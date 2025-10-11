chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
443 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Deftones
 Deftones - Private Music (C)
Par AxGxB		   
Les news du 9 Octobre 2025
 Les news du 9 Octobre 2025 ... (N)
Par AxGxB		   
Death Feast Open Air 2025
 Death Feast Open Air 2025 -... (R)
Par Lestat		   
Hedonist
 Hedonist - Sepulchral Lacer... (C)
Par Jean-Clint		   
Leviathan
 Leviathan - Unfailing Fall ... (C)
Par Raimondakis		   
Violator
 Violator - Unholy Retribution (C)
Par Krokodil		   
Sa Meute
 Sa Meute - Hyperborée (C)
Par Arnwolf		   
Abigail Williams
 Abigail Williams - A Void W... (C)
Par Bras Cassé		   
Cénotaphe
 Cénotaphe - Chimères (C)
Par Sosthène		   
Unleashed
 Unleashed - Fire Upon Your ... (C)
Par Deathrash.		   
Shrimpaler
 Shrimpaler - Already Doomed... (C)
Par Niktareum		   
Gawthrop
 Gawthrop - Kuboa (C)
Par Krokodil		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
Dying Remains
 Dying Remains - Merciless S... (C)
Par AxGxB		   
Grave Hex
 Grave Hex - Vermian Death (C)
Par Sosthène		   

Nero Kane - For the Love, the Death and the Poetry

Chronique
Nero Kane For the Love, the Death and the Poetry
For the Love, the Death and the Poetry possède-t-il la même puissance d’évocation que Of Knowledge and Revelation ? Non, et c’était à prévoir.

Parvenir deux fois de suite à un tel coup de maître, glaçant de la tête aux pieds, auraient été presque trop, faisant d’un exercice de style unique en son genre – oui, il faut vraiment écouter Of Knowledge and Revelation si cela n’est pas déjà fait – un style à part-entière, sa superbe s’étiolant par redondance. C’est, avec une certaine finesse, la voie que ne choisit pas de prendre Nero Kane, sans pour autant jeter aux oubliettes le vécu en eaux troubles à température négative de 2022. For the Love, the Death and the Poetry, on le voit dès sa pochette, n’oublie pas la mort, l’embrasse de nouveau mais ne s’arrête pas à sa contemplation.

Il s’agit avant tout d’amour et de poésie désormais, la puissance liturgique au service de la passion, au cœur-même de chaque plan et paysage : désert sicilien (« There is No End ») et solitude d’église (« Unto Thee Oh Lord »), plaçant toujours le projet comme un croisement entre Earth et Amber Asylum (et davantage cette dernière) au pays de Dino Buzzati et Dante Alighieri, mais aussi la beauté naissant de la quotidienneté, les rues ascendantes et descendantes de l’Italie du Sud, sa chaleur suffocante, sa religiosité aveuglante empreinte d’animisme. Démon du Midi plutôt que celui de Minuit.

For the Love, the Death and the Poetry laisse-t-il spectre parmi les vivants, horrifié et hanté comme on a pu l’être avec Of Knowledge and Revelation ? Non, et cela frustre au départ. Nero Kane se fait plus proche, plus humain, conteur cowboy parmi ses ouailles, son songwriting s’étoffant sans quitter son minimalisme, une guitare qui déroule ses notes (« My Pain Will Come Back to You »), des chansons qui sont humblement des chansons – des belles (« Mountain of Sin »). Il y a bien quelques violences vécues les yeux écarquillées, percutantes car plus rares (« Land of Nothing » ; « As an Angel’s Voice »), mais l’ensemble renvoie une certaine sollicitude, une forme de chaleur derrière le froid nacré, montrant une sentimentalité autre que celle d’autrefois. On le pressentait ; cela s’épanouit ici : l’Italien n’est pas un assassin folk, un autre de ces évêques auto-proclamés s’imaginant Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. Il est un prédicateur du côté des Hommes, acclamant la beauté du monde charnel et matériel.

Ce qui n’empêche pas le spirituel, loin de là. For the Love, the Death and the Poetry en déborde, transi d’amour et transi tout court, loin des paillardises de Boccace. Son décaméron – à qui il manque un chapitre conclusif – est écrit avec le plus grand sérieux, presque avec morgue. Ainsi, une des réussites de l’album est « Receive My Tears » et ses émotions humaines portées en sacrement. Après avoir figuré l’autre-monde, Nero Kane – toujours épaulé de Samantha Stella et son chant ensorcelant, sans âge et aérien, Canidia et Madone ne faisant qu’une – revient à une forme de réalité des sensations, barbare dans ses sentiments et délicat dans ses effets, éprouvant les choses avec un dandysme rappelant qu’il est une modernisation du stoïcisme. La souffrance vécue avec distance, la fragilité sous-jacente et la béatitude proche.

For the Love, the Death and the Poetry est-il mieux ou pire que Of Knowledge and Revelation ? La question ne se pose pas tant il inscrit Nero Kane comme « autre » qu’une entité que l’on pouvait vite cataloguer comme morbide à l’italienne. Il le rassoit en apôtre particulier, à la fois inscrit dans une certaine tradition de son pays – l’Italie, dont on a toujours l’impression d’écouter une partie de son histoire esthétique – et doté d’une personnalité atypique, sensorielle et spirituelle, le corps comme voie de l’esprit. Une discographie qu’on ne peut que conseiller d’écouter en entier – avec peut-être un évitement de Love In A Dying World si l’on veut atteindre directement les hauteurs. For the Love, the Death and the Poetry, lui, n’en fait clairement pas redescendre.
Thrasho Amazon Ikea
11 Octobre 2025 - 83 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Nero Kane
Psychedelic Dark Folk
2025 - Subsound Records
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Nero Kane
 Nero Kane
Psychedelic Dark Folk - Italie		   

nouveaute
A paraître le 26 Septembre 2025

vidéos
As an Angel’s Voice
 As an Angel’s Voice
Nero Kane
Extrait de "For the Love, the Death and the Poetry"		   

tracklist
01.   As an Angel’s Voice  (09:12)
02.   My Pain Will Come Back to You  (05:05)
03.   Unto Thee Oh Lord  (03:24)
04.   Land of Nothing  (04:50)
05.   Mountain of Sin  (03:49)
06.   The World Heedless of Our Pain  (07:20)
07.   Receive My Tears  (06:10)
08.   There Is No End  (03:49)
09.   Until the Light of Heaven Comes  (03:57)

Durée : 47:42

line up
voir aussi
Nero Kane
 Nero Kane
Tales of Faith and Lunacy
2020 - Nasoni Records / BloodRock Records / Anacortes Records		   
Nero Kane
 Nero Kane
Of Knowledge and Revelation
2022 - Subsound Records		   

Nero Kane
For the Love, the Death and...
Lire la chronique
Collier d'Ombre
...The Piercing Winds Of Mo...
Lire la chronique
Unbirth
Asomatous Bersmirchment
Lire la chronique
Aragon
Aragon
Lire la chronique
Electric Wizard
Electric Wizard
Lire la chronique
Monster Kill Tour 2025
Dehumanizing Itatrain Worsh...
Lire le live report
Deftones
Private Music
Lire la chronique
Hedonist
Sepulchral Lacerations (Démo)
Lire la chronique
Vígljós
Tome II: Ignis Sacer
Lire la chronique
Jerry Cantrell
I Want Blood
Lire la chronique
Dome Runner
Apocalypse.Pulse.Worship. (EP)
Lire la chronique
Dehuman Reign
Dawn Of A Malefic Dominion
Lire la chronique
Violator
Unholy Retribution
Lire la chronique
Brzask
Der Wanderer im Riesengebirge
Lire la chronique
Sterveling
Sterveling
Lire la chronique
Leviathan
Unfailing Fall Into Naught ...
Lire la chronique
Disgrace
1990 (Compil.)
Lire la chronique
Death Feast Open Air 2025
AngelMaker + Brodequin + Ce...
Lire le live report
Blistering Rot
Primordial Masters (EP)
Lire la chronique
Abigail Williams
A Void Within Existence
Lire la chronique
Cénotaphe
Chimères
Lire la chronique
Syllogomania
Syllogomania
Lire la chronique
Unleashed
Fire Upon Your Lands
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Octobre 2025
Jouer à la Photo mystère
Gawthrop
Kuboa
Lire la chronique
Grave Hex
Vermian Death
Lire la chronique
Dying Remains
Merciless Suffering
Lire la chronique
Shrimpaler
Already Doomed (EP)
Lire la chronique
Décryptal
Simulacre
Lire la chronique
Angerot
Seofon
Lire la chronique