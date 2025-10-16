Dead Heat - Process Of Elimination Chronique Process Of Elimination

C’est comme ça, les gros labels - ceux qui furent un temps des défricheurs de talents et des pourvoyeurs d’albums devenus aujourd’hui de véritables classiques - ne prennent désormais plus de risques et ne signent finalement que des groupes ayant déjà fait leurs preuves ailleurs. Après un split en compagnie de Mindforce sur The Feral Planet, deux albums forts sympathiques chez Edgewood Records et Triple B Records et un excellent EP paru chez Tankcrimes (sans compter quelques sorties de moindres envergures), les Californiens de Dead Heat n’ont fait qu’enchainer les occasions de miser sur eux. C’est ce qu’a fait enfin récemment Metal Blade Records en accueillant dans ses rangs la formation d’Oxnard qui l’année prochaine célèbrera déjà ses dix ans de carrière.



Comme souvent dans ce genre d’occasions, c’est avec la sortie d’un nouvel album que les deux parties ont choisi de sceller leur collaboration (en plus d’un contrat en bonne et due forme). Troisième album de Dead Heat paru la semaine dernière, Process Of Elimination est une fois de plus illustré par le talentueux Hayden Hall aka Sick Slice (Dipygus, Suffer No Fouls, Living In Fear, Gatecreeper, Devil Master...). Mais aussi doué soit-il, je trouve son travail ici un poil moins engageant et aurait préféré quelque chose de plus dégoulinant ou de plus agressif. M’enfin, on a vu pire et ce n’est clairement pas cette réalisation qui me tiendra à l’écart de l’un des albums Thrash / Crossover de l’année. Eh oui, rien que ça !



L’un des avantages à signer sur un label de la trempe de Metal Blade Records sont les moyens mis à disposition d’un bout à l’autre de la chaîne à commencer par le passage en studio. Dead Heat a ainsi fait appel au producteur Paul Figueroa (Alice In Chains, Jerry Cantrell, Ghost, Marty Friedman, Rush, Shadows Fall, Trivium...) afin d’assurer d’une main de maître la production de ce troisième longue-durée. Sans surprise, celui-ci offre aux Californiens un son aux petits oignons taillé pour rendre justice à ces riffs assassins et à ces cavalcades Thrash / Crossover particulièrement haletantes.



Mais avant de m’épancher sur les qualités nombreuses et indiscutables de ce troisième album, laissez-moi brièvement vous parler de la seule petite chose qui me chagrine à l’écoute de Process Of Elimination. Si les riffs sont la base de tout album de Thrash / Crossover digne de ce nom, le rythme en est une autre. Certes, son importance est probablement moindre mais il convient pour autant de ne pas minimiser son rôle et son impact sur la bonne tenue d’un album. Bref, tout cela pour vous dire qu’un interlude suivi d’un titre instrumental pour prêt de trois minutes et trente secondes combinées n’est peut-être pas la meilleure idée qu’ait eu Dead Heat pour ne pas faire retomber le soufflé... Certes, "DH Stomp" vient remettre un peu le bazar après un "Seventh Gate" en mode Stargate SG-1 mais passé 1:27 nous voilà reparti pour une nouvelle introduction le temps de lancer cette fois-ci "Solace Denied". Un petit ventre-mou qui aurait probablement pu être évité en plaçant ces deux titres de manière plus judicieuse. M’enfin bon, peut-être que je chipote un peu...



Le reste n’est qu’une énième ré-interprétation réussie d’une formule vieille de plus de trente ans. Prenez un peu de Slayer par-ci, un peu une Cro-Mags et de Leeway par là, une pincée de Sepultura et de Megadeth, une touche de Nuclear Assault et de Dark Angel et voilà grosso-modo ce qui vous attend à l’écoute de Process Of Elimination. Non, tout cela n’a effectivement rien de très original mais est-ce bien important lorsque l’on a des riffs aussi incisifs que ceux dispensés par Justin Ton et Ricky Garcia sur "Perpetual Punishment" à 0:32 ou 2:04, "Hidebound" à 0:31, "Solace Denied" à 0:42 ou les premières secondes de « By My Will » ? Lorsque l’on a des accélérations aussi redoutables que celles offertes sur "Perpetual Punishment" à 0:52, « Annihilation » Nation" à 3:04, "Hidebound" à 0:39, "Solace Denied" à 0:51, "By My Will" à 0:09 ou "Process Of Elimination" à 1:44 ? Lorsque l’on peut se déglinguer la nuque aussi vigoureusement que sur les breaks de "Perpetual Punishment" à 2:38, "Annihilation Nation" à 2:21, "Hidebound" à 2:16, "DH Stomp" ou "Solace Denied" à 2:54 ? Je ne suis vraiment pas certain...

Ajoutez à cela tout un tas de leads et de solos mélodiques particulièrement bien troussés ("Perpetual Punishment" à 1:22 et 2:24, "Annihilation Nation" à 1:18 et 3:04, "Hidebound" à 1:20...), une basse vibrante rappelant pas mal celle de Dan Lilker sur Handle With Care, quelques petits passages acoustiques plutôt sympathiques servis en guise d’introduction (sur "Perpetual Punishment") et de conclusion (sur "Hatred Bestowed") et vous voilà avec un cahier des charges scrupuleusement respecté.



Metal Blade Records ou non, Dead Heat continue son petit bonhomme de chemin au son d’un Thrash / Crossover toujours aussi cool et efficace. Certes, ce passage sur une maison bénéficiant d’un tel rayonnement ne pourra qu’être bénéfique pour les Californiens (plus grande exposition dans les magasins et ailleurs, plus de festivals, plus de plateaux...) mais qualitativement parlant, cela ne change absolument rien en ce qui concerne Process Of Elimination sur lequel Dead Heat continue de faire ce qu’il faisait jusque-là sans rien chambouler d’une formule dont il n’a d’ailleurs jamais eu la paternité. Bref, si malgré mon lobbying effectué depuis maintenant quelques années vous n’aviez encore jamais posés vos oreilles sur la musique du groupe d’Oxnard, il serait peut-être temps de faire ce qu’il faut afin de ne pas être largué. Certes, le genre a enfanté plus mémorable et incontournable mais cela n’a jamais empêché les Californiens de toujours très bien se défendre. Ils le prouvent ici une fois de plus.

