parution 27 Juin 2025

voir aussi Inhuman Condition

Panic Prayer (EP)

2023 - Listenable Insanity Records Inhuman Condition

Fearsick

2022 - Listenable Insanity Records

