chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
332 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Mortal Scepter
 Mortal Scepter - Ethereal D... (C)
Par Jean-Clint		   
Biohazard
 Biohazard - Divided We Fall (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Octobre 2025
 Les news du 29 Octobre 2025... (N)
Par Høsty		   
A Blaze in the Parisian Sky
 A Blaze in the Parisian Sky... (R)
Par Lestat		   
Limbes
 Limbes - Liernes (C)
Par Lestat		   
Les news du 8 Octobre 2025
 Les news du 8 Octobre 2025 ... (N)
Par Sosthène		   
Hedonist
 Hedonist - Scapulimancy (C)
Par Jean-Clint		   
Ex Tenebris Lux Acte VII
 Ex Tenebris Lux Acte VII - ... (R)
Par Ikea		   
Les news du 24 Octobre 2025
 Les news du 24 Octobre 2025... (N)
Par Jean-Clint		   
Inner Light
 Inner Light - NOVA (C)
Par Sosthène		   
Debilitated
 Debilitated - As The Vine's... (C)
Par Niktareum		   
Carn
 Carn - Colors With Your Fle... (C)
Par Jean-Clint		   
Baest
 Baest - Colossal (C)
Par Sosthène		   
Vio-Lence
 Vio-Lence - Oppressing The ... (C)
Par AxGxB		   
Metharoma
 Metharoma - Pipe Dreams (Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 17 Octobre 2025
 Les news du 17 Octobre 2025... (N)
Par Sosthène		   
Nero Kane
 Nero Kane - For the Love, t... (C)
Par Raziel		   
Naufraage
 Naufraage - Les déferlantes... (C)
Par xworthlessx		   

Mortal Scepter - Ethereal Dominance

Chronique
Mortal Scepter Ethereal Dominance
Porte-étendard du Thrash hexagonal en compagnie de quelques autres tels Hexecutor, Sacrifizer et Zöldïer Noïz, Mortal Scepter aura pris tout son temps pour revenir faire enfin parler de lui puisque se sont effectivement six longues année (et même un petit peu plus) qui séparent la sortie du très bon Where Light Suffocates de son récent successeur. Un disque intitulé Ethereal Dominance paru en septembre dernier sur le label espagnol Xtreem Music. Une absence prolongée qui ne doit rien à d’éventuels changements d’effectifs puisque depuis ses débuts en 2012 le line-up est effectivement resté inchangé. Mais qu’importe les raisons, nos Dunkerqcois sont bel et bien de retour et semblent n’avoir rien perdu de leur superbe.

Illustré une fois encore par leur copain Jon Whiplash qui pour l’occasion signe une oeuvre colorée qui dans sa construction et certaines de ses couleurs n’est pas sans m’évoquer l’artwork du célèbre Agent Orange de qui vous savez, ce deuxième album est également passé entre les mains du producteur français le plus en vogue actuellement (en tout cas dans nos sphères de prédilection), monsieur Raphaël Henry (Venefixion, Dionysiaque, Lunar Tombfields, Misgivings, Sacrifizer, Hexecutor, Sépulcre, Fall Of Seraphs...). C’est donc au Heldscalla Studio qu’ont été enregistrés ces huit nouvelles compositions pour un résultat rêche, incisif et parfaitement équilibré qui sied à ravir à ce genre de Thrash vieille école que défend bec et ongle Mortal Scepter depuis maintenant plus d’une décennie.

Car en dépit de toutes ces années de silence, rien n’a vraiment changé du côté de Mortal Scepter dont le Thrash continue de lorgner ouvertement du côté de la scène allemande des années 80. Alors forcément ce sont encore une fois les mêmes noms qui viennent en tête à l’écoute d’Ethereal Dominance mais qui peut bien se targuer aujourd’hui de faire du Thrash à l’européenne sans être influencé par Kreator, Destruction ou Sodom ? Probablement pas grand monde...
Quoi qu’il en soit, c’est en très grande forme que nous revient Mortal Scepter à en juger par la cadence soutenue qui nous est imposée à l’écoute de ces quarante-deux minutes. Tout en riffs et en nerfs, le groupe reprend sans sourciller le chemin de ce Thrash véloce mené pour l’essentiel à coups de toupa-toupa plus ou moins rapides (enfin plus que moins quand même) et qui en dépit d’un caractère peut-être un poil redondant n’en restent pas moins redoutables d’efficacité. Heureusement les compositions de Mortal Scepter sont ainsi faites qu’il n’est pas rare de voir le groupe changer de braquet (parfois pour quelques passages qui d’ailleurs ne manquent pas de groove comme cette excellente séquences entendue sur "Redshifting To Death" à compter de 1:25) afin de rompre avec une certaine monotonie pouvant s’installer lors de ces nombreuses cavalcades et autres galopades endiablées. Et si derrière ses fûts Guillaume Brognard ne semble pas particulièrement adepte de blasts, on trouve tout de même quelques séquences un petit peu plus radicales comme par exemple sur "Omegacide Deadrays", "Submit To The Crave" et "Sense Ablation" sur lesquels le Français se plaît effectivement à distribuer quelques frappes un poil plus énervées.
Mais si la batterie remplie correctement sont office (à titre personnel je n’aurai pas été contre davantage de blasts), ce sont surtout les riffs particulièrement affûtés et nerveux de Lucas Scellier et Maxime Carré qui donnent véritablement le ton tout au long de l’album. Pied au plancher et couteau entre les dents, nos deux chevelus ne font jamais semblant, exécutant à toute berzingue leurs riffs technico-mélodiques particulièrement incisifs avec une générosité et une intensité des plus réjouissantes. Loin de s’en contenter, ces derniers nous régalent également tout au long de ces quarante-deux minutes de solos mélodiques particulièrement bien troussés. De "Ethereal Dominance" à 4:20 à "Blindsight" à 2:52 en passant par "Omegacide Deadrays" à 2:51, "Submit To The Crave" à 2:16, "Reverse Paradigm" à 2:31, "Sense Ablation" à 2:46 ou "Into The Wolves Den" à 0:42, difficile de ne pas succomber aux charmes de ces instants touchés par la grâce ni à l’envie de taper quelques poses en faisant au passage du "air guitar".
Si nous avons abordé jusque-là les cas respectifs de Guillaume, Lucas et Maxime, reste naturellement celui de Valentin qui derrière le micro et la basse ne démérite absolument pas. Si on aurait apprécié que cette dernière soit un petit peu plus expressive (plutôt discrète, on peut tout de même par moment la distinguer assez clairement), sa prestation derrière le chant ne souffre d’aucune remarque. À l’image des guitares et de la batterie, ses vocalises particulièrement abrasives et véhémentes contribuent elles-aussi à renforcer le haut niveau d’intensité qui caractérise Ethereal Dominance et ainsi à en faire un disque solide de bout en bout.

Effectivement, pas de déception à l’horizon puisque nos Dunkercquois, malgré six ans d’absence, n’ont rien perdu de leur panache, de leur agressivité et de leurs aptitudes mélodiques. De fait, Ethereal Dominance se hisse au niveau de son excellent prédécesseur qui en 2019 constituait déjà l’une des meilleures sorties Thrash hexagonales du moment. Certes, Mortal Scepter n’a rien de bien nouveau à offrir mais la qualité des riffs, des solos et des mélodies couplé à une intensité de tous les instants ou presque ainsi qu’à des constructions plus variées qu’il n’y parait de prime abord (que ce soit lors de titres à rallonges ou lors des compositions plus directes), font un fois de plus d’une telle formule la promesse d’un brulot Thrash de haute volée bien parti pour truster les premières marches du podium de fin d’année. Ils se sont fait attendre mais cela en valait la peine, bien joué messieurs.
Thrasho Amazon AxGxB
31 Octobre 2025 - 26 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
31/10/2025 10:49 		note: 8/10
Un des disques français de l'année ni plus ni moins, toujours aussi inspiré et virulent le combo nous offre en prime un disque mieux produit et plus dense que son pourtant très bon prédécesseur. Du pur Thrash sans concessions qui défoule et varie juste ce qu'il faut sans s'éterniser outre mesure... bref je valide ! Sourire

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Mortal Scepter
Thrash
2025 - Xtreem Music
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs : (1)  8/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Mortal Scepter
 Mortal Scepter
Thrash - 2012 - France		   

tracklist
01.   Ethereal Dominance  (06:02)
02.   Redshifting To Death  (03:49)
03.   Blindsight  (04:50)
04.   Omegacide Deadrays  (04:03)
05.   Submit To The Crave  (04:30)
06.   Reverse Paradigm  (04:42)
07.   Sense Ablation  (04:22)
08.   Into The Wolves Den  (10:10)

Durée : 42:28

line up
parution
9 Septembre 2025

voir aussi
Mortal Scepter
 Mortal Scepter
Where Light Suffocates
2019 - Xtreem Music		   
Mortal Scepter / Deathroned
 Mortal Scepter / Deathroned
Mortal Scepter / Deathroned (Split 12")
2018 - Dying Victims Productions		   
Mortal Scepter
 Mortal Scepter
As Time Sharpens The Sentence (EP)
2015 - Unspeakable Axe Records		   

Essayez aussi
Condition Critical
 Condition Critical
Extermination Plan
2016 - Autoproduction		   
Hexecutor
 Hexecutor
Poison, Lust And Damnation
2016 - Armée de la Mort Records		   
Slayer
 Slayer
Reign In Blood
1986 - American Recordings		   
Anthrax
 Anthrax
Attack Of The Killer B's (Compil.)
1991 - Island Records		   
Reclusion
 Reclusion
Shell Of Pain
2001 - Listenable Records		   

Mortal Scepter
Ethereal Dominance
Lire la chronique
Last Retch
Abject Cruelty
Lire la chronique
Body Void
Ruins
Lire la chronique
Răzbunare
Taci... Lasă armele să vorb...
Lire la chronique
Dome Runner
Protocol Spasm (EP)
Lire la chronique
Sad
Fullmoon's Bestial Awakening
Lire la chronique
Biohazard
Divided We Fall
Lire la chronique
Sans Roi
Le rêve & la vie
Lire la chronique
Nexion
Sundrung
Lire la chronique
Elder
Liminality / Dream State Re...
Lire la chronique
Today Is The Day
No Good To Anyone
Lire la chronique
Hedonist
Scapulimancy
Lire la chronique
Revocation
New Gods, New Masters
Lire la chronique
Kold
Det falmede håb
Lire la chronique
Ormagoden
Purphoros
Lire la chronique
A Blaze in the Parisian Sky
Dødsforakt + Raumer + porc ...
Lire le live report
Hateful Abandon
Threat
Lire la chronique
Mental Maze
Here Goes Nothing (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Bringer Of Drought
Lire la chronique
Electrocutioner
Harbinger
Lire la chronique
Debilitated
As The Vine's Break The Nec...
Lire la chronique
Angurvadal
Vetr + Blodskald (Compil.)
Lire la chronique
Inner Light
NOVA
Lire la chronique
Carn
Colors With Your Flesh (EP)
Lire la chronique
Godflesh
Selfless
Lire la chronique

Lire la chronique
Ungoliath
Shadows of the Eclipse
Lire la chronique
Vio-Lence
Oppressing The Masses
Lire la chronique
Baest
Colossal
Lire la chronique
Ex Tenebris Lux Acte VII
Gravekvlt + Zöldïer Noïz
Lire le live report