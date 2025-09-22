chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
564 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
 Interview de STARLIT PYRE p... (I)
Par Lestat		   
Vulvectomy
 Vulvectomy - Aberrant Vagin... (C)
Par Xxxav		   
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   

Panzerchrist - Maleficium - Part 2

Chronique
Panzerchrist Maleficium - Part 2
Quand un capitaine finit par quitter son navire c’est que la situation est vraiment désespérée... c’est exactement ce à quoi on peut penser après l’annonce du départ de Michael Enevoldsen, trente ans après avoir fondé le groupe et continué à le maintenir à flot malgré les tempêtes et un équipage qui n’a cessé d’évoluer au gré de disques plus ou moins inspirés. En effet si on n’a pas cessé de vanter sa persévérance comme sa motivation celles-ci ont désormais disparu, et c’est sans doute à regret qu’il a laissé son bateau ivre aux mains d’un line-up recruté par ses soins depuis deux ans... mais dont probablement les divergences artistiques comme un manque de compétence ont eu raison de sa bonne volonté. Livré donc à lui-même le quintet formé de musiciens de seconde zone (ça avait quand même une autre gueule avec Bo Sommer et Reno Kiilerich) nous avait déjà prouvé avec « Last Of A Kind » et « Maleficium - Part 1 » qu’on était très loin en termes de qualité de cette époque bénie pour le combo, où rien ne semblait pouvoir l’arrêter. Depuis entre les mouvements en interne et choix artistiques hasardeux tout cela continue de prendre l’eau de toutes parts, et ça ne semble pas prêt de s’arrêter malgré la volonté de continuer sans son dernier membre originel... ce qui ne va rien changer au final, vu que la catastrophe annoncée et prévisible va bel et bien avoir lieu... même si un regain d’intérêt semble pointer le bout de son nez.

Attention néanmoins à ne pas crier victoire trop vite... même si avec « Witchfinder General » on va être directement en présence du morceau le plus radical de cette galette qui va envoyer du sale et du crade, vu que ça ne va être qu’un déluge de bombes sous la forme de blasts déchaînés et de parties rapides jouées à toute allure et en continu. C’est simple, furieux et sans concessions et ça ne s’embarrasse pas de futilités... même s’il faut bien reconnaître que c’est rapidement répétitif, cependant avec une telle énergie déployée on ne peut que saluer ce retour (certes inconstant) à une certaine forme de brutalité que l’on avait un peu perdu chez la formation. Sans donc sauter au plafond on tend donc l’oreille plus attentivement pour la suite à venir et tout d’abord avec « Harm Bidder », qui propose un certain équilibre entre explosivité et plans plus rampants bien faits mais donc l’intérêt décline doucement à cause de longueurs évitables... et ce malgré sa durée relativement courte. Néanmoins on est loin de certaines erreurs passées et il faut le souligner et ce début d’opus a quand même quelques éléments intéressants à dévoiler, même si évidemment tout cela reste assez faiblard par rapport à ce que la bande a su produire durant les années 2000. Pourtant via « Catalyst Of Chaos » on est encore en présence de quelque chose de sympathique où la virulence et l’explosivité se mêlent en équilibre à des passages plus lourds et bridés, afin d’offrir un rendu classique mais qui défile tranquillement à défaut d’être encore marquant... à l’instar de « Suffer My Fury » à la construction assez semblable, et qui mise sur un grand-écart simple et efficace qui passe tranquillement... même si ça l’est surtout en dilettante.

D’ailleurs il faut bien reconnaître que progressivement on va doucement décrocher de l’écoute, la faute notamment à « Hex Maleficium Pex » au train de sénateur constant et qui donne l’impression de ne jamais vouloir se terminer tant ça s’étire à n’en plus finir... complété en cela par un tempo pépère qui n’évolue jamais, et qui malgré quelques accents guerriers se montre trop monotone pour qu’on en retienne une idée précise. Ce mauvais ressenti va malheureusement se retrouver de façon marquée sur le dernier tiers de cette galette, que ce soit via l’interminable « On Walpurgis Night » - qui malgré la sortie de toute la panoplie rythmique n’arrive pas à captiver au-delà d’un certain seuil temporel – ou encore « Black Mirror » certes expéditif et varié mais dont la prévisibilité immédiate va lasser rapidement même les plus motivés. Pourtant alors qu’on n’attendait rien de « The Descent » on va être agréablement happés par ce titre différent des autres, de par sa froideur plus marquée et une certaine mélancolie qui en ressort tant le long solo triste et plaintif est une sorte d’hommage au défunt qui s’en va loin de ceux qui l’ont aimé. Proposant en prime un rendu plus aérien voire même presque atmosphérique sur certains aspects cette conclusion n’en oublie pas d’accélérer quand il le faut, vu que ça joue principalement sur une lenteur rampante et presque Doom par endroits... et ça fait parfaitement le job même si abrégé de quelques plans répétés inutilement le résultat aurait été encore meilleur.

Du coup tout cela offre un rendu hétérogène et légèrement frustrant vu qu’on sent qu’amputée de son fondateur l’entité a l’air finalement d’être en meilleure santé, même si elle est loin d’être guérie et qu’il va lui falloir encore de gros efforts pour relever la tête. Cependant si ça reste franchement moyen et qu’on n’aura rien retenu ou presque une fois terminée l’écoute on doit bien reconnaître que ça possède quelques soubresauts et idées intéressantes, à défaut de mieux... mais ça part de tellement loin qu’on peut même le souligner et saluer le travail fourni. Après il faut être lucide ça n’est pas encore là que ça va captiver un grand nombre de personnes et que les Danois vont retrouver les joies des grandes tournées comme par le passé, même si on a retrouvé un petit espoir... léger certes mais c’est déjà ça de pris et il faut savoir se contenter de peu. Rendez-vous donc au prochain épisode pour savoir si ces frétillements continuent d’aller dans le bon sens ou si au contraire cela n’était que quelques ultimes convulsions d’un ancien grand nom perdu corps et biens, qui a décliné vers une mort lente et pathétique mais peut-être pas si irrémédiable finalement.
Thrasho Amazon Jean-Clint
22 Septembre 2025 - 132 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Panzerchrist
Death/Black Metal
2025 - Emanzipation Productions
notes
Chroniqueur : 5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Panzerchrist
 Panzerchrist
Death/Black Metal - 1993 - Danemark		   

tracklist
01.   Witchfinder General
02.   Harmbidder
03.   Catalyst Of Chaos
04.   Hex Maleficium Pex
05.   Suffer My Fury
06.   On Walpurgis Night
07.   Black Mirror
08.   The Descent

Durée : 41 minutes

line up
parution
22 Août 2025

voir aussi
Panzerchrist
 Panzerchrist
Regiment Ragnarok
2011 - Listenable Records		   
Panzerchrist
 Panzerchrist
Last Of A Kind
2023 - Emanzipation Productions		   
Panzerchrist
 Panzerchrist
Batalion Beast
2006 - Neurotic Records		   
Panzerchrist
 Panzerchrist
7th Offensive
2013 - Listenable Records		   
Panzerchrist
 Panzerchrist
Soul Collector
2000 - Mighty Music		   

Essayez plutôt
The Spirit
 The Spirit
Songs Against Humanity
2024 - Art Of Propaganda		   
Antiversum
 Antiversum
Cosmos Comedenti
2017 - Invictus Productions		   
Cadaver
 Cadaver
Necrosis
2004 - Candlelight Records		   
Mortuary Drape
 Mortuary Drape
Wisdom - Vibration - Repent (EP)
2022 - Peaceville Records		   
In Vain
 In Vain
Solemn
2024 - Indie Recordings		   

Gjendød
Svekkelse
Lire la chronique
Lord Valtgryftåke
Hordes Of The Blackwinds (EP)
Lire la chronique
Panzerchrist
Maleficium - Part 2
Lire la chronique
Bergsvriden
I haggans afton
Lire la chronique
Majestic Major
The Belfry of the Wasteland...
Lire la chronique
Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre
Thunder Of War Forlorn (Spl...
Lire la chronique
Heresie
Balades Catarthiques Aux Se...
Lire la chronique
Gnaw Their Tongues
The Genesis of Light
Lire la chronique
Heruvim
Mercator
Lire la chronique
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
Ayreon
Lire le live report
Ashen
Leave The Flesh Behind
Lire la chronique
Today Is The Day
Pain Is A Warning
Lire la chronique
Reverence To Paroxysm
Lux Morte
Lire la chronique
Vardan
Night's Darkened Knells
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rippikoulu
Musta Seremonia (Démo)
Lire la chronique
Intrepid
Juxtaposition
Lire la chronique
Live Report MOTOCULTOR 2025
Lire le podcast
Godsend
A Wayfarer's Tears
Lire la chronique
Early Graves
We: The Guillotine
Lire la chronique
Malformed
Confinement Of Flesh
Lire la chronique
Inhuman Condition
Mind Trap
Lire la chronique
Iron Lung
White Glove Test
Lire la chronique
Der Weg einer Freiheit
Innern
Lire la chronique
Cancer Void
First Metastasis (EP)
Lire la chronique
Mudvayne
The End Of All Things To Come
Lire la chronique
Impetuous Ritual
Iniquitous Barbarik Synthesis
Lire la chronique
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
Lire l'interview
Starlit Pyre
Veins Of Sulfur (EP)
Lire la chronique
Stangarigel
Za Striebornou Horou
Lire la chronique