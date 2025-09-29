chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
506 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par Ikea		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Fly!
 Fly! - ...Or Die! (C)
Par KHÂ-O		   
Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   

Shrimpaler - Already Doomed

Chronique
Shrimpaler Already Doomed (EP)
Les organisateurs du Thrash Metal Assault le rappelait dans leur récent interview, il y a ces dernières années un réel engouement, y compris en France, pour le thrash, et ce quelle que soit sa forme : rétrograde, technique, pur ou coupé à d’autres genres, c’est une déferlante internationale de nouvelles formations. L’Hexagone n’étant donc pas en reste, c’est aujourd’hui au tour de SHRIMPALER de faire parler de lui grâce à sa première réalisation discographique : l’EP « Already Doomed ». Une sortie somme toute assez riche puisque nous allons y trouver six titres pour une durée de vingt minutes, nous avons connu groupes plus pingres.

La pochette donne le ton : sombre, agressive, proche de l’esprit death metal tant au niveau de la calligraphie que du dessin, ce dernier me rappelant par exemple le travail réalisé pour « The Entombment of Chaos » de SKELETAL REMAINS. Cependant, la comparaison n’ira pas plus loin car le style pratiqué par les Lyonnais regarde clairement du côté d’un crossover frontal où la dimension hardcore est prégnante, tant au niveau des riffs (les accords lâchés ainsi que les ralentissements de « They’re Already Doomed » ne sauraient mentir) que du chant, davantage hxc metal que typiquement thrash, ce qui renforce d’ailleurs la hargne rugueuse qui se dégage de la musique.

Oui, le quatuor fait rapidement forte impression. Dès les premières écoutes de cette production maison assurée par le chanteur – bassiste, dès le premier riff de « From the Bottom of The », dès les premiers chœurs rugueux, dès les premiers aller-retour, on entend que s’il s’agit à priori d’une première expérience pour les musiciens, ils jouissent déjà d’une solide assise technique qui leur permet d’écrire sans efforts des chansons accrocheuses aux rythmiques variées passant allégrement (à ta mémoire, Claude) d’instants très New York Style, et je pense notamment à MADBALL au cours de « Deep Hole » ou sur l’introduction de « His Eyes Open », à des mosh parts plus stylistiquement metal mais de l’école où les solos sont bannis. Et, toujours, le résultat se montre brut (de décoffrage ajouteront les gens du BTP), quelques blasts bien amenés (« And Sighs ») finissant de rendre l’EP roboratif à souhait.

Évidemment, ce n’est encore qu’une première apparition sur la scène française et ce jet corrosif va devoir être rapidement confirmé par une suite peut-être plus conséquente afin d’inscrire le nom de SHRIMPALER sur la liste des formations à suivre de près mais, en attendant ce jour, « Already Doomed » fait mieux que simplement tenir la route : dans un registre pourtant ultra balisé où la surprise est rare, le quatuor parvient à emporter une adhésion franche, sans esbroufe, sans effets de manche, pour le plus grand honneur de la région Rhônes-Alpes dont le vivier de talents ne cesse d’enfler.
Thrasho Amazon Sosthène
29 Septembre 2025 - 109 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Shrimpaler
Thrash Metal Crossover
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Shrimpaler
 Shrimpaler
Thrash Metal Crossover - 2025 - France		   

formats
  • Digital / 19/09/2025 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 19 Septembre 2025

tracklist
01.   From the Bottom of The  (03:04)
02.   Deep Hole  (02:52)
03.   His Eyes Open  (02:34)
04.   Look at the Shit Above  (02:44)
05.   And Sighs  (03:33)
06.   They're Already Doomed  (05:51)

Durée : 20:38

line up
Essayez aussi
Suicidal Tendencies
 Suicidal Tendencies
Lights... Camera... Revolution!
1990 - Epic Records		   
Drain
 Drain
Living Proof
2023 - Epitaph Records		   
Drain
 Drain
California Cursed
2020 - Revelation Records		   
Municipal Waste
 Municipal Waste
The Art Of Partying
2007 - Earache Records		   
Carnivore
 Carnivore
Carnivore
1985 - Roadrunner Records		   

Shrimpaler
Already Doomed (EP)
Lire la chronique
Décryptal
Simulacre
Lire la chronique
Angerot
Seofon
Lire la chronique
Gangrëne
S'en aller (EP)
Lire la chronique
Nocturnus
The Key
Lire la chronique
Lychgate
Also sprach Futura (EP)
Lire la chronique
Fvneral Fvkk
Carnal Confessions
Lire la chronique
Entretien avec Tanork
Lire le podcast
Mesfetor
Manifest II (EP)
Lire la chronique
Fly!
...Or Die!
Lire la chronique
Desaster
Kill All Idols
Lire la chronique
Entretien avec GURKKHAS
Lire le podcast
Electric Wizard
Black Magic Rituals & Perve...
Lire la chronique
Carach Angren
The Cult of Kariba (EP)
Lire la chronique
Gestation
Sentient Tumor
Lire la chronique
Entrails
Grip Of Ancient Evil
Lire la chronique
Entretien avec Kanine
Lire le podcast
Hellish Form
Remains
Lire la chronique
Metal Assault 44 - Thrash Metal Assault
Lire l'interview
Dome Runner
Conflict State Design
Lire la chronique
Gjendød
Svekkelse
Lire la chronique
Lord Valtgryftåke
Hordes Of The Blackwinds (EP)
Lire la chronique
Panzerchrist
Maleficium - Part 2
Lire la chronique
Bergsvriden
I haggans afton
Lire la chronique
Majestic Major
The Belfry of the Wasteland...
Lire la chronique
Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre
Thunder Of War Forlorn (Spl...
Lire la chronique
Heresie
Balades Catarthiques Aux Se...
Lire la chronique
Gnaw Their Tongues
The Genesis of Light
Lire la chronique
Heruvim
Mercator
Lire la chronique
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
Ayreon
Lire le live report