Douve - Sol

De temps à autre au fil de ces dernières années, nous voyons émerger en France des groupes qui cristallisent un mouvement social ou un courant de pensée, saisissent l’esprit du temps (lede la philosophie allemande) et suscitent par conséquent un engouement du publiccomme de la presse qui, de mon point de vue parfois étriqué, se montre sans rapport direct avec la qualité musicale. Je le sais, la qualité est un critère soi-disant subjectif mais, c’est amusant, je n’entends cet argument que lorsqu’il s’agit d’art, jamais dans le monde professionnel « traditionnel ». Quand il y a un branquignol à la comptabilité, son incompétence notoire est unanimement reconnue, personne de sain d’esprit ne viendrait le défendre en argumentant que ses comptes de résultat sont certes erronés mais inclusifs, poignants de sincérité, coéternels… Qui sommes-nous pour juger quelqu’un qui foire son travail mais s’y consacre corps et âme ? À part un RH complètement possédé, personne ne se risquerait à endosser le rôle d’avocat.Nous avons ainsi pu observer la vogue HOULE , ferveur qui dépasse encore et toujours mon entendement, GALIBOT pourrait connaître un destin assez similaire, le seul mal que je lui souhaite, grâce à sa récente signature chez Les Acteurs de l’Ombre (une réédition d’ Euch’Mau Noir est planifiée en préambule du premier LP) et c’est aujourd’hui dedont il est question, nom que je connaissais avant même d’en avoir écouté une seule note, situation rare pour une formation aussi récente.Quelques chroniques dithyrambiques, un confrère n’ayant pas hésité à attribuer la récompense maximale de 10/10 (ça ne sera pas mon cas, je le dis immédiatement), desqui le sont autant, les plumes du milieu extrême racontent finalement toutes peu ou prou la même chose : la chanteuseofficie chez le très apprécié MORTIS MUTILATI (j’ai, à l’instar de beaucoup, multiplié les écoutes de The Stench of Death ), nous retrouvons de surcroît une ancienne MOONREICH (la guitariste, alias, créditée sur l’EP Wormgod de 2019 puis également chezentre 2021 et 2024), cecomposé de trois principes féminins accompagnés d’un principe masculin, le batteur, fait parler de lui. Ne voulant mégenrer personne, disons qu’il y a quatre personnes.Mais il n’y a pas que cela qui fait parler. En effet, l’époque où la simple présence d’une femme tenant un instrument saturé surprenait est désormais loin derrière nous. En revanche, l’appellationqui définit le compte officiel Instagram de la bande ainsi que les thématiques de violences sexuelles (« Heureux ceux qui nous violent »), de dépression, de psychiatrie (« Un mur blanc couleur pilule »), tout cela pourrait tendre à biaiser le ressenti en déportant le commentaire sur des terrains autres que purement musicaux. Pour le dire clairement, je m’interroge sur la possibilité actuelle d’émettre un avis négatif sur l’album desans devoir justifier de mon propre positionnement, comme si critiquer équivaudrait à cautionner les abus (majoritairement les actes d’hommes souvent proches, c’est statistiquement indiscutable) ou à montrer une quelconque hostilité envers les LGBTQIA+… Mais c’est certainement moi qui montre un trop-plein de de défiance vis-à-vis du fonctionnement de la société actuelle. Cependant, maintenant que le ver est dans le fruit, que déduirez-vous de ma notation ? Si elle est basse, est-ce parce que je n’adhère pas aux propos ou plutôt parce que je trouve que lepratiqué ici est améliorable ? Et si j’encense le disque, est-ce pour me prémunir d’une justification morale ultérieure ou parce que cenoir s’avère réellement excellent, pour mes oreilles si ce n’est les vôtres ? Un terrain hautement miné. Il serait d’ailleurs intéressant de savoir comment se situe le groupe vis-à-vis de cela : souhaite-t-il que ses positions soient abordées en tant qu’éléments constituants de sa musique ou juge-t-il au contraire préférable de s’en abstraire afin de porter l’attention sur l’essence qui intéresse le fan lambda, à savoir le rendu sonore ?Dans, certaines choses fonctionnent bien, très bien même. Déjà, la voix de vieille sorcière effrayante d’réalise des merveilles sur l’ensemble des titres. J’avoue qu’elle justifie à elle-seule l’étiquette, les riffs étant quant à eux parfois davantage un sujet de discussion. Outre le poétique et apaisant « Interlude » acoustique qui démontre des capacités harmoniques hélas absentes par ailleurs, la chanson « Anamnèse » est un autre élément marquant de ce premier effort : ce récit d’un viol, narré d’un ton froid, neutre, cette scansion radiophonique détachée, complètement dissociée de la douleur physique et qui se termine en une déchirure vocale plus proche de la souffrance instinctive de l’animal battu que de la vocalise, même hurlée, cela marque profondément les esprits et remue un truc en-dedans, des sentiments pas nets qui dérangent par leurs exhalaisons malsaines. Néanmoins, pour ce qui est des autres compositions, je suis moins enclin à la position extatique car je trouve les parties de guitare et de batterie bien trop élémentaires, c’est-à-dire en-dessous du niveau de la chanteuse, le décalage entre la force des vocaux (ainsi que des textes) et les passages simplistes se faisant fortement ressentir : les arpèges bruts, les manches qui accrochent, l’heureusement rare chant angélique, les accords quasimentpatauds de « Vestige » dans l’esprit bayou des GLORIOR BELLI ou PHAZM puis son pont mélodique final appuyé par cette gratte aux limites de ses possibilités techniques notamment en ce qui concerne la tentative de solo… Tout expose certes un esprit à la substance noire couplé à des thèmes saisissants mais l’exécution m’apparaît encore trop émotionnelle, manquant légèrement de structuration, voire de recul afin de transcender l’abjection primale en une œuvre manifeste poignante.On pourrait me rétorquer quecompose en utilisant ses tripes, son sang, son cerveau reptilien : je ne place pas l’émotion au-dessus du reste. Comme le disait Georges Brassens (je croyais que c’était Gotlib) : «». Et si la technique musicale pourrait être en l’occurrence amplement suffisante pour offrir un registregermé sur les ecchymoses et les lacérations, la production qui amenuit la basse, la rend indistincte, presque douce, n’aide pas à densifier l’ensemble alors que c’est peut-être ce qui manque au LP : quatre cordes qui claquent sèchement, tel un pendu chutant de sa potence.Cet argument, je pourrais moi-même me le retourner en disant qu’il ne me viendrait jamais à l’esprit de reprocher à DARKTHRONE le dépouillement extrême de ses débuts et il existe pléthores de formationsoudont le formalisme se réduit à la plus simple expression. Mais à la différence de, il vit dans les deux ou trois notes de « Transilvanian Hunger » une monstruosité que les Parisiens ne font encore qu’effleurer, c’est normal. Je reconnais donc au quatuor un savoir-faire évident qui s’exprime dès le premier morceau « Heureux ceux qui nous violent », sans doute l’une des meilleures pistes de cette sortie : simple, rageuse, directe, possédant un refrain efficace qui se retient aisément et, surtout, brève. Entre trois et quatre minutes, c’est clairement la durée qui convient le mieux audes Français, avec sondépouillé doté d’un espritsalement artisanal. Je pourrais d’ailleurs écrire exactement la même chose au sujet de « Rien jamais personne n’existe » dont la dimension nihiliste saisit l’esprit («») ou encore d’« Un mur blanc couleur pilule », frontal, volontairement rentre-dedans et qui doit bien remuer la fosse des sceptiques en concert. Cependant, « Novembre » tente des choses auxquelles j’adhère déjà beaucoup moins : des rythmiques qui trouveraient parfaitement leur place au sein d’une galetteà l’urbanité affirmée, sans compter le chant clair vraiment dispensable car presque incongru dans ce contexte, alors que les mots s’inscrivent quant à eux dans une belle veine baudelairienne : «» renvoie vraisemblablement aux vers du poème: «» ; «». Il en va de même pour certains riffs de « Tout brûler » qui me font penser à dufrançais,par exemple, avec encore une fois une voix riche en sucre qui rend le titre rapidement lassant, d’autant qu’il dure plus de six minutes. Selon moi, nous sommes au-delà de la zone où excelle le groupe.Je suis donc circonspect face à. Il est à la fois compliqué d’occulter l’extra-musical, et il s’agirait alors de débattre sur le fait de savoir si oui ou non les questions sociétales trouvent leur place dans le, ou plutôt de déterminer si l’appellationse justifie encore ici. Cela dit, il existe au moins un autre sous-genre qu’il ne faut pas nommer et qui se réclame lui aussi d’une idéologie politique du vingtième siècle, donc que l’on soit marin, mineur, magicien, queer ou végan ne devrait pas être un obstacle à la pratique du style. Faux sujet donc ? Je laisse la porte ouverte. Mais est-ce quejoue du? Il en possède les codes, tant esthétiques que musicaux, il le mélange à d’autres influences, minimes, qui me parlent moins, reste à savoir si la suite tiendra ses promesses ou si le projet disparaîtra par manque de consistance, les perspectives de renouvellement m’apparaissant à ce jour plutôt maigres même si je ne demande qu’à être démenti par les prochaines sorties.En quelques mots, je conclurai en confirmant que nous sommes face à un premier scintillant glaviot de bile noire à l’épaisseur de mélasse mais que j’attends les prochains tomes pour définitivement voir en cette nouvelle engeance une branche d’avenir pour lehexagonal d’abord, international ensuite car l’audace des thèmes a de quoi inspirer beaucoup de monde en dehors de nos frontières. À titre personnel, je souhaiterais des compositions moins longues, resserrées autour de l’atrabilaire, du cruel, épurées de toutes velléités mélodiques au profit d’un accroissement de la laideur, afin que l’auditeur puisse se noyer, désespéré, dans le puits sans fond de l’humaine immondice.

2025 - Indépendant Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 10/10

plus d'infos sur Douve

Black Metal - 2018 - France

formats Digital / 03/10/2025 - Indépendant

nouveaute A paraître le 3 Octobre 2025

écoutez Heureux ceux qui nous violent

Vestige

Rien jamais personne n'existe

Interlude

Un mur blanc couleur pilule

Novembre

Anamnèse

Tout brûler

tracklist 01. Heureux ceux qui nous violent (03:16) 02. Vestige (07:26) 03. Rien jamais personne n'existe (04:30) 04. Interlude (01:18) 05. Un mur blanc couleur pilule (03:08) 06. Novembre (04:47) 07. Anamnèse (06:58) 08. Tout brûler (06:19)

Durée : 37:42

line up Asphodel / Chant

Eva-Lou Chevet / Basse

Atc / Batterie

Chloé Casasola / Guitare, Chant

