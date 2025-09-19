chargement...

Heresie - Balades Catarthiques Aux Sentiers Perdus

Chronique
Heresie Balades Catarthiques Aux Sentiers Perdus (EP)
Après un début de carrière en fanfare où le duo nous gratifiait de deux disques par an celui-ci a totalement disparu des radars durant toute l’année 2024 en se faisant bizarrement silencieux... surchauffe généralisée ? burn-out ? début de perte d’inspiration ? Les causes sont sans doute un peu dans tout cela même si désormais il revient aux affaires presque deux années après la sortie de « Pour la Lune Eternelle », musicalement plus rudimentaire que ce à quoi le binôme nous avait habitués et qui semblait montrer un léger essoufflement. Du coup il était sans doute bon de faire une pause pour retrouver une certaine qualité et cela passait probablement par un retour aux fondamentaux, chose qui vient immédiatement à l’esprit avec le titre de ce nouvel Ep (« Balades Catarthiques Aux Sentiers Perdus ») dont la dénomination comme la pochette semblent vouloir nous renvoyer du côté de l’excellent « Poésie Noire » et à ses accents champêtres qui sentênt bon le terroir local.

Pourtant on va être loin de cela avec « Hypocrisie » qui va démarrer bizarrement et de façon totalement bancale en partant dans tous les sens, sans qu’on ne comprenne véritablement où les loustics veulent en venir... pourtant une fois le break passé on va retrouver leur son typique où des notes douces émergent avant le retour du chaos. Tout cela étant porté par une production maison où ça crachote et siffle de tous les côtés, renforçant de fait la sincérité du propos qui ajoute en prime des atmosphères profondes sur une voix désespérée. Si ça s’étire à n’en plus finir (à l’instar de la plupart des morceaux ici présents) on est néanmoins relativement convaincus bien que ça soit assez difficile à suivre, même si ce voyage au fond des cavernes norvégiennes est toujours plaisant à suivre. Heureusement le court et nostalgique « La Promesse » va remettre les choses à plat pour repartir dans le bon sens, en proposant une vision crue et frontale où la vitesse est prépondérante et qui garde des relents nostalgiques sur fond de noirceur exacerbée et d’une écriture plus rudimentaire encore, qui accroche immédiatement l’auditeur qui trouve ici un point d’appui stable et entraînant. Cela va encore être le cas sur « Au Royaume Des Morts » qui malgré une durée excessive va proposer trois longues plages, où les différents tempos vont pouvoir s’exprimer en jouant à fond la carte mélancolique et des feuilles mortes au niveau du chant comme des ambiances, d’où émerge un solo désarticulé mais rempli lui-aussi d’une certaine mélancolie comme de violence vu que ça se montre aussi débridé pour ainsi compléter une des vraies réussites de cet Ep qui aurait pu être un album entier (car l’ensemble dure quand même quasiment quarante minutes). D’ailleurs ce bon ressenti va trouver son paroxysme sur le très réussi « Murmures Fébriles » aux longs accents épiques et guerriers, liés autant au mid-tempo que parties remuantes d’où quelques explosions retentissent ici et là pour accélérer proprement, et se joindre donc aux quelques relents médiévaux sympathiques. C’est dense, varié et ça rend hommage à une époque révolue prouvant au passage que c’est dans cette vision que le groupe est le meilleur, tant son habileté rythmique et son aisance à créer des ambiances qui n’auraient pas déplu à Charles Baudelaire dans ses périodes de spleen. En revanche la conclusion intitulée « Egoïste Idiote » ne va pas continuer dans cette voie vu qu’on va revenir à du rudimentaire qui frappe fort, tant c’est cru et sans concessions en jouant majoritairement sur l’explosivité avec quelques ralentissements bien sentis pour densifier tout cela, même si côté intérêt ça reste franchement quelconque.

Du coup bien que tout cela soit sympathique et agréable ça ne va nullement changer la donne pour ses créateurs qui oscillent toujours entre deux visions complémentaires, mais dont le niveau général n’est pas du tout le même. Trouvant facilement sa place parmi la pléthorique discographie des Limougeauds ce nouveau venu ne fera pas avancer le schmilblick d’un iota mais ceux-ci n’en ont cure, vu qu’ils poursuivent leur bonhomme de chemin à leur guise et en faisant ce qu’ils aiment. Cependant même si ça ne sera jamais de l’indispensable on ne peut que saluer l’envie et la motivation des deux comparses qui ne lâchent pas l’affaire et continuent par bribes de faire parler d’eux, malgré ce côté dépouillé qui peut parfois lasser sur la durée... surtout quand temporellement il y a des longueurs, comme c’est parfois le cas ici. Malgré cela on écoutera la suite de leurs aventures avec intérêt même si pour passer le cap supérieur ça semble encore pour l’instant trop juste et inaccessible, bien qu’on soit loin de bouses dégueulasses venues des quatre coins de la planète comme le genre tellement saturé en nombre nous en abreuve hélas trop régulièrement.
Jean-Clint
19 Septembre 2025

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Heresie
Black Metal Champêtre
2025 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Heresie
 Heresie
Black Metal - 2021 - France		   

tracklist
01.   Hypocrisie  (08:31)
02.   La Promesse  (04:21)
03.   Au Royaume Des Morts  (09:23)
04.   Murmures Fébriles  (09:05)
05.   Egoïste Idiote  (08:22)

Durée : 39:42

line up
parution
3 Janvier 2025

