chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
564 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Abigail Williams
 Abigail Williams - A Void W... (C)
Par Jean-Clint		   
Cénotaphe
 Cénotaphe - Chimères (C)
Par Sosthène		   
Unleashed
 Unleashed - Fire Upon Your ... (C)
Par Deathrash.		   
Shrimpaler
 Shrimpaler - Already Doomed... (C)
Par Niktareum		   
Gawthrop
 Gawthrop - Kuboa (C)
Par Krokodil		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
Dying Remains
 Dying Remains - Merciless S... (C)
Par AxGxB		   
Grave Hex
 Grave Hex - Vermian Death (C)
Par Sosthène		   
Décryptal
 Décryptal - Simulacre (C)
Par Keyser		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Fly!
 Fly! - ...Or Die! (C)
Par KHÂ-O		   
Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   

Abigail Williams - A Void Within Existence

Chronique
Abigail Williams A Void Within Existence
ABIGAIL WILLIAMS est un groupe que j’ADORE. Ah non, je le DÉTESTE. Ah mais non, je l’AIME BIEN en fait ! Attends… Je ne sais plus où j’en suis… Alors… Ah voilà ! ABIGAIL WILLIAMS, chaque album me procure des sensations différentes. Donc le groupe en lui-même, je ne peux pas dire que j’en suis un fan ou un détracteur. C’est en fonction de chaque opus. Je n’ai pas accroché à In The Shadow Of A Thousand Suns (2008), encore moins à In The Absence Of Light (2010). La révélation s’est faite avec Becoming (2012) que j’ai poncé comme un fou, mais l’excitation a été calmée avec The Accuser (2015) qui m’a ennuyé, fortement. Et enfin, Walk Beyond The Dark (2019) est parvenu à relancer mon intérêt au plus haut point. Majestueusement composé, riche en ambiances et en émotions, il était parfaitement maîtrisé dans sa construction. Le groupe avait été capable de faire évoluer les morceaux avec finesse, sans jamais tomber dans l'excès gratuit. Voici maintenant A Void Within Existence en 2025 et je me doutais bien qu’il y avait de fortes chances pour que je ne l’apprécie pas. C’est le cas…

Mais d’abord, qui compose ABIGAIL WILLIAMS désormais ? Voyons, voyons… Ken Sorceron est toujours là, mais apparemment c’est le seul ! Le chanteur/guitariste s’est débarrassé de tous ses anciens camarades et en a trouvé de nouveaux. Tout d’abord, le guitariste Vance Valenzuela, membre de la formation de death metal VALE OF PNATH. Rien d’étonnant puisque Sorceron en fait aussi partie depuis 2020. À la basse, John Porada, ancien de NACHTMYSTIUM, WOLVHAMMER et DEADNIGHT. Deux autres musiciens sont invités : le batteur Mike Heller, déjà présent sur l’album précédent, et le fameux James Murphy d’OBITUARY, TESTAMENT ou encore DEATH, pour une apparition sur un seul titre : « Life, Disconnected ».

Je pense que la liste des groupes cités est un bon moyen de comprendre ce qui va me déranger dans ce nouvel album. Ils n’ont pratiquement rien de black metal et ce sont des musiciens expérimentés. Et moi, je ne suis pas un grand amateur de musique. Je suis un amateur de black metal. Alors quand j’écoute ces 7 compositions, je fais la grimace parce qu’elles ne me font voyager nulle part. J’entends des instruments qui jouent leur truc, j’imagine uniquement des quadras barbus en train de se pincer la lèvre inférieure avec leurs dents pendant qu’ils grattent une guitare ou une basse ou tapent sur des fûts. Cette frustration de ne pas être transporté où que ce soit, c’est celle que j’avais ressentie avec d’autres groupes tout aussi salués et réputés : SECRETS OF THE MOON, CULTES DES GHOULES… Ce ne sont pas des groupes qui jouent le même style, mais qui parviennent à me laisser totalement de marbre…

Je me sens un peu seul car j’entends beaucoup de commentaires positifs sur ces 45 minutes de jeu, mais je ne peux pas faire semblant d’être conquis. Je me doute que certains sont sensibles au travail qui est fourni, d’autant qu’il est extrêmement travaillé, avec des superpositions variées, avec un rythme coup de poing puissant. Mais ça ne me parle pas. ABIGAIL WILLIAMS reste pour moi un groupe imprévisible, capable du meilleur comme du moins convaincant. A Void Within Existence témoigne d’un virage musical trop technique pour que je me sente concerné.
Thrasho Amazon Sakrifiss
3 Octobre 2025 - 53 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
03/10/2025 11:25
Tu confirmes mon ressenti, je n'ai pas tout écouté de l'album mais ce que j'avais entendu ne m'avais pas convaincu tant ça partait dans tous les sens sans ligne directrice cohérente. Bref je passe mon tour (comme pour les derniers opus en date)...

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Abigail Williams
Black Metal etc.
2025 - Agonia Records
notes
Chroniqueur : 6/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  6.43/10

plus d'infos sur
Abigail Williams
 Abigail Williams
Black Metal etc. - 2004 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Life, Disconnected
02.   Void Within
03.   Nonexistence
04.   Still Nights
05.   Talk to Your Sleep
06.   Embrace the Chasm
07.   No Less than Death

Durée : 45:42

parution
18 Juillet 2025

voir aussi
Abigail Williams
 Abigail Williams
Becoming
2012 - Candlelight Records		   
Abigail Williams
 Abigail Williams
The Accuser
2015 - Candlelight Records		   
Abigail Williams
 Abigail Williams
In The Shadow Of A Thousand Suns
2008 - Candlelight Records		   
Abigail Williams
 Abigail Williams
Walk Beyond the Dark
2019 - Blood Music		   
Abigail Williams
 Abigail Williams
In The Absence Of Light
2010 - Candlelight Records		   

Essayez plutôt
Talv
 Talv
Entering a Timeless Winter
2017 - A Sad Sadness Song		   
Praeda
 Praeda
Eden... Hele
2003 - Sacral Productions		   
Liturgy
 Liturgy
Aesthethica
2011 - Thrill Jockey Records		   
Sargeist
 Sargeist
Feeding the Crawling Shadows
2014 - World Terror Committee Records		   
Horns
 Horns
Czerń
2018 - Einheit Produktionen		   

Disgrace
1990 (Compil.)
Lire la chronique
Death Feast Open Air 2025
AngelMaker + Brodequin + Ce...
Lire le live report
Blistering Rot
Primordial Masters (EP)
Lire la chronique
Abigail Williams
A Void Within Existence
Lire la chronique
Cénotaphe
Chimères
Lire la chronique
Syllogomania
Syllogomania
Lire la chronique
Unleashed
Fire Upon Your Lands
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Octobre 2025
Jouer à la Photo mystère
Gawthrop
Kuboa
Lire la chronique
Grave Hex
Vermian Death
Lire la chronique
Dying Remains
Merciless Suffering
Lire la chronique
Shrimpaler
Already Doomed (EP)
Lire la chronique
Décryptal
Simulacre
Lire la chronique
Angerot
Seofon
Lire la chronique
Gangrëne
S'en aller (EP)
Lire la chronique
Nocturnus
The Key
Lire la chronique
Lychgate
Also sprach Futura (EP)
Lire la chronique
Fvneral Fvkk
Carnal Confessions
Lire la chronique
Entretien avec Tanork
Lire le podcast
Mesfetor
Manifest II (EP)
Lire la chronique
Fly!
...Or Die!
Lire la chronique
Desaster
Kill All Idols
Lire la chronique
Entretien avec GURKKHAS
Lire le podcast
Electric Wizard
Black Magic Rituals & Perve...
Lire la chronique
Carach Angren
The Cult of Kariba (EP)
Lire la chronique
Gestation
Sentient Tumor
Lire la chronique
Entrails
Grip Of Ancient Evil
Lire la chronique
Entretien avec Kanine
Lire le podcast
Hellish Form
Remains
Lire la chronique
Metal Assault 44 - Thrash Metal Assault
Lire l'interview