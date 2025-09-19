Gnaw Their Tongues - The Genesis of Light Chronique The Genesis of Light

Mories est quasiment impossible. Trop de groupes et pour chaque groupe, trop d’albums. Il en va donc ainsi pour le projet GNAW THEIR TONGUES dont « The Genesis of Light » est le seizième LP, sans compter le nombre ahurissant de splits, d’EP, de collaborations, de compilations, etc. Ceux qui sont familiers de la carrière du Néerlandais savent que d’une formation l’autre, les styles et les climats changent énormément. On pourra apprécier le doom death à l’ancienne de THE SOMBRE et ne pas tolérer le black metal atmosphérique centré sur les claviers de GNAW THEIR TONGUES reste son projet phare, à la fois black, noise et expérimental, toujours foncièrement dérangeant, profondément perturbé du côté des méninges. Cependant, là encore, d’une sortie l’autre, nous savons rarement à quoi nous attendre, même si je suis globalement très amateur de l’ensemble.



Déjà, au regard des disques précédents, un constat s’impose : moins de titres, une durée globale étendue, l’homme semble vouloir repartir dans ses explorations drone faites à base de morceaux de dix minutes. « Part 1 » ne raconte d’ailleurs pas autre chose : pièce instrumentale uniquement faite de lancinances, de grésillements, avec un son lo-fi certes de circonstance mais qui n’aide pas vraiment à s’immerger dans la vision musicale si particulière de Mories. Pour le dire très clairement, je préfère largement le versant ultime d’un « I Speak the Truth, Yet With Every Word Uttered, Thousands Die » par exemple (2020) ou du tétanisant « Abyss of Longing Throats » (2015) que cette version ambiant du concept. À vrai dire, je m’ennuie un peu au cours de ces quatre longues plages sonores davantage propices à la contemplation introspective qu’à la torture bondage, ce qui était pourtant la marque de fabrique, si ce n’est la raison d’être principale du groupe.



Vous pourrez me rétorquer qu’il y a toujours eu une part de drone dans la musique de GNAW THEIR TONGUES, ce que je ne peux évidemment pas nier, mais il y en a également dans d’autres de ses incarnations qui m’auraient par conséquent parues plus adéquates pour le presque funeral doom de « Part 2 » par exemple, digne d’un UNTIL DEATH OVERTAKES ME. Bien sûr, l’intensité est là, les atmosphères sont profondes, l’œuvre maîtrisée de bout en bout, nous rencontrons l’album issu d’une terreur nocturne mise en musique et l’arrière-plan sonore est souvent d’une richesse que l’on ne soupçonne pas immédiatement lors des premières écoutes : quelques abysses entre-ouvertes, des chœurs angéliques perdues dans les flots de saturation… Cela dit, je cale assez vite face à cette succession d’enregistrements réalisés entre 2008 et 2025, profondément anxiogènes (« Part 4 »), convoquant les monstres les plus intimes mais à ce jour inadaptés à ma psychologie fragile.



Cela, c’est le bilan « à chaud » des premières prises de contact, souvent un peu réfractaires face à l’inconnu, l’inusité, le mystérieux. En effet, en insistant, en multipliant les écoutes, « The Genesis of Light » finit par occuper la place qu’il mérite au sein de la discographie du one-man band. Certes, il marque une rupture forte (pas de voix, pas de batterie, des instruments indifférenciés), ne s’astreint à aucun rythme mais met tout en œuvre pour déstabiliser l’auditeur, lui faire admettre que le concept est trop mystique, trop sale, trop ailleurs pour ressembler à autre chose que ce qu’il est : une verrue dont la laideur muette finirait par fasciner.



