Gjendød - Svekkelse

Chronique
Gjendød Svekkelse
S’il y a un groupe norvégien récent qui mérite qu’on s’y attarde, c’est bien GJENDØD. Formé il y a tout juste 10 ans, le trio a franchi les étapes avec méthode et déjà six albums à son actif. Le dernier en date est, pour la deuxième fois consécutive, proposé sur notre label culte français Osmose Productions, preuve d’une confiance réciproque. Svekkelse contient 8 morceaux interprétés en norvégien et cumule 42 minutes de musique intense et personnelle.

J’ai toujours été fasciné par l’aura et le charisme du groupe, qui accorde autant d’importance au visuel qu’à la musique. Pour l’album précédent, il avait choisi une vieille illustration de 1900 attribuée à Theodor Kittelsen ; cette fois, il revient à ses premières inspirations. Sur la pochette, retour dans les bois et à un personnage qui les hante. En 2017, il s’agissait d’un membre du groupe torse nu et avec un pantalon trop serré ; en 2025, c’est un mystérieux personnage masqué. La photo reste en couleur et prise de jour, mais l’ambiance est tout de suite plus inquiétante.

Le visuel prépare l’auditeur, mais ce qui frappe vraiment, c’est la musique. Ceux qui connaissent GJENDØD savent à quoi s’attendre : bizarreries et atmosphères troublantes. Ce n’est pas du black metal expérimental ou avant-gardiste. Pas de claviers, pas de chants variés, pas de guitares démonstratives. Juste des instruments classiques et des vocaux gutturaux, emportés par la folie. La folie qui explose de toutes parts et pénètre le cerveau, comme sur « Maktens sødme », « Uten nåde » ou « Med fjell av åte », très « Gorgorothiens ». Et celle qui s’infiltre insidieusement dans l’âme, sur « En staur i hjertet » ou « Likvekkelsen », teintée de doom.

Tout n’atteint pas toujours son but, et certains morceaux sont en dessous du niveau de l’excellent « Lykkens bortgang ». Mais l’approche reste captivante : impossible de prévoir à quelle sauce l’auditeur sera dévoré. C’est ce qui rapproche GJENDØD d’autres formations imprévisibles comme MORK ou FÖRGJORD.

L’album reste donc fascinant mais inégal. Deux ou trois morceaux figurent parmi les meilleurs jamais composés par le groupe, tandis que le reste demeure légèrement anecdotique...
Thrasho Amazon Sakrifiss
22 Septembre 2025 - 67 lectures

Gjendød
Black Metal
2025 - Osmose Productions
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Gjendød
 Gjendød
Black Metal - 2015 - Norvège		   

nouveaute
A paraître le 26 Septembre 2025

tracklist
01.   Lykkens bortgang
02.   Maktens sødme
03.   Uten nåde
04.   En staur i hjertet
05.   En elv av kjøtt
06.   Likvekkelsen
07.   Med fjell av åte
08.   Den falske råte

Durée : 41:56

voir aussi
Gjendød
 Gjendød
Livskramper
2024 - Osmose Productions		   

