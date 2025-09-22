chargement...

Bergsvriden - I haggans afton

Chronique
Bergsvriden I haggans afton
C’est qu’on y prendrait goût au folk black metal de BERGSVRIDEN, engeance suédoise active depuis 2013 et qui avec ce « I haggans afton » vient de sortir son quatrième LP. Aucun changement majeur à noter par rapport à ce que nous avions pu dire au sujet de « Gastkramad » (2022) puis de « Uraldrad », le trio joue toujours ce qu’il maîtrise le mieux, à savoir un black principalement rapide, épique, mélodique, aux touches subtiles de folk disséminées avec parcimonie (« En ryslig haggas spel ») et qui ne relèvent jamais d’un esprit festif. Il faut dire qu’au regard de la pochette inquiétante, nous imaginions mal des vagues d’allégresse submerger nos enceintes durant l’audition.

Ainsi, les trois musiciens s’acquittent de leur tâche avec sérieux, abnégation, respect du patrimoine. Sans aucune surprise certes mais en attend-on réellement de ce genre de projet que l’on sait installé dans un classicisme rigoureux ? À la limite, les guitares dissonantes de la conclusion « Ödemark och dimma » pourraient sonner un peu différemment du reste de l’album mais cette composition frontale de deux minutes semble davantage être là pour clore les débats sur un dernier coup de hache, pendant agressif du tout en atmosphère « I jord och sten » introductif.

Entre ces deux pièces, nous avons la possibilité de nous repaître d’environ trente minutes de black metal pur jus, bien entendu profondément suédois, qui semble néanmoins atteindre ses limites créatives. En effet, je ne retrouve pas la grandeur d’un morceau tel que « Som genom ett trollslag » et si les neuf morceaux sont parfaitement homogènes en termes de qualité, aucun cependant ne contient un élément vraiment différenciant, une chute de température vers le zéro absolu, un apport de mysticisme en rapport avec les thèmes abordés… Cela dit, le concept a été jugé suffisamment de qualité pour intégrer le catalogue Dukstone (où l’on retrouve ABORYM, BE PERSECUTED ou GORGON), acte suffisamment significatif pour parler en faveur de la qualité du LP. Je trouve juste que, sans décevoir, il reste un peu trop sur une même ligne directrice alors que j’espérais être davantage transporté. Je souhaitais ressentir de l’angoisse (l’illustration) alors que c’est en définitive plutôt le sentiment de suivre une quête qui domine.

Petite parenthèse mais comme durant la période où j’écoutais ce disque je souffrais le martyre d’un rhume carabiné me laissant sans goût, sans odorat et les oreilles partiellement bouchées, il est possible que mon jugement d’habitude affirmé en soit affecté.

Par conséquent, nous apprécierons « I haggans afton » pour ce qu’il est au plus profond de son être : un témoignage authentique d’un style immuable, empreint d’une certaine noblesse de sentiments mais souvent rattrapé par ses penchants belliqueux, les chansons étant plus bagarreuses qu’amicales. Et si je n’ai sans doute pas pris la pleine mesure de cette parution, c’est sans doute aussi en partie à cause du climat : 30° et un grand soleil, ça ne fonctionne pas avec le black des forêts enneigées, aussi je ne doute pas que si je le ressors début novembre je lui trouverai immédiatement une toute autre saveur, bien plus en adéquation avec l’air du temps.
Thrasho Amazon Sosthène
22 Septembre 2025 - 135 lectures

Bergsvriden
Black Folk Metal
2025 - Dukstone (OLD DO NOT USE)
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Bergsvriden
 Bergsvriden
Black Folk Metal - 2013 - Suède		   

formats
nouveaute
A paraître le 12 Septembre 2025

tracklist
01.   Jord och sten  (01:22)
02.   Helvetesritten  (04:19)
03.   En ryslig haggas spel  (04:08)
04.   I ottan de döda sjunga  (03:09)
05.   Vår Bergakung och troll  (05:10)
06.   En best till sjöss  (04:46)
07.   Kråkans domän  (04:01)
08.   De skugglika  (05:03)
09.   Ödemark och dimma  (02:02)

Durée : 34:00

line up
voir aussi
Bergsvriden
 Bergsvriden
Gastkramad
2022 - Northern Heritage		   
Bergsvriden
 Bergsvriden
Uråldrad (EP)
2023 - Indépendant		   

Essayez aussi
Panopticon
 Panopticon
Autumn Eternal
2015 - Bindrune Recordings		   
Sigrblot
 Sigrblot
Blodsband (Blood Religion Manifest)
2003 - Nordiska Förlaget		   
Waldgeflüster
 Waldgeflüster
Meine Fesseln
2014 - Black Blood Records		   
Wayfarer
 Wayfarer
A Romance with Violence
2020 - Profound Lore Records		   
Nokturnal Mortum
 Nokturnal Mortum
Verity
2017 - Oriana Music		   

