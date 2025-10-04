chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
555 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Death Feast Open Air 2025
 Death Feast Open Air 2025 -... (R)
Par Keyser		   
Abigail Williams
 Abigail Williams - A Void W... (C)
Par Bras Cassé		   
Cénotaphe
 Cénotaphe - Chimères (C)
Par Sosthène		   
Unleashed
 Unleashed - Fire Upon Your ... (C)
Par Deathrash.		   
Shrimpaler
 Shrimpaler - Already Doomed... (C)
Par Niktareum		   
Gawthrop
 Gawthrop - Kuboa (C)
Par Krokodil		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
Dying Remains
 Dying Remains - Merciless S... (C)
Par AxGxB		   
Grave Hex
 Grave Hex - Vermian Death (C)
Par Sosthène		   
Décryptal
 Décryptal - Simulacre (C)
Par Keyser		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Fly!
 Fly! - ...Or Die! (C)
Par KHÂ-O		   

Brzask - Der Wanderer im Riesengebirge

Chronique
Brzask Der Wanderer im Riesengebirge
Imaginez un chroniqueur mexicain tombant sur un groupe de black metal français chantant deux ou trois morceaux en allemand. Il pourrait écrire :
« Ces Français auraient aimé naître ailleurs que dans le pays de Napoléon. »
Alors qu’en réalité, il s’agissait simplement d’une formation venue d’Alsace, désireuse de rendre hommage à une partie de ses racines…

Si l’on ne connaît pas le contexte, on dit des âneries, on imagine des choses sans avoir la moindre connaissance. Et on finit par répandre de fausses suppositions.

BRZASK est un groupe polonais.
Et là, certains vont bondir :
« Oh, il a choisi l’allemand pour le nom de son premier album ! Il aurait voulu naître ailleurs ! Ou peut-être qu’il est NS ! Oui, la langue allemande, c’est NS !!! »
Bon, on va se calmer et essayer d’analyser avec un peu plus de pertinence…

Donc : Brzask est un nom polonais qui signifie aurore.
Quant à Der Wanderer im Riesengebirge, c’est effectivement de l’allemand, et cela se traduit par « Le voyageur dans les Monts des Géants ».

Regardez bien la pochette :
On y voit les montagnes, on distingue un géant, et à gauche, un voyageur.
Ce lieu existe réellement : il s’agit de la chaîne des Krkonoše, à la frontière entre la Pologne et la Tchéquie. Et cette région a, historiquement, été marquée par une présence… allemande.

Sur les 7 morceaux de l’album, plusieurs confirment cette localisation :
« Ravens of Łomnica » : Łomnica est un village polonais situé précisément dans cette région.
« Spring of the Sacred Elbe » : fait référence à l’Elbe, rivière qui prend sa source dans ces montagnes.

BRZASK a donc été logique : à certains moments, il utilise une langue qui a marqué l’histoire du lieu qu’il évoque. Rien de plus.

« Sakrifiss, c’est intéressant, mais ça ne nous dit pas à quoi ressemble leur musique, ni si elle est bonne. Et moi, tu vois, je distingue toujours la musique de sa thématique… »

Ok, ok… Tu as bien raison de poser la question.

Parce qu’en fait, BRZASK est plus fidèle à ses origines qu’à sa thématique.
Et ceux qui attendaient un black atmosphérique, plongeant l’auditeur dans des montagnes brumeuses d’un autre temps, seront vite déboussolés… voire déçus.

Ces Polonais jouent un black rêche, puissant, direct.
Et ils n’hésitent pas à y injecter quelques influences death metal, ici ou là.
Certains passages, rares, introduisent des éléments mélodiques, mais sans forcément laisser une forte empreinte.

C’est bien là le problème de ce premier méfait : le manque de moments vraiment marquants, de ces instants qui donnent envie d’y revenir.
Même si, sur le moment, la hargne est palpable (par exemple sur « Ravens of Łomnica »), cela ne suffit pas à parler de réussite.

Et ce n’est pas parce que Dan Swanö s’est chargé du mastering que je vais changer d’avis…
Thrasho Amazon Sakrifiss
4 Octobre 2025 - 55 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Brzask
Black Metal
2025 - Vendetta Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Brzask
 Brzask
Black Metal - 2020 - Pologne		   

tracklist
01.   Intro
02.   Frozen Horizon
03.   Der Wanderer im Riesengebirge
04.   Ravens of Łomnica
05.   The Herbalist
06.   Spring of the Sacred Elbe
07.   A Tale of Sand and Fire

Durée : 39:04

parution
2 Mai 2025

Essayez aussi
Excommunicatio
 Excommunicatio
Kodex Luzifer
2023 - Vendetta Records		   
Marduk
 Marduk
Memento Mori
2023 - Century Media Records		   
Infinity
 Infinity
Non De Hac Terra
2013 - New Era Productions		   
Keys To The Astral Gates And Mystic Doors
 Keys To The Astral Gates And Mystic Doors
Keys To The Astral Gates And Mystic Doors (Démo)
2023 - Empty Pit Recordings		   
K.F.R.
 K.F.R.
Nihilist
2020 - Purity Through Fire		   

Brzask
Der Wanderer im Riesengebirge
Lire la chronique
Sterveling
Sterveling
Lire la chronique
Leviathan
Unfailing Fall Into Naught ...
Lire la chronique
Disgrace
1990 (Compil.)
Lire la chronique
Death Feast Open Air 2025
AngelMaker + Brodequin + Ce...
Lire le live report
Blistering Rot
Primordial Masters (EP)
Lire la chronique
Abigail Williams
A Void Within Existence
Lire la chronique
Cénotaphe
Chimères
Lire la chronique
Syllogomania
Syllogomania
Lire la chronique
Unleashed
Fire Upon Your Lands
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Octobre 2025
Jouer à la Photo mystère
Gawthrop
Kuboa
Lire la chronique
Grave Hex
Vermian Death
Lire la chronique
Dying Remains
Merciless Suffering
Lire la chronique
Shrimpaler
Already Doomed (EP)
Lire la chronique
Décryptal
Simulacre
Lire la chronique
Angerot
Seofon
Lire la chronique
Gangrëne
S'en aller (EP)
Lire la chronique
Nocturnus
The Key
Lire la chronique
Lychgate
Also sprach Futura (EP)
Lire la chronique
Fvneral Fvkk
Carnal Confessions
Lire la chronique
Entretien avec Tanork
Lire le podcast
Mesfetor
Manifest II (EP)
Lire la chronique
Fly!
...Or Die!
Lire la chronique
Desaster
Kill All Idols
Lire la chronique
Entretien avec GURKKHAS
Lire le podcast
Electric Wizard
Black Magic Rituals & Perve...
Lire la chronique
Carach Angren
The Cult of Kariba (EP)
Lire la chronique
Gestation
Sentient Tumor
Lire la chronique
Entrails
Grip Of Ancient Evil
Lire la chronique