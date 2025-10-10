Electric Wizard - Electric Wizard Chronique Electric Wizard





Banco. J’ai bien conscience de faire cavalier seul concernant ce premier longue-durée, détesté par Jus Oborn lui-même. Les raisons qu’il invoque sont d’ailleurs légitimes : la production de Paul Johnson est effectivement trop sèche et commune par rapport à ce que le groupe visait déjà à l’époque ; l’artwork de Dave Patchett rattache les Sorciers en suiveurs de Cathedral alors que l’ambition était tout autre dès le départ.



Je comprends tout cela et même le ressens moi-même, Electric Wizard commençant après cet album avec le fondateur Bilbo le Hobbit sur la BBC – avec ce que cela sous-entend de manque de maturité, d’attachement aux racines, d’envie trop grande par rapport à des moyens trop petits.



Ce qui, chez moi du moins, est aussi la recette d’un bon album de doom metal. Electric Wizard transpire d’un respect pour les anciens pas-si-anciens – après tout, Cathedral venait à peine de sortir The Ethereal Mirror à l’époque – qui montre que la leçon a été apprise au-delà du nécessaire, captant l’essence même de ceux qui ont joué lent et long avant lui. J’irai même jusqu’à dire que les amateurs des derniers albums, bien plus traditionnels et moins extrêmes, devraient retourner vers ce disque, réécouter les riffs écroulés, nus et évidents le parcourant, s’ébahir de cette copie carbone au minimum aussi bonne que l’original que « Behemoth » est de ce que pouvait composer Cathedral, constater avec délice les ponts avec le Pentagram des débuts (le feeling rock de « Devils Bride » ou le morceau-titre et l’étrange paix du damné qui le parcourt en fin). Une pierre de rosette de l’ADN du sorcier : voilà ce que sont ces quarante-sept minutes.



Au-delà de l’exercice de décodage, Electric Wizard possède déjà des qualités propres à commencer par Mark Greening, possédant déjà un jeu reconnaissable entre mille, matraquant ses fûts comme « s’il tuait quelqu’un » (pour reprendre ses propres mots pour décrire son style). Il cogne à chaque instant, gratifiant déjà l’ensemble de ses roulements caractéristiques, entièrement faits avec feeling plutôt qu’un sens de la composition. Et c’est bien ce qui définit l’ensemble de l’œuvre, pleine d’âme malgré (grâce à ?) des défauts évidents et une identité juvénile qui fait deviner les posters présents dans la chambre du trio de Dorset.



