Grand absent de Thrashocore (enfin jusqu’à aujourd’hui évidemment), Disgrace est pourtant l’un des instigateurs du Death Metal en Finlande. Formé en 1987 à Turku autour de Jukka Taskinen (chant, guitare et fondateur de Svart Records), Toni Christian Stranius (chant, guitare), Jussi Selonen (basse, chant) et Miska Koski (batterie), le groupe entame sa carrière de manière tout à fait classique avec les sorties successives de contributions de petites et moyennes envergures (trois démos cassettes, un EP chez Seraphic Decay Records et un split promotionnel en compagnie de quelques compagnons d’infortune puisque malgré le culte qui entoure les sorties ce ce célèbre label américain, cette petite structure de l’underground a malheureusement arnaqué bien des artistes et autres clients durant ses quelques années d’existence.



Sortie en 2011 chez Big Money Recordings (petit label finlandais qui, j’en mets ma main à couper, doit probablement appartenir à l’un des gars de Disgrace), 1990 est une compilation regroupant comme son nom l’indique toutes les sorties de Disgrace effectuées tout au long de ces douze mois particulièrement chargés. Aujourd’hui un poil cher (l’exemplaire le plus abordable étant une version CD facturée 42€ sans les frais de port) celle-ci a été rééditée l’année dernière par nul autre que Svart Records. Une réédition relativement fidèle à la version originale si ce n’est que le tracklisting a été agrémenté de deux morceaux supplémentaires : une reprise de Jimmy Hendrix avec "Foxy Lady" et une autre des Suédois de Carnage avec "The Day Man Lost" enregistrée en 1992 (par courtoisie envers Svart Records qui nous permet de faire quelques économies substantielles on ne dira rien).



Si le livret est un peu chiche (quatre pages au total), il n’y a cependant aucune raison de crier au scandale. Tout d’abord l’illustration originale tirée du EP Debts Of God a été conservée. Alors évidemment, on aime ou on n’aime pas mais le rappel, même coloré, s’avère tout à fait pertinent. Ensuite les deux pages intérieures sont truffés de scans des artworks et inserts originaux qui permettent ainsi de se plonger visuellement dans ces enregistrements vieux de plus de trente ans. Un saut dans le temps particulièrement chouette pour qui goûte à ce genre de délires archéologiques. Dans un autre registre, on appréciera également la petite note laissée par le groupe quant à la qualité du son : "The recordings you are about to hear have been rescued from ancient tapes hidden in obscure vaults. While no effort has been saved in cleaning and remastering the master tapes, imperfections may and most likely will appear. It’s brutal underground Death Metal, not Def Leppard". Bah oui, voyons !



En plus des deux reprises mentionnées plus haut et proposées en toute fin de parcours, on retrouve ici et dans cet ordre les sorties suivantes : Inside The Labyrinth Of Depression (démo, octobre 1990), Debts Of God (EP, novembre 1990) et Beyond The Immortalized Existence (démo, février 1990). Quinze titres pour trois quart d’heure d’un Death Metal baveux et groovy dont la qualité des productions rend l’immersion particulièrement aisée. Il y a bien en effet quelques défauts de bande comme sur "Deprive My Innermost", "Ingrained Reign" et "Absurd Ascension" mais vraiment pas de quoi jouer les vierges effarouchées. Pour le reste, malgré quelques petites différences subtiles liées aux conditions et aux lieux d’enregistrements, les dates relativement rapprochées de ces trois sorties font de l’ensemble une compilation relativement homogène.

De fait, je ne vais pas rentrer dans le détails de chacune de ces trois productions effectivement assez proches l’une de l’autre mais plutôt m’intéresser au caractère particulièrement convaincant que revêt cette compilation et ces quinze compositions extrêmement bien troussées. Évoluant dans un registre où se mêlent Death Metal et Grindcore, la musique des Finlandais doit évidemment beaucoup à celle des Anglais de Carcass sans pour autant tomber dans la simple copie. En effet, si entre ces deux formations les parallèles ne manquent pas (de ces productions particulièrement abrasives (habilement remises au goût du jour par ce travail de nettoyage / remastering évoqué plus haut) avec notamment ces guitares qui croustillent et cette basse métallique, ronde et saturée, à ces voix toutes plus grasses, sales et épaisses les unes que les autres en passant par ces riffs rugueux peut-être pas bien compliqués et un brin primitifs mais tellement efficaces sans oublier ces accélérations plus ou moins soutenues menées à coups de galopades thrashisantes bien sympathiques mais aussi et surtout à travers de nombreuses salves de blasts abrutissantes (donc forcément jouissives)), Disgrace parvient à se distinguer par un goût particulièrement prononcé pour les ralentissements bien lourdingues dans un esprit cette fois-ci très finlandais et par un groove absolument irrésistible (dont les Anglais ne manquaient pas) que je trouve ici plus prégnant. Alors forcément, trente-cinq ans plus tard, tout cela peut paraître quelque peu convenu mais hier comme aujourd’hui, ces quinze compositions sont d’une efficacité et d’une pertinence toujours aussi redoutables.



Compilation absolument indispensable pour les amateurs de Disgrace en particulier et de Death Metal finlandais en général, 1990 a pour elle un contenu suffisamment homogène, que ce soit en matière de productions qu’en matière d’écriture et d’interprétation, qui la rend particulièrement facile et agréable à appréhender. Effectivement, difficile de ne pas penser à Carcass à l’écoute de ces quelques titres mais on se rend compte malgré tout que Disgrace a su offrir assez vite quelque chose d’un petit peu différent et de plus personnel, notamment grâce à ce goût particulièrement prononcé pour les moments beaucoup plus lourds et pesants ainsi qu’à ce groove plus généreux et systématique qui caractérise presque chaque titre présent sur cette délicieuse compilation. Indispensable en effet.

2024 - Svart Records Death Metal

Disgrace

Death Metal - 1987 † 2014 - Finlande

tracklist 01. The Chasm (02:23) 02. Unity's Interlude Dyes Blind Tomorrow (03:42) 03. Transcendental Dimension (03:31) 04. Waves Of Hypocrisy Seas (03:38) 05. Debts Of Gods (02:16) 06. Deprive My Innermost Soul (03:57) 07. Incinerate (03:44) 08. Offering (02:31) 09. Beyond The Immortalized Existence (03:05) 10. Offering (02:20) 11. Deprive My Innermost (04:10) 12. Ingrained Reign (03:03) 13. Absurd Ascension (02:16) 14. Foxy Lady (Jimi Hendrix Cover) (02:26) 15. The Day Man Lost (Carnage Cover) (01:25)

Durée : 44:27

line up Jukka Taskinen / Chant, Guitare

Toni Stranius / Chant, Guitare

Jussi Selonen / Basse

Miska Koski / Batterie

parution 8 Novembre 2024

