Azelsglare - Autumn Passes as the Winds Start Their Chant

Chronique
Azelsglare Autumn Passes as the Winds Start Their Chant
Avec tous les bons albums qui sortent, qu’est-ce que je fais à écouter AZELSGLARE… Clairement, il est loin d’avoir l’efficacité de la plupart des autres groupes. Mais voilà, j’ai été attiré par sa discrétion, et il me semblait assez méconnu pour mériter que mes oreilles s’y salissent un peu. J’aime découvrir les petits qui émergent… Bon, ça ne marche pas à tous les coups, et cet Espagnol est encore trop vert pour vraiment me satisfaire, mais il a tout de même quelques qualités qui ont justifié ma curiosité.

Sans surprise, AZELSGLARE est un one-man band. Sa musique en a l’odeur, mais aussi les moyens. Quand on maîtrise parfaitement les instruments, ça peut être un atout ; mais quand on reste encore maladroit, cela finit par perturber l’écoute. Ephel n’est pas mauvais, mais il a des lacunes qui se font ressentir. Il se débrouille, certes, mais il a encore une belle marge de progression. Ce qui surprend, c’est qu’il n’était pas seul à la base : un certain Gohr l’accompagnait à la guitare, à la basse et à la batterie, mais il a quitté le projet après la démo de 2024. Peut-être à cause de l’éloignement géographique, puisque Gohr est Colombien…

Bref, Ephel est désormais seul sur ce nouvel EP de cinq pistes : deux instrumentaux et trois véritables compositions black metal. Dix-sept minutes qui s’ouvrent et se referment sur une guitare acoustique aux accents médiévaux. Ces passages sont très immersifs et apportent un côté organique agréable qu’on ne retrouve pas dans les trois autres titres. Ceux-ci souffrent d’un défaut majeur, qui ne me gêne habituellement pas autant : une boîte à rythmes sourde, impersonnelle, castratrice d’ambiance. En général, j’arrive à faire abstraction de ce genre d’artifice, mais ici, c’est trop, et ça me gâche le plaisir.

D’autant plus que la version de l’EP proposée par Hell Is Here Production inclut en bonus la fameuse démo sortie l’année précédente, où la batterie avait un son bien plus adapté aux compositions. La comparaison fait presque mal. On sent que les nouveaux morceaux auraient pu être bien meilleurs avec ce type de sonorité. Ils tentent parfois d’installer des passages nostalgiques ou mélancoliques, mais c’est gâché par des effets ratés…

AZELSGLARE devra donc corriger plusieurs points s’il veut vraiment faire mouche. Il y a de l’inspiration, mais pas encore la bonne exécution.
Thrasho
15 Octobre 2025

Azelsglare
Black Metal
2025 - Hell Is Here Production
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Azelsglare
 Azelsglare
Black Metal - 2024 - Espagne		   

tracklist
01.   Funeral March (Intro)
02.   The First Rays of a Melancholic Day
03.   A Path Beyond the Sun
04.   The Last Rays of a Crimson Day
05.   Classical (Outro)
06.   Intro
07.   A Glare of the Ancients
08.   As the Night Embrace the Spirit Sense
09.   In the Rain (outro)

Durée : 30:11

line up
parution
9 Juin 2025

