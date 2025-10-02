chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
449 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Unleashed
 Unleashed - Fire Upon Your ... (C)
Par Deathrash.		   
Shrimpaler
 Shrimpaler - Already Doomed... (C)
Par Niktareum		   
Gawthrop
 Gawthrop - Kuboa (C)
Par Krokodil		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
Dying Remains
 Dying Remains - Merciless S... (C)
Par AxGxB		   
Grave Hex
 Grave Hex - Vermian Death (C)
Par Sosthène		   
Décryptal
 Décryptal - Simulacre (C)
Par Keyser		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Fly!
 Fly! - ...Or Die! (C)
Par KHÂ-O		   
Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   

Syllogomania - Syllogomania

Chronique
Syllogomania Syllogomania
Dans le milieu du black metal comme ailleurs, les one-woman band sont aussi rares que les jours de sobriété de feu Philippe Léotard. Cependant, la jeune (naissance en 1995) musicienne Anna Irena Groo ne s’en laisse pas compter et, au regard du nombre de groupes où elle est créditée principalement à la guitare ainsi qu’au chant, nous pouvons tabler sur le fait que son nouveau projet SYLLOGOMANIA va bénéficier de toute cette expérience acquise. Ainsi, dans ce LP éponyme, l’artiste gère tout (chant, basse, guitare) à l’exception de la batterie qui est programmée. Mais comme c’est elle qui la programme, cela nécessite tout de même de connaître suffisamment l’instrument pour écrire des parties humainement jouables, c’est du boulot, de la réflexion, je ne dénigre pas l’appel à la boîte à rythmes.

Un peu à l’image de la photo qui illustre la formation sur sa page Metal Archives, la musique respire l’amateurisme. Ce n’est pas vraiment un reproche en soi mais cette pose encapuchonnée devant le compteur électrique avec le VTT pour aller faire des courses en arrière-plan, ça ne respire pas vraiment le black tel qu’on a l’habitude de le concevoir, à moins que ce cliché soit justement là pour briser les codes, auquel cas c’est une réussite incontestable. Il reste que je brode longuement sur les à-côtés car je n’ai finalement pas grand-chose à raconter sur les compositions en elles-mêmes. Au mieux, nous pourrons être agréablement surpris par le grain de voix très rauque de la chanteuse, sur ce point elle met à l’amende pas mal de mecs, ou encore par l’absence de claviers, une facilité souvent préjudiciable. Il ne faudra pas non plus se laisser tromper par les premières mesures, plutôt exécrables en termes de son de basse notamment, du morceau éponyme car la suite va venir s’inscrire dans une logique bien plus directe et radicale, l’auteure n’étant pas là pour enfiler les fameuses perles, expression fort à propos pour évoquer un disque de BM puisqu’elle renvoie à l’inutile occupation d’égrener un chapelet.

Il faudrait encore reconnaître la capacité d’A.I.G à composer des titres longs, jusqu’à huit minutes, sans que l’auditeur n’ait trop le sentiment de redite, ce qui est déjà en soi une vraie réussite. Néanmoins, en dépit d’atouts certains, je ne parviens pas à entrer dans cet univers peut-être trop polonais pour moi. Logo incompréhensible, pochette en mode « j’ai pris le mur de ma chambre et il y a de la moisissure », photo promotionnelle qui fait tout sauf rêver, il reste une production honorable, une volonté d’agression séduisante, des riffs empreints de noirceur, ce travail méritant une déférence. Cependant, écoute après écoute, je reste hermétique, ou insensible (la batterie hyper basique en introduction de « Drink the Fire, Fan the Flames », un être vivant ferait évidemment mieux) aux efforts créatifs fournis. Toutefois, ces réserves n’ont pas dû beaucoup gêner le label portugais Loudriver Records puisqu’il propose l’EP aux formats cassette et CD, la chic initiative.

Pour conclure, je ne crois que très moyennement au potentiel artistique de SYLLOGOMANIA sur le long terme et j’imagine difficilement le projet devenir autre chose que ce qu’il est actuellement : l’expression digitale d’un soi torturé rendu possible par la technologie mais qui n’intéressera sans doute pas grand monde en dehors d’un cercle national restreint. L’avenir me donnera peut-être tort, c’est tout ce que je souhaite au groupe.
Thrasho Amazon Sosthène
2 Octobre 2025 - 48 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Syllogomania
Black Metal
2025 - Loudriver Records
notes
Chroniqueur : 6/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Syllogomania
 Syllogomania
Black Metal - 2021 - Pologne		   

formats
  • Digital / 24/10/2025 - Indépendant
  • CD, K7 / 24/10/2025 - Loudriver Records

nouveaute
A paraître le 24 Octobre 2025

tracklist
01.   Syllogomania  (06:03)
02.   Drink the Fire, Fan the Flames  (04:14)
03.   Of Emptiness  (06:27)
04.   Slumber  (07:28)
05.   Modlitwa  (08:22)

Durée : 32:34

line up
  • A.I.G / Chant, Instruments

Essayez plutôt
Eisenkult
 Eisenkult
…Vom Himmel, Hoch Herab
2021 - Purity Through Fire		   
Hulder
 Hulder
De Oproeping Van Middeleeuwse Duisternis (Compil.)
2019 - Our Ancient Future Records		   
Almyrkvi
 Almyrkvi
Umbra
2017 - Ván Records		   
Katharsis
 Katharsis
VVorld VVithout End
2006 - Norma Evangelium Diaboli		   
Grieve
 Grieve
Funeral
2022 - Werewolf Records		   

Cénotaphe
Chimères
Lire la chronique
Syllogomania
Syllogomania
Lire la chronique
Unleashed
Fire Upon Your Lands
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Octobre 2025
Jouer à la Photo mystère
Gawthrop
Kuboa
Lire la chronique
Grave Hex
Vermian Death
Lire la chronique
Dying Remains
Merciless Suffering
Lire la chronique
Shrimpaler
Already Doomed (EP)
Lire la chronique
Décryptal
Simulacre
Lire la chronique
Angerot
Seofon
Lire la chronique
Gangrëne
S'en aller (EP)
Lire la chronique
Nocturnus
The Key
Lire la chronique
Lychgate
Also sprach Futura (EP)
Lire la chronique
Fvneral Fvkk
Carnal Confessions
Lire la chronique
Entretien avec Tanork
Lire le podcast
Mesfetor
Manifest II (EP)
Lire la chronique
Fly!
...Or Die!
Lire la chronique
Desaster
Kill All Idols
Lire la chronique
Entretien avec GURKKHAS
Lire le podcast
Electric Wizard
Black Magic Rituals & Perve...
Lire la chronique
Carach Angren
The Cult of Kariba (EP)
Lire la chronique
Gestation
Sentient Tumor
Lire la chronique
Entrails
Grip Of Ancient Evil
Lire la chronique
Entretien avec Kanine
Lire le podcast
Hellish Form
Remains
Lire la chronique
Metal Assault 44 - Thrash Metal Assault
Lire l'interview
Dome Runner
Conflict State Design
Lire la chronique
Gjendød
Svekkelse
Lire la chronique
Lord Valtgryftåke
Hordes Of The Blackwinds (EP)
Lire la chronique
Panzerchrist
Maleficium - Part 2
Lire la chronique