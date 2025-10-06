Dehuman Reign - Dawn Of A Malefic Dominion Chronique Dawn Of A Malefic Dominion

Solide guerrier du Death d’outre-Rhin le quintet basé dans la capitale n’a pourtant jamais véritablement réussi à se faire un nom au-delà d’un cercle restreint de fans, et ce malgré des qualités musicales indéniables et un line-up à la solidité exemplaire qui n’a pas bougé d’un iota depuis ses débuts en 2011. Ce qui a aussi sans doute joué sur ce manque de notoriété c’est une production livrée au compte-gouttes vu qu’il prend toujours son temps pour publier de la nouveauté, la preuve ici avec ce troisième opus qui aura mis presque cinq ans à voir le jour... mais qui ne va pas dépareiller par rapport à ses réussis prédécesseurs. Officiant toujours dans un style rugueux et énervé typiquement local (toujours largement inspiré par les préretraités d’OBSCENITY et les regrettés ROGASH) le combo a fini par devenir avec CARNAL TOMB, ENDSEEKER et CHAPEL OF DISEASE un des gros noms du style à suivre dans son pays, même si musicalement aucune surprise n’est à attendre tant ça reste hyper balisé mais sans que cela ne nuise au contenu qui défile toujours à vive allure sans qu’on y trouve quelque chose à redire. On aura donc compris qu’on est encore en présence d’un album sans compromis avec son lot de blasts tapageurs, de tapis de double furieux et de riffs affûtés où se mêlent des solos bien sentis sur fond de variations rythmiques régulières.



Autant dire qu’on ne va pas être dépaysé à l’écoute de ce « Dawn Of A Malefic Dominion » qui va reprendre les choses où elles en étaient restées, et c’est finalement ça le principal car on sait exactement où l’on met les pieds et vu la qualité offerte encore ici personne ne s’en plaindra… surtout qu’on observe quelques accents plus sombres et oppressants très agréables disséminés ici et là. En attendant la formation va démarrer pied au plancher avec les équilibrés et impeccables « Cursed To Feed On Flesh » / « Let Chaos Reign » qui vont nous dévoiler toute sa panoplie rythmique, où l’explosivité comme la lourdeur se côtoient intelligemment sans que cela ne donne la sensation de se répéter, vu que ça défile à vive allure sans qu’on ne voit poindre un soupçon d’ennui. D’ailleurs après ce très bon démarrage sans fausses notes l’ensemble va encore se renforcer, et en premier lieu via le dynamique et remuant « Opium » qui va grimper d’un cran du côté de l’accroche et de l’envie de headbanguer, tant c’est furieux sans pour autant oublier d’être opaque et écrasant vu que malgré une vitesse prépondérante quelques subtils ralentissements parviennent à aérer tout ça afin de ne pas être répétitif. Du coup on ne sera pas surpris d’entendre aussi cela sur le putride « Inclusio Fetalis » où l’obscurité va être totale et l’entrain nettement ralenti, vu que le bridage va être la norme (même si quelques explosions retentissent discrètement) et que cette ambiance poisseuse mortifère va être accentuée par l’apport de solos légèrement nostalgiques et d’une froideur totale. D’ailleurs cet excellent rendu général va permettre de lancer sur de bons rails le monstrueux « Post-Traumatic Suicide Syndrome » au groove de dingo, et dont on ne peut s’empêcher de secouer furieusement la nuque de façon immédiate et sans discontinuer. Car tout ici est particulièrement rythmé et propice à un bon vieux pogo à l’ancienne, d’autant plus qu’on y trouve des accents en médium délicieux calés entre les instants débridés sans que ça ne ralentisse fermement… ce qui renforce le côté spontané et instinctif de cette plage qui est une des meilleures de ce nouveau cru.



D’ailleurs après ce défouloir de haut niveau cela va continuer... avec dans un premier temps le surpuissant « Heretic » où ça ne lève presque jamais le pied, préférant garder les passages à cent à l’heure sous toutes leurs formes avec un soupçon de virilité supplémentaire en ne faisant pas de quartier afin de ne laisser que des morts en chemin. Si « The Ancient Enemy » et « Preparing Armageddon » vont ralentir un peu l’allure de fort belle manière (sans pour autant négliger le tabassage histoire d’offrir quelque chose d’homogène et profond), le furibard « An Envoy From The In-Between » va de son côté ne jamais cesser de jouer entre le médium et les accélérations supérieures où l’on ne peut s’empêcher de secouer la nuque comme taper du pied… prouvant qu’il n’y a rien à jeter sur toute la longueur de cette galette sans aucune faute de goût.



Et même si on pourra toujours tiquer sur le fait que ça s’étire parfois un peu inutilement (l’entité aimant depuis toujours faire durer le plaisir) et que certains plans ont tendance à être semblables régulièrement, on ne peut que valider ce nouveau chapitre des Allemands qui confirment leurs bonnes dispositions... même s’il est peu probable que la donne change pour eux. Néanmoins ça n’est pas là l’essentiel car tout ici est exécuté avec brio sans jamais en faire des tonnes et avec une qualité nationale qui ne se dément pas, preuve donc que le genre a retrouvé une belle vitalité au pays de Goethe et que tout amateur aimant ce gros son sans fioritures, puissant et propre y trouvera aisément son compte. En effet on ne pourra qu’apprécier réécouter tout cela de temps en temps avec le même plaisir et c’est finalement cela l’essentiel, vu qu’on est toujours heureux de voir se perpétuer une tradition musicale fidèle et authentique où la sincérité est de mise avec une motivation qui ne se dément pas... histoire d’applaudir des deux mains et de se vider la tête en toutes circonstances.

