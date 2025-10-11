Naufraage - Les déferlantes Chronique Les déferlantes (EP)

Sébastien Collet / Matthieu Pelletier vous rappellera peut-être la chronique de l’album VEUVE SCARRON officiant dans un registre garage rock plutôt efficace et, si vous avez apprécié ce dernier, peut-être serez-vous alors heureux de savoir que les compères nous reviennent avec un nouveau projet : NAUFRAAGE. Et si jamais ces deux hommes ne sont pas derrière la veuve, je leur présente mes excuses mais deux homonymes dans deux formations différentes, je peine à y croire.



Précédé de trois singles (« Infortune » ; « Le festin des décadents » ; « Que plus rien ne demeure »), les Français sortent avec Les déferlantes leur tout premier album pour un style plus radical, comprendre principalement screamo metal, qui ne devrait pas laisser insensible les amateurs de core dont les hurlements relèvent pleinement de la ô rage ! ô désespoir ! mais jamais de la vieillesse ennemie (merci Don Diègue).



Vraiment toutes les compositions ? Non. Les influences rock du groupe surgissent parfois entre deux eaux, « L’estuaire » pouvant trouver sa place sur un disque de chanson française sombre, exercice auquel je n’adhère que peu, de même que les passages en chant clair qui traversent « Grand salon », et ce en dépit de la joliesse des textes. Car oui, le chant en français fait véritablement honneur à la langue grâce à des écrits riches, poétiques, fouillées où le champ lexical maritime domine.



Par conséquent, avec ce premier LP, NAUFRAAGE nous montre deux visages. Le premier, qui attire immédiatement l’attention, est le masque tendu d’une colère noire qui s’exprime au travers de vagues screamo agressives à la force d’attraction puissante. Le style s’avère maîtrisé de bout en bout, de la musique aux vocaux, sur ce plan le rendu est sincèrement prometteur. Le second quant à lui marque le pas, son accessibilité me laissant sur ma faim car trop loin de mes standards en termes de rock hexagonal, à la différence de ce qu’est parvenu à écrire KILL THE THRILL sur



