chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
384 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Ludwiglio		   
Fly!
 Fly! - ...Or Die! (C)
Par KHÂ-O		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   

Lychgate - Also sprach Futura

Chronique
Lychgate Also sprach Futura (EP)
Après trois LP (presque) parfaits, ça met un petit coup au moral de voir LYCHGATE revenir aux affaires avec seulement un petit EP de vingt minutes. En effet, « Also Sprach Futura » ne contient que quatre titres mais ces derniers raviront cependant les fans, de la première comme de la dernière heure.

« Incarnate » donne le ton. Si nous retrouvons le positionnement fort de l’orgue, nous noterons surtout un retour de tempos et de chants plus spécifiquement black metal, chose que confirmera ensuite « Progeny of the Singularity » même si les vocaux se positionnent plus sur des tonalités doom death que criardes. En revanche, les amateurs de CODE ou d’ARCTURUS retrouveront avec plaisir la qualité des voix claires propres aux genres progressifs. Un terrain connu donc, voire étonnamment plus abordable et compréhensible si tant est que l’on se soit déjà coltiné la discographie des Anglais. Je n’aurai pas l’outrecuidance de parler de « réchauffé » ou de « redite », ce sont ici des termes maudits, mais il est indéniable que si l’on a toléré « The Contagion in Nine Steps », les morceaux présentés se révèlent bien plus accessibles que par le passé, sans pour autant tomber dans la facilité, un autre mot banni du vocabulaire du groupe.

Après, est-ce dû au fait que j’ai du mal à m’immerger dans l’EP ou que je suis tout simplement immunisé au venin black doom expérimental, je trouve que la proposition a du mal à rivaliser avec ses ainées, en termes d’intensité, d’inventivité, d’atmosphère, ce retour dans le concret (« Simulacrum ») n’atteignant ni l’intensité de « Lychgate » ni le difforme des deux disques suivants, tout en clamant haut et fort que ces mecs se situent très au-dessus du lot et que la moindre de leurs flatulences contient suffisamment de fumet pour inspirer une trilogie. C’est une vérité.

Il reste qu’en réécoutant ce disque, si j’en comprends l’intention et en apprécie le surcroit de violence, je trouve qu’à la différence des sorties précédentes il n’apporte rien à ce qui a déjà été dit, ce qui ne fut jamais le cas par le passé : chaque LP se présentait à nous avec son lot de nouveautés, d’expérimentations, de prises de risques également, là où ces quatre morceaux ne font finalement que recycler des structures déjà entendues, réduisant l’influence de l’orgue pour revenir à quelque chose de plus dur mais pas forcément de plus intéressant. Aussi je vois cet EP comme une façon simple de découvrir LYCHGATE, de se familiariser avec sa musique avant de rentrer dans le vif du sujet que sont les trois LP, d’un niveau d’exigence supérieur.

À ma connaissance, les Anglais ne se sont pas séparés, nous pouvons donc légitimement espérer une nouvelle sortie et ce même s’il n’a jamais fallu plus de trois ans à LYCHGATE pour proposer du neuf… De la patience il te faudra pour à nouveau écouter une musique qui te fait sentir petit et insignifiant.
Thrasho Amazon Sosthène
27 Septembre 2025 - 48 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Lychgate
Black Doom Metal
2020 - Debemur Morti Productions
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  3.6/5

plus d'infos sur
Lychgate
 Lychgate
Doom Black Metal Expérimental - 2011 - Royaume-Uni		   

formats
tracklist
01.   Incarnate  (02:55)
02.   Progeny of the Singularity  (05:39)
03.   Simulacrum  (05:40)
04.   Vanity Ablaze  (06:10)

Durée : 20:24

line up
parution
13 Mars 2020

voir aussi
Lychgate
 Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
2015 - Blood Music		   
Lychgate
 Lychgate
The Contagion in Nine Steps
2018 - Blood Music		   
Lychgate
 Lychgate
Lychgate
2013 - Mordgrimm		   

Essayez aussi
Verbum
 Verbum
Exhortation to the Impure
2022 - Iron Bonehead Productions		   
P.H.O.B.O.S.
 P.H.O.B.O.S.
Bleaker Beater
2021 - Megaton Mass Products		   
Mudbath
 Mudbath
Corrado Zeller
2015 - Lost Pilgrims		   
ΚΕΝΌΣ
 ΚΕΝΌΣ
Inner Rituals
2018 - BloodCrown Records		   
Atriarch
 Atriarch
Forever The End
2011 - Seventh Rule Recordings		   

Lychgate
Also sprach Futura (EP)
Lire la chronique
Fvneral Fvkk
Carnal Confessions
Lire la chronique
Entretien avec Tanork
Lire le podcast
Mesfetor
Manifest II (EP)
Lire la chronique
Fly!
...Or Die!
Lire la chronique
Desaster
Kill All Idols
Lire la chronique
Entretien avec GURKKHAS
Lire le podcast
Electric Wizard
Black Magic Rituals & Perve...
Lire la chronique
Carach Angren
The Cult of Kariba (EP)
Lire la chronique
Gestation
Sentient Tumor
Lire la chronique
Entrails
Grip Of Ancient Evil
Lire la chronique
Entretien avec Kanine
Lire le podcast
Hellish Form
Remains
Lire la chronique
Metal Assault 44 - Thrash Metal Assault
Lire l'interview
Dome Runner
Conflict State Design
Lire la chronique
Gjendød
Svekkelse
Lire la chronique
Lord Valtgryftåke
Hordes Of The Blackwinds (EP)
Lire la chronique
Panzerchrist
Maleficium - Part 2
Lire la chronique
Bergsvriden
I haggans afton
Lire la chronique
Majestic Major
The Belfry of the Wasteland...
Lire la chronique
Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre
Thunder Of War Forlorn (Spl...
Lire la chronique
Heresie
Balades Catarthiques Aux Se...
Lire la chronique
Gnaw Their Tongues
The Genesis of Light
Lire la chronique
Heruvim
Mercator
Lire la chronique
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
Ayreon
Lire le live report
Ashen
Leave The Flesh Behind
Lire la chronique
Today Is The Day
Pain Is A Warning
Lire la chronique
Reverence To Paroxysm
Lux Morte
Lire la chronique
Vardan
Night's Darkened Knells
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère