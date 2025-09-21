chargement...

Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
PPCM #29 - Ces groupes "similaires à" que je préfère aux originaux
 PPCM #29 - Ces groupes "sim... (D)
Par MoM		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Live Report MOTOCULTOR 2025
 Live Report MOTOCULTOR 2025 - (D)
Par Jean-Clint		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
 Interview de STARLIT PYRE p... (I)
Par Lestat		   
Vulvectomy
 Vulvectomy - Aberrant Vagin... (C)
Par Xxxav		   
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   

Majestic Major - The Belfry of the Wastelands

Chronique
Majestic Major The Belfry of the Wastelands (EP)
Oui, encore un one-man band de black metal au sein de notre bel hexagone. Je n’aurais hélas pas longtemps à attendre pour comprendre que je ne serais sans doute pas emballé outre mesure par cette version nostalgique du genre, la faute aux près de quatre minutes de l’instrumental « Morning » ouvrant l’EP, bouclant sur un même arpège, une même mélodie et finissant par me donner l’irrésistible envie d’arrêter là la lecture, par lassitude. Pour tout dire, ce titre à l’ambiance finalement très post rock n’introduit en rien les quatre compositions suivantes, que ce soit en termes de climat ou de style. En effet, sitôt que l’on bascule sur « The Westward March », l’auditeur saisit enfin la pleine intension de MAJESTIC MAJOR, à savoir faire revivre un black metal fortement doom death (surtout doom death d’ailleurs) tel qu’il pouvait se pratiquer au début des années 90. Par conséquent, si ce premier paragraphe se montre peut-être un peu dur, cruel, à l’encontre de ce travail métallique, je trouve vraiment dommage de devoir en passer par une longue introduction instrumentale quasiment hors sujet avant de rencontrer la vraie personnalité de la formation.

Comme « The Belfry of the Wastelands » est la première sortie officielle et qu’un homme seul est à la manœuvre, nous allons retrouver au cours de l’EP quelques lacunes inhérentes à cette situation, bien qu’aisément pardonnables : le riff à 05:05 de « The Westward March » qui accroche l’oreille, des déséquilibres de sonorisation avec des solos trop mis en avant, une tendance à vouloir surcharger les compositions à l’aide d’instruments issus (j'imagine) de logiciels MAO (cordes et claviers en premier lieu), écueil compréhensible j’ai moi aussi longtemps utilisé GarageBand, la tentation d’accumuler les pistes est forte… Cependant, le disque contient son lot de surprises agréables, à commencer par un chant rugueux qui retranscrit bien la volonté de noirceur des cinq compositions ainsi que quelques ambiances pesantes joliment amenées. Néanmoins, entre des introductions qui s’étirent en longueur pour renforcer la dimension romantique, l’ajout fréquent de claviers et de longs passages construits autour du même riff, je peine définitivement à m’enthousiasmer pour cette parution encore trop amatrice en dépit d’idées intéressantes.

En fait, j’aurais tendance à souhaiter pour la suite un renforcement des moments doom death metal dans leur plus simple appareil, avec davantage de growls, sans chercher à développer les leads (« The Belfry of the Wasteland ») et sans abuser des tessitures sonores. De même, je ramènerais les tempos à des rythmes moyens, ce qui éviterait par exemple le blast synthétique ultra-répétitif d’« Escape » (de 02:16 à 03:32). Car c’est dans la lenteur que MAJESTIC MAJOR se montre selon moi le plus plaisant, par la nostalgie qu’il transmet, là où les incursions vers des choses plus extrêmes peinent à convaincre car trop communes. Je souhaite donc une bonne continuation au groupe, peut-être que l’adjonction de musiciens supplémentaires bonifierait ces premières compositions et donnerait une assise plus solide pour envisager l’avenir.
Thrasho Amazon Sosthène
21 Septembre 2025 - 51 lectures

Majestic Major
Black Doom Death Metal
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 2.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Majestic Major
 Majestic Major
Black Doom Death Metal - 2025 - France		   

formats
  • Digital / 12/09/2025 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 12 Septembre 2025

tracklist
01.   Morning  (03:55)
02.   The Westward March  (06:33)
03.   The Belfry of the Wasteland  (07:50)
04.   Zero Signal  (06:53)
05.   Escape  (06:54)

Durée : 32:05

line up
