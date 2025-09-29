Shrimpaler - Already Doomed Chronique Already Doomed (EP)

Thrash Metal Assault le rappelait dans leur récent thrash, et ce quelle que soit sa forme : rétrograde, technique, pur ou coupé à d’autres genres, c’est une déferlante internationale de nouvelles formations. L’Hexagone n’étant donc pas en reste, c’est aujourd’hui au tour de SHRIMPALER de faire parler de lui grâce à sa première réalisation discographique : l’EP « Already Doomed ». Une sortie somme toute assez riche puisque nous allons y trouver six titres pour une durée de vingt minutes, nous avons connu groupes plus pingres.



La pochette donne le ton : sombre, agressive, proche de l’esprit death metal tant au niveau de la calligraphie que du dessin, ce dernier me rappelant par exemple le travail réalisé pour SKELETAL REMAINS. Cependant, la comparaison n’ira pas plus loin car le style pratiqué par les Lyonnais regarde clairement du côté d’un crossover frontal où la dimension hardcore est prégnante, tant au niveau des riffs (les accords lâchés ainsi que les ralentissements de « They’re Already Doomed » ne sauraient mentir) que du chant, davantage hxc metal que typiquement thrash, ce qui renforce d’ailleurs la hargne rugueuse qui se dégage de la musique.



Oui, le quatuor fait rapidement forte impression. Dès les premières écoutes de cette production maison assurée par le chanteur – bassiste, dès le premier riff de « From the Bottom of The », dès les premiers chœurs rugueux, dès les premiers aller-retour, on entend que s’il s’agit à priori d’une première expérience pour les musiciens, ils jouissent déjà d’une solide assise technique qui leur permet d’écrire sans efforts des chansons accrocheuses aux rythmiques variées passant allégrement (à ta mémoire, Claude) d’instants très New York Style, et je pense notamment à mosh parts plus stylistiquement metal mais de l’école où les solos sont bannis. Et, toujours, le résultat se montre brut (de décoffrage ajouteront les gens du BTP), quelques blasts bien amenés (« And Sighs ») finissant de rendre l’EP roboratif à souhait.



