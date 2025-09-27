chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
338 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Fly!
 Fly! - ...Or Die! (C)
Par KHÂ-O		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   

Fvneral Fvkk - Carnal Confessions

Chronique
Fvneral Fvkk Carnal Confessions
Il y a des noms qui sont trompeurs : la moussaka n’est pas un dessert mais un plat principal ; Kärcher ne s’occupe pas que des jets d’eau à haute intensité ; l’entreprise Chausson ne vend pas de chaussons (et Frans Bonhomme emploie aussi des femmes) ; Uber Eats ne livre pas de la gastronomie supérieure ; les magasins Carrefour ne se situent pas nécessairement au croisement de plusieurs voies… Et Fvneral Fvkk n’est pas un groupe de goregrind nécrophile mais de doom metal particulièrement classieux.

La formation allemande a tout de même des allures de coup d’un soir avec son unique album, Carnal Confessions étant le seul véritable fait notable de sa maigre discographie malgré dix ans d’existence. La troupe se fait rare mais continue d’exister, donnant des concerts dans son pays natal en dépit d’une relégation dont je peine à trouver les raisons. Peut-être que l’attention portée davantage à Ophis et Voidhaven (autres projets comprenant à eux deux la quasi-totalité de Fvneral Fvkk) a joué, chacun étant nettement plus actif que celui qui, jusqu’à présent, n’a qu’un seul longue-durée à son actif.

Peut-être aussi que ce dernier est si réussi que l’idée de lui en donner une suite se pose avec quelques appréhensions. En effet, on est là face à un one-shot qui parvient à faire un headshot du début à la fin, Carnal Confessions étant une œuvre marquante du doom metal dans un style que l’on rencontre peu – ou, du moins, aussi prenant sans tomber dans certains travers. Composer des morceaux parvenant à être épiques sans tomber dans un imaginaire cliché, mélodiques et éplorés sans guimauve, étalés et pourtant accrocheurs, n’est pas donné à tout le monde. Fvneral Fvkk met la barre haute, sans doute pour respecter un thème principal qui demande un certain sérieux et une grande implication : les abus sexuels dans l’Eglise, plus précisément les viols, l’homophobie et la répression de la parole des victimes qui ont cours en son sein.

Tel sujet demande de la sincérité et de la justesse pour garder son impact, ne pas tomber dans une surenchère courante dans le metal faisant passer au second plan la souffrance de ceux et celles le subissant. Fvneral Fvkk y parvient, tirant son inspiration dans le doom metal ambigu dans sa foi de My Dying Bride (période Angel and the Dark River) ou Griftegård, évoquant Solitude Aeternus ou Isole dans ses formats épiques semblant raconter des histoires – des reportages sommes-nous tentés de corriger, des titres comme « Chapel of Abuse » ou « Poor Sisters of Nazareth » faisant ressentir le propos avec force, de la musique aux paroles.

La voix de Cantor Cinaedicus résume à elle seule la beauté de l’ensemble avec ses prêches détournés, consolatrice envers les oublié(e)s, les manipulé(e)s, les bafoué(e)s, par des lignes remarquables, accusatrices autant que solennelle. Un chant aussi puissant qu’empathique, où une certaine paix ressort derrière la mélancolie et la colère. L’émotion vise ici le Très Haut, réclamant réponse par une présentation d’actes pervers de la part de ses prétendus serviteurs. En bon accusateur, Fvneral Fvkk a travaillé ses compositions comme des vindictes définitives, simples dans leurs structures pour mieux surligner la magnificence des riffs et la tragédie de ce qu’ils illustrent.

L’œuvre n’en est pas simpliste pour autant, des arrangements et harmonies multiples empêchant de donner le sentiment de tourner en rond. Carnal Confessions mérite qu’on tende l’oreille à son écoute, qu’on décortique son propos, fasse attention à ce qui se trame derrière la surface, comme il cherche à dévoiler ce qui se cache au sein des cloîtres. À ceci près que Fvneral Fvkk possède des secrets bien plus beaux que ceux de l’Eglise. Les défauts, quant à eux, sont affichés, un dernier titre moins impressionnant, quelques passages où la tradition se fait trop sentir, un nom qui malheureusement rebute à aller vers les Allemands. Mais qu’on ne s’y trompe pas : Carnal Confessions est un indispensable pour qui aime son doom metal grandiloquent autant qu’éloquent.
Thrasho Amazon Ikea
27 Septembre 2025 - 60 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Fvneral Fvkk
Epic Doom Metal
2019 - Solitude Productions
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  8/10

plus d'infos sur
Fvneral Fvkk
 Fvneral Fvkk
Epic Doom Metal - 2015 - Allemagne		   

tracklist
01.   Omnia Ad Dei Gloriam  (00:36)
02.   Chapel of Abuse  (06:26)
03.   A Shadow in the Dormitory  (08:00)
04.   Alone with the Cross  (07:09)
05.   The Hallowed Leech  (04:57)
06.   Poor Sisters of Nazareth  (07:21)
07.   To Those in the Grave  (06:06)
08.   When God is not watching  (07:37)

Durée : 48:09

parution
27 Septembre 2019

Essayez aussi
Solstice
 Solstice
Death's Crown Is Victory (EP)
2013 - Autoproduction / Dark Descent Records / High Roller Records / White Horse / Into The Void		   
Stygian Crown
 Stygian Crown
Funeral For A King
2024 - Cruz Del Sur Music		   
Atlantean Kodex
 Atlantean Kodex
The Pnakotic Demos (Démo)
2007 - Cruz Del Sur Music / Ván Records / New Iron Age Records / Iron Kodex Records		   
While Heaven Wept
 While Heaven Wept
Sorrow of the Angels
1998 - Eibon Records		   
Solstice
 Solstice
New Dark Age
1998 - Misanthropy Records		   

Fvneral Fvkk
Carnal Confessions
Lire la chronique
Entretien avec Tanork
Lire le podcast
Mesfetor
Manifest II (EP)
Lire la chronique
Fly!
...Or Die!
Lire la chronique
Desaster
Kill All Idols
Lire la chronique
Entretien avec GURKKHAS
Lire le podcast
Electric Wizard
Black Magic Rituals & Perve...
Lire la chronique
Carach Angren
The Cult of Kariba (EP)
Lire la chronique
Gestation
Sentient Tumor
Lire la chronique
Entrails
Grip Of Ancient Evil
Lire la chronique
Entretien avec Kanine
Lire le podcast
Hellish Form
Remains
Lire la chronique
Metal Assault 44 - Thrash Metal Assault
Lire l'interview
Dome Runner
Conflict State Design
Lire la chronique
Gjendød
Svekkelse
Lire la chronique
Lord Valtgryftåke
Hordes Of The Blackwinds (EP)
Lire la chronique
Panzerchrist
Maleficium - Part 2
Lire la chronique
Bergsvriden
I haggans afton
Lire la chronique
Majestic Major
The Belfry of the Wasteland...
Lire la chronique
Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre
Thunder Of War Forlorn (Spl...
Lire la chronique
Heresie
Balades Catarthiques Aux Se...
Lire la chronique
Gnaw Their Tongues
The Genesis of Light
Lire la chronique
Heruvim
Mercator
Lire la chronique
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
Ayreon
Lire le live report
Ashen
Leave The Flesh Behind
Lire la chronique
Today Is The Day
Pain Is A Warning
Lire la chronique
Reverence To Paroxysm
Lux Morte
Lire la chronique
Vardan
Night's Darkened Knells
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rippikoulu
Musta Seremonia (Démo)
Lire la chronique