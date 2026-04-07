Vörnir - Av Hädanfärd Krönt Chronique Av Hädanfärd Krönt

Projet international mené entre les États-Unis, la Suède et l’Islande, Vörnir réuni la crème de la scène Black Metal underground puisque derrière ce blase on retrouve effectivement messieurs Rory Flay à la guitare (Collier d’Ombre, Ichors Glaive, Karghet, Kveldstimer...), Alexander Poole à la guitare et à la basse (Ghemhamforash, Martröð, Osgraef, Ringarë...), Hafsteinn Viðar Lyngdal au chant et aux ambiances (Ljáin, Martröð, Osgraef, Wormlust...) et enfin Swartadauþuz au chant, à la guitare et aux ambiances (Bekëth Nexëhmü, Gnipahålan, Muvitium, Trolldom...). Un line-up particulièrement alléchant pour une entité qui sous les couleurs du label allemand Amor Fati Productions a sorti en août 2025 un premier album intitulé Av Hädanfärd Krönt.



Comme vous l’avez probablement remarqué, il manque effectivement un batteur à cette affaire. À l’occasion de ce premier longue-durée, le groupe a fait appel aux services d’un certain K.P avec qui Swartadauþuz a déjà collaboré par le passé pour l’un de ses nombreux autres projets (en l’occurence Daudadagr). Mais surtout, bien que sa parution soit récente, la particularité de ce disque est qu’il a été composé il y a aujourd’hui plus de dix ans sur une période allant pour être tout à fait exact de 2011 à 2015. Ce n’est pas tout, il aura également fallu neuf ans à nos quatre protagonistes afin de coucher sur bande l’intégralité de ses cinq titres et trente-six minutes. Une opération de longue-haleine effectuée entre 2015 et 2024 qui, en dépit de plannings que l’on imagine particulièrement chargés, laisse quelque part sous-entendre que cet album n’était peut-être pas nécessairement une priorité...



Alors, fonds de tiroir signés par un line-up de luxe un brin fatigué ou album à la hauteur des projets sus-mentionnés ? Eh bien sans trop de surprise je peux vous dire qu’on est plutôt dans la deuxième catégorie avec un disque sombre, exigeant et sinueux qui n’est pas sans évoquer la ferveur et l’intensité d’un Funeral Mist mélangé à l’approche beaucoup plus torturée et hallucinée d’un Leviathan, d’un Lurker Of Chalice voire d’un Wormlust... En effet, si Av Hädanfärd Krönt est l’occasion pour nos quatre protagonistes de développer des ambiances particulièrement angoissantes et claustrophobiques, l’essentiel de cette grosse demi-heure est pourtant menée au son de séquences explosives et telluriques. Un maelström brûlant de riffs volcaniques et légèrement dissonants, de blasts soutenus et bien évidemment quasi-ininterrompus et d’éruptions vocales hautement tourmentées. Tout cela n’est évidemment pas nouveau et encore moins original mais le savoir-faire des quatre (allez cinq) musiciens impliqués dans cette affaire et leur talent indiscutable (après toutes ces sorties sans faute et toutes ces chroniques enthousiastes qui oseraient vraiment prétendre le contraire ?) dans la confection de compositions à la fois labyrinthiques, torturées, sournoises et dérangées font sans mystère de ces trente-six minutes un moment aussi éreintant que diablement jouissif.



Av Hädanfärd Krönt s’impose ainsi comme un album particulièrement exigeant puisqu’aucune des compositions présentes ici ne vous facilitera la tâche d’une manière ou d’une autre. Entre ces plages sonores étranges qui ponctuent une partie de l’album (notamment ces cordes métalliques mises sous tension d’une manière à la fois terriblement menaçante, vicieuse et presque insoutenable ("I", "II" et "V")), ces murmures, incantations et autres soupirs habités, ces riffs alambiqués et tordus chauffés à blanc aux pouvoirs hypnotiques certains, ces changements de rythmes profondément marqués au profit de séquences tortueuses et dérangées, ces dissonances sous-jacentes, ces ambiances suffocantes à couper au couteau et ces quelques retenues consenties qui font peser sur l’auditeur le poids d’une sombre menace (la première moitié "III"), l’auditeur est amené régulièrement aux portes de la folie... Ajoutez-y les plaintes vocales d’un Swartadauþuz possédé et tourmenté et vous voilà avec entre les oreilles un premier album qui effectivement ne révolutionnera probablement pas le genre mais qui a le mérite de susciter des émotions en plus d’être redoutable d’efficacité. Si l'album est extrêmement bien équilibré, le point d’orgue est néanmoins atteint sur "V" et ses seize minutes qui concentrent sur un seul titre tout ce qui vient d’être abordé ci-dessus. Une conclusion constituée de séquences à la fois grandioses (ces attaques implacables et majestueuses) et de passages nettement plus oppressants avec ces mélodies dissonantes et étranges et ces sonorités froides et tendues... Bref, un album qui n’est clairement pas de tout repos et qui par sa nature claustrophobique ne pourra pas évidemment pas faire l’unanimité.



On peut dire ce que l’on veut au sujet de ces musiciens acharnés de travail qui enchainent les sorties comme j’enchaine les chroniques (le swag en moins, je reste modeste), le fait est que chacun de leur projet possède un petit truc à même de les distinguer. Surtout, même si j’avoue être peut-être du genre "bon public", je n’ai encore jamais trouvé quelque chose à leur reprocher si ce n’est peut-être le fait de ne pas me laisser suffisamment de temps pour vous présenter tout ce qu’ils ont pu sortir jusqu’à aujourd’hui. Avec Vörnir, les quatre hommes confirment haut la main leur statut et leur réputation grâce à un premier album savamment orchestré mêlant oppression, tourment et folie en spirale infernale pour un résultat à la fois exigeant et éreintant mais aussi efficace et saisissant. Certes, il ne faut pas espérer pénétrer Av Hädanfärd Krönt sans un minimum d’effort de votre part mais si vous vous en donner les moyens, le voyage risque bien d’être à la hauteur de vos espérances et de vos efforts. Une fois encore, bravo messieurs.

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2025 - Amor Fati Productions / Mystískaos Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

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Black Metal - International

écoutez I

II

III

IV

V

tracklist 01. I (05:22) 02. II (06:30) 03. III (05:28) 04. IV (04:25) 05. V (16:44)

Durée : 38:29

line up Swartadauþuz / Chant, Guitare, Synthétiseurs

H.V. Lyngdal / Chant, Synthétiseurs

War / Guitare

A. Woldaeg / Guitare, Basse

parution 22 Août 2025

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