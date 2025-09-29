chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
631 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Fly!
 Fly! - ...Or Die! (C)
Par KHÂ-O		   
Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   

Décryptal - Simulacre

Chronique
Décryptal Simulacre
Parue en 2023 chez Me Saco Un Ojo Records et Rotted Life Records, Sabazios Culte n’avait eu aucun mal à nous convaincre du haut de ses cinq titres particulièrement bien troussés et cela malgré un certain manque d’originalité (même si, il faut également le reconnaitre, le chant en Français participait (et participe d’ailleurs toujours encore) à apporter tout de même un semblant de fraîcheur à l’ensemble). Le groupe originaire de la ville de Québec était donc attendu au tournant par tous les amateurs de Death Metal caverneux ayant eu la bonne idée d’entamer leur rencontre avec nos cousins canadiens par le biais de cette première démonstration.

Un petit peu plus de deux ans après cette fameuse démo, le groupe signait son grand retour en juillet dernier avec la sortie de son premier longue-durée. Un album intitulé Simulacre paru une fois de plus chez Me Saco Un Ojo Records et Rotted Life Records. Composé de huit titres parmi lesquels une relecture de "Flétrissement", celui-ci est notamment passé entre les mains de Jack Moose (Gorgerin, KickxAssxViolence, Outre-Tombe, Pulmonary Fibrosis, Sedimentum...) qui s’est chargé du mixage et du mastering. Quant à l’illustration plutôt sympathique qui orne ce premier album, celle-ci est l’oeuvre d’un certain Ghastly McNasty à qui l’on doit également l’artwork de la première démo d’Anéantix, groupe de Death / Crust canadien dans lequel officie Nathaniel B. Coté, nouveau guitariste de Décryptal (aux côtés de Léonard Mercader aka Haruspice originel des cérémonies nécrobachiques) depuis le départ d’Alexis Élément Plamondon (Sedimentum) l’année dernière... Bref, comme beaucoup d’autres sorties de son époque, Simulacre voit le jour dans de très bonnes prédispositions.

Affiché à un petit peu plus de trente-huit minutes, ce premier album va se contenter de reprendre les choses là où Décryptal les avait laissées deux ans auparavant. Une absence de prise de risque qui ne traduit en aucun cas une quelconque forme de déception mais qui permet d’insister sur le fait qu’il ne faut pas attendre de nos Canadiens qu’ils vous surprennent d’une quelconque manière avec leur Death Metal sombre et chaloupé.
Effectivement, Simulacre du haut de ses huit titres n’a rien de bien nouveau à offrir mais ce n’est pas la première fois que cela arrive et croyez-moi vous n’avez pas finit de me voir radoter (ce qui est déjà probablement le cas)... Ainsi, dans un registre assez proche de celui des grands patrons d’Incantation (particulièrement flagrant sur un titre comme "Dendrites") auquel a néanmoins été ajouté une pincée d’ingrédients typiques de notre époque (à commencer par ce groove que l’on retrouve en effet chez plein d’autres groupes contemporains), Décryptal va jouer la "facilité" (avec des guillemets car en ce qui me concerne, cela me convient très bien) en offrant à l’auditeur ce que celui-ci attend et rien d’autre.

Compris ainsi entre quatre et cinq minutes, chacun de ces huit morceaux va ainsi voir les Canadiens user des mêmes ficelles. Rien de rédhibitoire là-dedans dans la mesure où Décryptal maîtrise son sujet sur le bout des doigts et fait preuve tout au long de cette très grosse demi-heure d’un sens de l’efficacité et de la formulation particulièrement affûtés. Simulacre se partage ainsi entre accélérations plus ou moins franches à base de toupa-toupa et/ou de blasts relativement soutenus ("La Bête Lumineuse" à 1:00, 1:46 et 3:31, "Ombre Hantant Les Ombres" à 1:43 et 1:54, de manière très brève sur "Horde d’Invertébrés" à compter de 1:26, la première partie tonitruante de l’excellent "Dendrites", les premières secondes de "D’Autres Corps", "Zisurru" à 0:24...), passages à l’inverse beaucoup plus lourds et pesants comme pour mieux plomber l’atmosphère et apporter comme toujours dans ce genre de cas ce qu’il faut de reliefs et de contrastes ("La Bête Lumineuse" à 2:16, les premiers instants de « Ombre Hantant Les Ombres » puis plus loin à compter de 2:44 , « Horde d’Invertébrés » et "Flétrissement" et leurs introductions tout en lourdeur, "D’Autres Corps" à 1:51, l’essentiel ou presque de "Zisurru", la seconde moitié de "Simulacre" pour une fin d’album plombée mais néanmoins mélodique...) et enfin séquences au groove particulièrement délicieux histoire finalement de faire chalouper tout ce petit monde ("La Bête Lumineuse" à 1:20 et 4:51, "Ombre Hantant Les Ombres" à 1:36 puis 2:02, "Horde d’Invertébrés" à 1:12 pour une séquence sous influence Demilichienne puis plus loin à 3:23, "D’Autres Corps" à 0:24...). Une formule peut-être éculée mais qui continue de faire ses preuves à en croire ce premier album qui à l’image de la démo précédente de Décryptal n’a lui non plus aucun mal à séduire. Ajoutez-y quelques leads et autres solos mélodiques fort sympathiques (même si a vrai dire j’en aurais bien pris davantage) ainsi qu’un growl tout à fait classique mais rugueux et parfois épaulé par quelques cris arrachés et vous voilà face à un premier album en tout point réussit.

Alors oui, à la lecture de cette chronique lors de laquelle je n’hésite pas à insister sur le caractère quelque peu passe-partout ou en tous les cas profondément "classique" de ce genre de Death Metal, on pourrait naturellement se demander quel est l’intérêt de se fader un groupe dont l’influence principale est à chercher encore une fois du côté d’Incantation. Le truc est que les Canadiens de Décryptal ne marchent pas aveuglément dans les pas de John McEntee et de ses acolytes puisqu’ils ne sont pas sans apporter à leur formule quelques éléments non pas novateurs ni personnels mais qui au moins lui permettent de ne pas sonner comme un simple clone. Cela ne suffira probablement pas à certain qui verront en Décryptal un groupe tout juste sympathique mais n’étant pas de ceux-là, difficile de ne pas s’enthousiasmer face à ce Death Metal sombre et chaloupé à l’accent canadien prononcé.
Thrasho Amazon AxGxB
29 Septembre 2025 - 33 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Décryptal
Death Metal
2025 - Me Saco Un Ojo Records / Rotted Life Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Décryptal
 Décryptal
Death Metal - 2020 - Canada		   

tracklist
01.   La Bête Lumineuse  (05:29)
02.   Ombre Hantant Les Ombres  (05:05)
03.   Horde d’Invertébrés  (04:17)
04.   Dendrites  (04:17)
05.   Flétrissement  (04:11)
06.   D’Autres Corps  (04:20)
07.   Zisurru  (04:42)
08.   Simulacre  (05:41)

Durée : 38:02

parution
11 Juillet 2025

voir aussi
Décryptal
 Décryptal
Sabazios Culte (Démo)
2023 - Me Saco Un Ojo Records / Rotted Life Records		   

Essayez aussi
Crucifyre
 Crucifyre
Black Magic Fire
2014 - Pulverised Records		   
Ataraxy
 Ataraxy
Revelations Of The Ethereal
2012 - Memento Mori		   
Undergang
 Undergang
Døden Læger Alle Sår
2015 - Dark Descent Records		   
Tombstoner
 Tombstoner
Victims Of Vile Torture
2021 - Redefining Darkness Records		   
Superstition
 Superstition
Excruciating Methodology
2023 - Indépendant		   

Décryptal
Simulacre
Lire la chronique
Angerot
Seofon
Lire la chronique
Gangrëne
S'en aller (EP)
Lire la chronique
Nocturnus
The Key
Lire la chronique
Lychgate
Also sprach Futura (EP)
Lire la chronique
Fvneral Fvkk
Carnal Confessions
Lire la chronique
Entretien avec Tanork
Lire le podcast
Mesfetor
Manifest II (EP)
Lire la chronique
Fly!
...Or Die!
Lire la chronique
Desaster
Kill All Idols
Lire la chronique
Entretien avec GURKKHAS
Lire le podcast
Electric Wizard
Black Magic Rituals & Perve...
Lire la chronique
Carach Angren
The Cult of Kariba (EP)
Lire la chronique
Gestation
Sentient Tumor
Lire la chronique
Entrails
Grip Of Ancient Evil
Lire la chronique
Entretien avec Kanine
Lire le podcast
Hellish Form
Remains
Lire la chronique
Metal Assault 44 - Thrash Metal Assault
Lire l'interview
Dome Runner
Conflict State Design
Lire la chronique
Gjendød
Svekkelse
Lire la chronique
Lord Valtgryftåke
Hordes Of The Blackwinds (EP)
Lire la chronique
Panzerchrist
Maleficium - Part 2
Lire la chronique
Bergsvriden
I haggans afton
Lire la chronique
Majestic Major
The Belfry of the Wasteland...
Lire la chronique
Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre
Thunder Of War Forlorn (Spl...
Lire la chronique
Heresie
Balades Catarthiques Aux Se...
Lire la chronique
Gnaw Their Tongues
The Genesis of Light
Lire la chronique
Heruvim
Mercator
Lire la chronique
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
Ayreon
Lire le live report
Ashen
Leave The Flesh Behind
Lire la chronique