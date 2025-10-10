chargement...

Deftones
 Deftones - Private Music (C)
Par Hölm		   
Les news du 9 Octobre 2025
 Les news du 9 Octobre 2025 ... (N)
Par AxGxB		   
Death Feast Open Air 2025
 Death Feast Open Air 2025 -... (R)
Par Lestat		   
Hedonist
 Hedonist - Sepulchral Lacer... (C)
Par Jean-Clint		   
Leviathan
 Leviathan - Unfailing Fall ... (C)
Par Raimondakis		   
Violator
 Violator - Unholy Retribution (C)
Par Krokodil		   
Sa Meute
 Sa Meute - Hyperborée (C)
Par Arnwolf		   
Abigail Williams
 Abigail Williams - A Void W... (C)
Par Bras Cassé		   
Cénotaphe
 Cénotaphe - Chimères (C)
Par Sosthène		   
Unleashed
 Unleashed - Fire Upon Your ... (C)
Par Deathrash.		   
Shrimpaler
 Shrimpaler - Already Doomed... (C)
Par Niktareum		   
Gawthrop
 Gawthrop - Kuboa (C)
Par Krokodil		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
Dying Remains
 Dying Remains - Merciless S... (C)
Par AxGxB		   
Grave Hex
 Grave Hex - Vermian Death (C)
Par Sosthène		   

Electric Wizard - Electric Wizard

Chronique
Electric Wizard Electric Wizard
Après avoir défendu les derniers albums du sorcier et pris mon pied sur un live tardif capitalisant grandement sur une gloire passée, vais-je perdre encore en crédibilité et dire que le premier album d’Electric Wizard, communément délaissé par tous, mérite plus que ce qu’on lui accorde ?

Banco. J’ai bien conscience de faire cavalier seul concernant ce premier longue-durée, détesté par Jus Oborn lui-même. Les raisons qu’il invoque sont d’ailleurs légitimes : la production de Paul Johnson est effectivement trop sèche et commune par rapport à ce que le groupe visait déjà à l’époque ; l’artwork de Dave Patchett rattache les Sorciers en suiveurs de Cathedral alors que l’ambition était tout autre dès le départ.

Je comprends tout cela et même le ressens moi-même, Electric Wizard commençant après cet album avec le fondateur Come my Fanatics….. Ce premier jet est bien une œuvre de jeunesse – jusqu’aux références moins élaborées que par la suite et taquinant l’humour typiquement anglais de la bande à Lee Dorrian avec un sample issu d’une lecture de Bilbo le Hobbit sur la BBC – avec ce que cela sous-entend de manque de maturité, d’attachement aux racines, d’envie trop grande par rapport à des moyens trop petits.

Ce qui, chez moi du moins, est aussi la recette d’un bon album de doom metal. Electric Wizard transpire d’un respect pour les anciens pas-si-anciens – après tout, Cathedral venait à peine de sortir The Ethereal Mirror à l’époque – qui montre que la leçon a été apprise au-delà du nécessaire, captant l’essence même de ceux qui ont joué lent et long avant lui. J’irai même jusqu’à dire que les amateurs des derniers albums, bien plus traditionnels et moins extrêmes, devraient retourner vers ce disque, réécouter les riffs écroulés, nus et évidents le parcourant, s’ébahir de cette copie carbone au minimum aussi bonne que l’original que « Behemoth » est de ce que pouvait composer Cathedral, constater avec délice les ponts avec le Pentagram des débuts (le feeling rock de « Devils Bride » ou le morceau-titre et l’étrange paix du damné qui le parcourt en fin). Une pierre de rosette de l’ADN du sorcier : voilà ce que sont ces quarante-sept minutes.

Au-delà de l’exercice de décodage, Electric Wizard possède déjà des qualités propres à commencer par Mark Greening, possédant déjà un jeu reconnaissable entre mille, matraquant ses fûts comme « s’il tuait quelqu’un » (pour reprendre ses propres mots pour décrire son style). Il cogne à chaque instant, gratifiant déjà l’ensemble de ses roulements caractéristiques, entièrement faits avec feeling plutôt qu’un sens de la composition. Et c’est bien ce qui définit l’ensemble de l’œuvre, pleine d’âme malgré (grâce à ?) des défauts évidents et une identité juvénile qui fait deviner les posters présents dans la chambre du trio de Dorset.

Verre à moitié vide, Electric Wizard tâtonne ici ce qui sera fait avec bien plus de personnalité par la suite, que ce soit les plages instrumentales psychédéliques (« Mountains of Mars »), les moments de lourdeur visant la destruction de l’esprit ou la voix, encore masquée par l’ombre de Lee Dorrian. Verre à moitié plein, il y a de quoi boire jusqu’à plus soif pour le fanatique de doom metal, d’un son qui grésille et écrase sans fioritures – et beaucoup de plaisir, notamment à l’écoute des lignes de basse de Tim Bagshaw parfaitement retranscrites – à des morceaux qui possèdent la classe dans la défaite (magique « Black Butterfly ») qui marque la part sensible du doom écroulé et altier à la fois (le sol, cet autre ciel). Personnellement, voilà qui me donne envie de trinquer avec ces jeunes Anglais !
Thrasho Amazon Ikea
10 Octobre 2025 - 106 lectures

Electric Wizard
Stoner / Doom Metal
1994 - Rise Above Records
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  7.5/10

plus d'infos sur
Electric Wizard
 Electric Wizard
Psychedelic Doom / Rock - 1993 - Royaume-Uni		   

écoutez
tracklist
01.   Stone Magnet  (04:54)
02.   Mourning Prayer  (05:07)
03.   Mountains of Mars  (03:46)
04.   Behemoth  (08:55)
05.   Devil's Bride  (06:31)
06.   Black Butterfly  (08:19)
07.   Electric Wizard  (09:52)
08.   Wooden Pipe  (00:08)

Durée : 47:32

line up
