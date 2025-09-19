chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
443 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
PPCM #29 - Ces groupes "similaires à" que je préfère aux originaux
 PPCM #29 - Ces groupes "sim... (D)
Par MoM		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Sagamore		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Live Report MOTOCULTOR 2025
 Live Report MOTOCULTOR 2025 - (D)
Par Jean-Clint		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
 Interview de STARLIT PYRE p... (I)
Par Lestat		   
Vulvectomy
 Vulvectomy - Aberrant Vagin... (C)
Par Xxxav		   
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   

Gnaw Their Tongues - The Genesis of Light

Chronique
Gnaw Their Tongues The Genesis of Light
Nous le savons, suivre de près la discographie de Mories est quasiment impossible. Trop de groupes et pour chaque groupe, trop d’albums. Il en va donc ainsi pour le projet GNAW THEIR TONGUES dont « The Genesis of Light » est le seizième LP, sans compter le nombre ahurissant de splits, d’EP, de collaborations, de compilations, etc. Ceux qui sont familiers de la carrière du Néerlandais savent que d’une formation l’autre, les styles et les climats changent énormément. On pourra apprécier le doom death à l’ancienne de THE SOMBRE et ne pas tolérer le black metal atmosphérique centré sur les claviers de GOLDEN ASHES, ou inversement, le compositeur touche avec un talent constant à peu près à tous les genres extrêmes. Mais l’on pourrait dire que GNAW THEIR TONGUES reste son projet phare, à la fois black, noise et expérimental, toujours foncièrement dérangeant, profondément perturbé du côté des méninges. Cependant, là encore, d’une sortie l’autre, nous savons rarement à quoi nous attendre, même si je suis globalement très amateur de l’ensemble.

Déjà, au regard des disques précédents, un constat s’impose : moins de titres, une durée globale étendue, l’homme semble vouloir repartir dans ses explorations drone faites à base de morceaux de dix minutes. « Part 1 » ne raconte d’ailleurs pas autre chose : pièce instrumentale uniquement faite de lancinances, de grésillements, avec un son lo-fi certes de circonstance mais qui n’aide pas vraiment à s’immerger dans la vision musicale si particulière de Mories. Pour le dire très clairement, je préfère largement le versant ultime d’un « I Speak the Truth, Yet With Every Word Uttered, Thousands Die » par exemple (2020) ou du tétanisant « Abyss of Longing Throats » (2015) que cette version ambiant du concept. À vrai dire, je m’ennuie un peu au cours de ces quatre longues plages sonores davantage propices à la contemplation introspective qu’à la torture bondage, ce qui était pourtant la marque de fabrique, si ce n’est la raison d’être principale du groupe.

Vous pourrez me rétorquer qu’il y a toujours eu une part de drone dans la musique de GNAW THEIR TONGUES, ce que je ne peux évidemment pas nier, mais il y en a également dans d’autres de ses incarnations qui m’auraient par conséquent parues plus adéquates pour le presque funeral doom de « Part 2 » par exemple, digne d’un UNTIL DEATH OVERTAKES ME. Bien sûr, l’intensité est là, les atmosphères sont profondes, l’œuvre maîtrisée de bout en bout, nous rencontrons l’album issu d’une terreur nocturne mise en musique et l’arrière-plan sonore est souvent d’une richesse que l’on ne soupçonne pas immédiatement lors des premières écoutes : quelques abysses entre-ouvertes, des chœurs angéliques perdues dans les flots de saturation… Cela dit, je cale assez vite face à cette succession d’enregistrements réalisés entre 2008 et 2025, profondément anxiogènes (« Part 4 »), convoquant les monstres les plus intimes mais à ce jour inadaptés à ma psychologie fragile.

Cela, c’est le bilan « à chaud » des premières prises de contact, souvent un peu réfractaires face à l’inconnu, l’inusité, le mystérieux. En effet, en insistant, en multipliant les écoutes, « The Genesis of Light » finit par occuper la place qu’il mérite au sein de la discographie du one-man band. Certes, il marque une rupture forte (pas de voix, pas de batterie, des instruments indifférenciés), ne s’astreint à aucun rythme mais met tout en œuvre pour déstabiliser l’auditeur, lui faire admettre que le concept est trop mystique, trop sale, trop ailleurs pour ressembler à autre chose que ce qu’il est : une verrue dont la laideur muette finirait par fasciner.

Il reste que je vais devoir évaluer cette sortie au regard de ma connaissance de GNAW THEIR TONGUES et du respect teinté de crainte que je peux avoir pour un « Per Flagellum Sanguemque, Tenebras Veneramus ». Ici, rien ne m’effraie, aucun malaise ne se dégage et, n’étant que moyennement adepte du genre drone, je pense céder mon tour pour privilégier la suite que j’espère voir revenir à des choses davantage urticantes.
Thrasho Amazon Sosthène
19 Septembre 2025 - 26 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Gnaw Their Tongues
Funeral Drone Metal
2025 - ConSouling Sounds
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Gnaw Their Tongues
 Gnaw Their Tongues
Funeral Drone Metal - 2005 - Pays-Bas		   

formats
nouveaute
A paraître le 12 Septembre 2025

tracklist
01.   Part 1  (10:42)
02.   Part 2  (09:06)
03.   Part 3  (10:17)
04.   Part 4  (08:48)

Durée : 38:53

line up
Essayez aussi
Undersmile
 Undersmile
Anhedonia
2015 - Black Bow / Bttfck Srprs Rcrds		   
The Pledge Of Cain
 The Pledge Of Cain
We... Martyrs
2010 - Autoproduction		   
Deveikuth
 Deveikuth
0.∅ (EP)
2016 - Autoproduction		   
Coma Wall / Undersmile
 Coma Wall / Undersmile
Wood & Wire (Split 12")
2013 - Shaman Recordings / Future Noise Recordings		   

Gnaw Their Tongues
The Genesis of Light
Lire la chronique
Heruvim
Mercator
Lire la chronique
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
Ayreon
Lire le live report
Ashen
Leave The Flesh Behind
Lire la chronique
Today Is The Day
Pain Is A Warning
Lire la chronique
Reverence To Paroxysm
Lux Morte
Lire la chronique
Vardan
Night's Darkened Knells
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rippikoulu
Musta Seremonia (Démo)
Lire la chronique
Intrepid
Juxtaposition
Lire la chronique
Live Report MOTOCULTOR 2025
Lire le podcast
Godsend
A Wayfarer's Tears
Lire la chronique
Early Graves
We: The Guillotine
Lire la chronique
Malformed
Confinement Of Flesh
Lire la chronique
Inhuman Condition
Mind Trap
Lire la chronique
Iron Lung
White Glove Test
Lire la chronique
Der Weg einer Freiheit
Innern
Lire la chronique
Cancer Void
First Metastasis (EP)
Lire la chronique
Mudvayne
The End Of All Things To Come
Lire la chronique
Impetuous Ritual
Iniquitous Barbarik Synthesis
Lire la chronique
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
Lire l'interview
Starlit Pyre
Veins Of Sulfur (EP)
Lire la chronique
Stangarigel
Za Striebornou Horou
Lire la chronique
Vëlhtrhaq
Stelle cadenti
Lire la chronique
Au Loin
Au Loin
Lire la chronique
Autrest
Burning Embers, Forgotten W...
Lire la chronique
Necrokinesis
Death Is the Hammer
Lire la chronique
Stonehelm
Stonehelm
Lire la chronique
White Mantis
Arrows at the Sun
Lire la chronique
Vader
Humanihility (EP)
Lire la chronique